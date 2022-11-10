ВСУ на трофейном Т-72Б3М тянут еще один Т-72Б3 под Херсоном. ВИДЕО

Российские оккупационные войска в Херсонской области бросили танки, которые "затрофеили" украинские защитники.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Символическое видео дня - российский ленд-лиз под Херсоном! Трофейный танк Т-72Б3М, ранее захваченный и воюющий в составе 28-й механизированной бригады, "перегруппировывает" только что захваченный еще один Т-72Б3 с противоракетным "мангалом" на башне который также будет включен в состав наших танкистов.

Трофей попал к нашим воинам у села Посад-Покровское под Херсоном. Наступление украинцев продолжается, прославленные в РФ российские воздушно-десантные войска, сосредоточенные под Херсоном, бросают все, что мешает бегству. Однако местность плотно заминирована, это тормозит темпы наступления", - прокомментировал журналист.

