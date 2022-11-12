РУС
14 662 75

В освобожденный Херсон вернулись военные администрации. ВИДЕО

Нацполиция, СБУ, ГСЧС и военные администрации занимаются возвращением города к обычной жизни.

Соответствующее видео обнародовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Господин президент, согласно вашему распоряжению докладываю. В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военная администрация Херсонской области, военная администрация города Херсон, военная администрация Херсонского района. Также приступили к выполнению служебных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит меры по разминированию. Занимаемся соответствующим возвращением города к обычной жизнедеятельность", - заявил глава ОВА Ярослав Янушевич.

+26
Эх. Печально, что нет нашего украинского СМЕРШа. Чтобы сепары кровавым поносом исходили
12.11.2022 17:35 Ответить
+26
на войне нет демократии
12.11.2022 17:42 Ответить
+23
А хороше ж питанн: згідно з чиїм розпорядженням військові адміністрації залишили місто, кинувши його на поталу кацапам?
Чи не того ж « пана президента»?!
12.11.2022 18:03 Ответить
Эх. Печально, что нет нашего украинского СМЕРШа. Чтобы сепары кровавым поносом исходили
12.11.2022 17:35 Ответить
у нас демократия...и хорошо что мы не такие как они...
12.11.2022 17:37 Ответить
на войне нет демократии
12.11.2022 17:42 Ответить
если мы будем как смерш расстреливать всех налево и направо, то на кого обменяем наших военнопленных?
12.11.2022 19:02 Ответить
сепары и коллаборанты никому не нужны, даже на обмен
12.11.2022 19:06 Ответить
они мне тоже не нужны
12.11.2022 19:09 Ответить
Ні, ми будемо сепарам і ворожим агентам витирити соплі! І це після тих звірств, які чинить звірина кацапська орда на окупованих територіях?
12.11.2022 19:13 Ответить
Військові злочинці не підпадають під женевську конвенцію й їх забороненно включати в обмінний фонд (на відміну від зрадників - до речі) . Але требо слідкувати за владою й як тільки з"являться світчення або інші докази попередити владу , що самі посадовці ризикують пійди як співучастники військових злочинів , якщо обміняють військових злочинців на когось .
Колись один генерал США був звільненний з усіх посад й звільнений з армії у була купа рослідувать на рахунок жінки коменданта Бухенвальда , яку цей вояка амністував після того як суд її довічне ув"язнення присудив . А її все одно вже суд ФРН повернув на довічне , до вона й зкоїла суїцид

Це дуже відома історія й повчальна для певних "владаутримачів" які вважають , що їм з їх вершин віднійше за які злочини повинна бути відповідальність , а за які можливий "компроміс" .
13.11.2022 03:42 Ответить
СМЕРШ розстрілював лише на початку, а потім порозумнішали. Почитай "В августе 44-го".
13.11.2022 21:50 Ответить
.....а коли нквс і смерш зайшов зайшов на западну Україну? в якому році? і почав вбивати, гвалтувати, відправляти до сибіру і палити села і хуторки....кацапи можуть порузомнішати тільки в морге(зі).....
13.11.2022 22:07 Ответить
Бред!
12.11.2022 20:19 Ответить
А при чем тут демократия*
12.11.2022 17:44 Ответить
смерш военная контрразведка красной армии и то что они творили на западной Украине, люди помнят до сих пор.
12.11.2022 18:54 Ответить
Логика баобаба. Если НКВД-ВЧК убивали украинцев, то нам СБУ и полиция не нужны ? Далеко пойдешь ...
12.11.2022 19:16 Ответить
вот что вы написали "Эх. Печально, что нет нашего украинского СМЕРШа. Чтобы сепары кровавым поносом исходили".... я пытался вам объяснить..что такое смерш....дебаты закончены...извините.
12.11.2022 19:28 Ответить
Только один вопрос. А вы против, чтобы воздать рашистам за их преступления, в том числе и методами сталинского СМЕРША?
12.11.2022 19:34 Ответить
нет не против...особенно после Бучи и Ирпеня...
12.11.2022 19:40 Ответить
Слава сделал совершенно правильное замечание насчёт СМЕРШа:

а то много фриков агитируют за "расстрел через повешение" без суда и следствия.

