ВСУ на трофейном Т-72Б3М тянут еще один Т-72Б3 под Херсоном. ВИДЕО
Российские оккупационные войска в Херсонской области бросили танки, которые "затрофеили" украинские защитники.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Символическое видео дня - российский ленд-лиз под Херсоном! Трофейный танк Т-72Б3М, ранее захваченный и воюющий в составе 28-й механизированной бригады, "перегруппировывает" только что захваченный еще один Т-72Б3 с противоракетным "мангалом" на башне который также будет включен в состав наших танкистов.
Трофей попал к нашим воинам у села Посад-Покровское под Херсоном. Наступление украинцев продолжается, прославленные в РФ российские воздушно-десантные войска, сосредоточенные под Херсоном, бросают все, что мешает бегству. Однако местность плотно заминирована, это тормозит темпы наступления", - прокомментировал журналист.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все...
Як ті буряти що коня на верблюда переробили 😂
Бросили танк и в сапогах-портянках рысачат от ЗСУ по полям/посадкам.
А могли бы, с белым флагом, выехать на встречу ЗСУ, сдать танк, получить бабло, сигаретку и на дембель....
Идиот - он и есть идиот !