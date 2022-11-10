РУС
ВСУ на трофейном Т-72Б3М тянут еще один Т-72Б3 под Херсоном. ВИДЕО

Российские оккупационные войска в Херсонской области бросили танки, которые "затрофеили" украинские защитники.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Символическое видео дня - российский ленд-лиз под Херсоном! Трофейный танк Т-72Б3М, ранее захваченный и воюющий в составе 28-й механизированной бригады, "перегруппировывает" только что захваченный еще один Т-72Б3 с противоракетным "мангалом" на башне  который также будет включен в состав наших танкистов.

Трофей попал к нашим воинам у села Посад-Покровское под Херсоном. Наступление украинцев продолжается, прославленные в РФ российские воздушно-десантные войска, сосредоточенные под Херсоном, бросают все, что мешает бегству. Однако местность плотно заминирована, это тормозит темпы наступления", - прокомментировал журналист.

+35
у Гіркіна тривожно
+33
Вже за 500 трофейних танків підтрведжених на відео це 2 танкових дівізиї часів совку по штату са
+29
Мангал бонусом
Ага, орков жарить можно.
3.14здатий мангал.
Спалені колони росіян https://youtu.be/eVPQPyFM2fM

Все...
Це ще зима.
Що ці кідараси з танком зробили?
Як ті буряти що коня на верблюда переробили 😂
А що воно за ліжко зверху?
у Гіркіна тривожно
Браво, танк - це танк, а якщо їх два - мінімальну задачу можна виконувати
Хорошо, в хозяйстве пригодится...
Вже за 500 трофейних танків підтрведжених на відео це 2 танкових дівізиї часів совку по штату са
то вже наші обвішали перший танк активним захистом??? бо кацапи лише на "мангали" спроможні і другий танк бачу "голий"
З`явилося відео звільнення Киселівки Херсонського району . Спочатку думав, що звільнили Киселівку Снігурівського району Миколаївщини, але в відео воїни чітко проговорили.
До околиць Херсона 15 км.
только лишнехромосомный ваня, может приварить подобное на танк от джавелина... просто идиоты....
Никакой паники нет. Всё абсолютно по плану.
есть несколько подобных видео. парашники в своих телеграммах по этому поводу на гамно сходят. "снова отходим и снова аставляем технику! пачаму не подрываем? найти оццов камадиров тех кто побросал и примерно расстрелять!... нормально так "и спросить с командиров соединений за всю эту технику. поднять журналы ведения боевых действий. сделать нормальные расследования. и устроить показательную порку" )) хорошо бы потом ещё они бы показали, как кадыр овцы будут их пороть ))))
Гойда на шашлики, кацапчики!
Йой, передивився - тягнуть Т90-ого.
Т90 "ПроПив".
Якщо так, то ще краще.
Наші красунчики! Поки Америка надасть ленд-ліз, раша скоріше віддає.
Так ось чому яйця так сдорожчали, у курятниках соляра скінчилась.
Ну кацапы и тупые !!!
Бросили танк и в сапогах-портянках рысачат от ЗСУ по полям/посадкам.
А могли бы, с белым флагом, выехать на встречу ЗСУ, сдать танк, получить бабло, сигаретку и на дембель....
Идиот - он и есть идиот !
плюс мангал нахаляву
"фары" Шторы и ДЗ, как у Т-90