Украина больше 1000 лет является европейской христианской страной, а не каким-то диким варварским Мордором.
12.11.2022 23:25 Ответить
НКВС.
13.11.2022 21:52 Ответить
смерш...це військова контррозвідка (смерть шпіонам)...
13.11.2022 22:09 Ответить
вы не правы....Слава Украине! он есть ...
12.11.2022 17:44 Ответить
Я что-то пропустил? Или СБУ-ССО это аналог СМЕРШа? Это не смешно
12.11.2022 17:45 Ответить
№ 8......
12.11.2022 17:45 Ответить
номер чего?
12.11.2022 17:47 Ответить
ну не совсем номер наш .....больше сказать не могу
12.11.2022 18:00 Ответить
инь -янь два круга вот почему 8 ..... кацапы уже знают об этой структуре...
12.11.2022 17:57 Ответить
Печально ..... на тих поліціянтів , СБУшників і посадовців що 24 .02 з Херсона втекли, кинувши місто на поталу і всі документи на видноті , якраз така структура і згодилася б , хоч тут всі за демократію ратують ((
12.11.2022 19:26 Ответить
це ті, які драпнули звідти?
12.11.2022 17:36 Ответить
Деякі спочатку повтікали, а зараз повернулись як герої, разом з ЗСУ, може їх спочатку перевірити на вшивість.
12.11.2022 17:36 Ответить
Янушевич користувався особливою довірою колишнього прем'єр-міністра - "регіонала" Азарова, а також мав тісні товариські стосунки з його сином Олексієм.
К Запорожским и Днепропетровским мародерам гуманитарной помощи добавится и Херсонский мародер с большим опытом ?
12.11.2022 18:38 Ответить
Подивилася на обличчя того Янушевича, не викликає довіри. Видно неозброєним оком.
12.11.2022 19:45 Ответить
Це трохи інші. Але цей Янушевич, здається, така сама гидота. Людина напросилася на посаду тому що, по-перше знала, що Херсон у будь якому випадку будуть звільняти, по-друге мати можливість "стартанути". За Януковича не вдалося, а зараз може вдасться. Недоліки завжди можна бути пояснити війною. Та й ще накрасти можна. Не здивлюся, якщо він корешує з Кирилом Тимошенком.
13.11.2022 09:05 Ответить
дивіться не обсеріться.!.бо .люди херсонщини чекали на визволення.
12.11.2022 17:36 Ответить
комендантский час и дисциплина, что бы не расслаблялись.
12.11.2022 17:38 Ответить
Шум за кадром радость для ушей
12.11.2022 17:41 Ответить
А не військова адміністрація зельца предала та покинула місто та людей на поталу рашистьським вбивцям?
То може хай люди самі знайдуть достойних та виберуть собі керівників адміністрацій, у тому числі і військової?
12.11.2022 17:47 Ответить
Побачимо чи херсонці їх приймуть чи виженуть як москалів гнали напочатку
12.11.2022 21:21 Ответить
маладцы...
а теперь продукты, лекарства... электрика и вода... почта... ну радио-телевидение уже есть))))
12.11.2022 17:48 Ответить
Все це буде, як і на контрольованій Україні
12.11.2022 17:57 Ответить
Прибули, а де ви були коли хлопці гинули в Бузковому Парку?
12.11.2022 17:48 Ответить
А Ти де був?
12.11.2022 18:21 Ответить
А хороше ж питанн: згідно з чиїм розпорядженням військові адміністрації залишили місто, кинувши його на поталу кацапам?
Чи не того ж « пана президента»?!
12.11.2022 18:03 Ответить
Про це не на часі. Хай трохи побуде птріотом - уклоністом.
12.11.2022 18:23 Ответить
Згоден.
Страшно уявити, що докази договорняку і підтвердження, чому кацапи їхали до Києва з парадною формою, з'являються сьогодні..
12.11.2022 18:28 Ответить
Тобто тут ви показуєте своє повне незнання рашизму. Рашисти їхали брати Київ "за трі дня", думали, що українці їх будуть зустрічати з квітами, а каральні загони для придушення "бандерівців". Якщо послухати кацапських пропогандистів на початку війни, вони дійсно вірили, що владу в Україні захопили фашисти-нацисти-бандерівці-петлюрівці-мазепинці, а більшість підтримує пуйла. Не бачу тут ніяких ознак "договорняка"
12.11.2022 20:40 Ответить
Справді, рашизмя знаю гірше, ніж нашу владу…
13.11.2022 10:18 Ответить
Всрались, просрались і повернулись до@бивати тих, хто вижив, не втік, не скурвився
12.11.2022 18:16 Ответить
ЗеКодломойские чуваки Кучмисты знають шо робить .🤣😛нам,усе
Остальным Закон 🤣
Данилыч живее всех живых...чЛенин номер два...🦍
12.11.2022 18:23 Ответить
голова херсонської ова повернувся до Херсону...
Це звучить як легенда про джип, тимошенко і ЗСУ(((
12.11.2022 18:36 Ответить
Хлопці-війскові відали життя за звільнення Херсонщини, Віталій Скакун ціной життя підірвав размінований владою зеленського мост - і от красавці зеленського - свіженьки, поголені, у новій формі - керівники, *****.
12.11.2022 18:38 Ответить
Я так зрозумів Зе адміністрація
12.11.2022 18:45 Ответить
ГАРНА ДОМОВЛЕНІСТЬ - Зе ВЛАДА ЗРОБИЛА ВСЕ ЩОБ 2 - 3 ТИС РОСІЯН НЕ ПОТРАПИЛИ В ПОЛОН ПРИ ВТЕЧІ З ХЕРСОНУ, А ЕРДОГАН ЦЕ ВЖЕ НАЗИВАЄ

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html повернення Херсону - прекрасна основа для переговорів.
Зе КЛОУН ДЕ ПОЛОНЕНІ ?
12.11.2022 19:02 Ответить
Доречі це вже не перший випадок коли ЗСУ захоплюють міста, а кацапи чомусь в обхід здрового глузду не потрапляють у полон. Остання гарна операція це Харківська операція коли Зе владі Залужний нічого не сказав.
Зе влада грається у войнушкі через Стамбульских "домовлянтів" ?
12.11.2022 19:08 Ответить
Давайте покажете, як треба брати кацапів в полон, якщо туди вони більш за все потрапити не хочуть. Чи ви очікували, що рашисти сядуть, і будуть чекати, поки українські війська переріжуть дорогу від Лиману? З Херсона також усі майже потікали до прибуття ЗСУ, а техніку вивезли за неділю до того
12.11.2022 20:44 Ответить
Не треба тупити шановний, що в Харківські операції, що зараз з Херсоном інфа про полон кацапів відсутня. Полон це коли ти с**батися не встиг, а у кацапів таке було коли на момент підриву Антонівського мосту і встановлення повного вогневого контролю за місцями переправ, в Херсоні залишалось 3-5 батальйоних груп ЗС РФ. Виходячи з цього ВСУ повинно захопити від 2 до 3 тисяч полонених.
12.11.2022 20:55 Ответить
З іншої сторони. А ви чому вирішили, що не захопили? Чи ви думаєте, що вам мають про все зразу докладать?
12.11.2022 21:28 Ответить
Як би захопили, то вже був би піар від ОП, була інформація у журналістів як наших, так і західних, бо це не таємна спецоперація спецслужб, а віськові дії.
13.11.2022 00:09 Ответить
А ви не думаєте, що може наші порозумнішали на 9 місяці війни і перестали все підряд постить в новинах? Он і речниця МО постійно каже, що обмін полоненими любить тишу. І про збиті/уражені силами ППО об'єкти перестали якось говорити, і конкретики про уражені об'єкти інфраструктури немає... виключно про фраги відзвітувалися, плюс щоденний огляд обстановочки від МО, який ще складніше зрозуміти ніж юридичний документ на 400 сторінок, і усьо.
Мені здається що давно пора журнашлюхам рота замкнуть, бо заїбали просто всі ці геращенки абдрістовічі і тд без меж.

13.11.2022 09:54 Ответить
Про полонених це не закрита інформація - полонені це гордість любої армії і підняття морального духу у народа України, про полонених завжди оголошують у сводках у всіх війнах давніх і недавніх.
Інша справа замовчувати непоправні втрати своєї армії.
Полонених немає, або ії мізер і це факт, після таких гучних перемог ЗСУ.
Кажу, бо знаю що в "перемовниках" у Стамбулі у нас Агрохімія який лоялен до маскви.
13.11.2022 13:48 Ответить
Нажерли морди бляха
12.11.2022 19:03 Ответить
пузаті не їли не пили, майже схудли, так ждали повернення Херсону...
13.11.2022 14:08 Ответить
Господин президент, "

Вообще-то он употребил слово "пан".
12.11.2022 19:40 Ответить
Ну що котики, Херсон наш.
12.11.2022 20:07 Ответить
Це якийсь совок!! Тобто без наказу "наше все " ці держслужбовці не виконували б свої обов'язки??? І доречі, а як же завгосп??? 😁 тепер же без нього в Україні нічого не робиться а тут так його продинамити!!!!
12.11.2022 22:39 Ответить
Це ті СБУшники "повернулись", які 24 лютого з'їбались із Херсона? Саходін там, його дружбани-собутильнікі?
Чи ті вже сидять за законом воєнного часу?
12.11.2022 22:41 Ответить
Корупційні рила.
12.11.2022 23:35 Ответить
Ага, адміністрації!... А ще раз проїбати ситуацію спробуєте?
13.11.2022 00:55 Ответить
А СБУшники повернулися у Херсон ті ж самі що у 20 числах лютого разом зі свома сімями тікали з Херсона ?
13.11.2022 01:07 Ответить
Не могу терпеть сепаратистов и коллаборантов! Кого не кого а уж их нужно без всякого плебисцита ликвидировать.
13.11.2022 03:06 Ответить
Це ті "герої", які першими здриснули , залишив Тероборону та мешканців міста напризволяще?
13.11.2022 07:53 Ответить
як з..бувалисьб то тихенько а повертаються з пафосом - за корольовим та стремоусовим таку адміністрацію
13.11.2022 08:41 Ответить
нагодовані хлопці....
сніданок, обід, вечеря - перекус між подіями кожного не обніс...
13.11.2022 13:23 Ответить
Ці мужні й дуже хоробрі люди з поліції, а особліво з СБУ,найпершими дристонули з області й з самого Херсону ще 23 лютого після обіду. 23 лютого їх вже нікого в області не було.
13.11.2022 18:11 Ответить
Точно так драпонули і з Бердянська. Мій сусід був там в той час. Розповідав.
13.11.2022 22:02 Ответить
 
 