В освобожденный Херсон вернулись военные администрации. ВИДЕО
Нацполиция, СБУ, ГСЧС и военные администрации занимаются возвращением города к обычной жизни.
Соответствующее видео обнародовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Господин президент, согласно вашему распоряжению докладываю. В город прибыли и приступили к исполнению обязанностей военная администрация Херсонской области, военная администрация города Херсон, военная администрация Херсонского района. Также приступили к выполнению служебных обязанностей Национальная полиция и Служба безопасности Украины. ГСЧС проводит меры по разминированию. Занимаемся соответствующим возвращением города к обычной жизнедеятельность", - заявил глава ОВА Ярослав Янушевич.
Топ комментарии
+26 Frol Fedoroff
показать весь комментарий12.11.2022 17:35 Ответить Ссылка
+26 Viktor Lisenko
показать весь комментарий12.11.2022 17:42 Ответить Ссылка
+23 vigo
показать весь комментарий12.11.2022 18:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Колись один генерал США був звільненний з усіх посад й звільнений з армії у була купа рослідувать на рахунок жінки коменданта Бухенвальда , яку цей вояка амністував після того як суд її довічне ув"язнення присудив . А її все одно вже суд ФРН повернув на довічне , до вона й зкоїла суїцид
Це дуже відома історія й повчальна для певних "владаутримачів" які вважають , що їм з їх вершин віднійше за які злочини повинна бути відповідальність , а за які можливий "компроміс" .
а то много фриков агитируют за "расстрел через повешение" без суда и следствия.
Украина больше 1000 лет является европейской христианской страной, а не каким-то диким варварским Мордором.
К Запорожским и Днепропетровским мародерам гуманитарной помощи добавится и Херсонский мародер с большим опытом ?
То може хай люди самі знайдуть достойних та виберуть собі керівників адміністрацій, у тому числі і військової?
а теперь продукты, лекарства... электрика и вода... почта... ну радио-телевидение уже есть))))
Чи не того ж « пана президента»?!
Страшно уявити, що докази договорняку і підтвердження, чому кацапи їхали до Києва з парадною формою, з'являються сьогодні..
Остальным Закон 🤣
Данилыч живее всех живых...чЛенин номер два...🦍
Це звучить як легенда про джип, тимошенко і ЗСУ(((
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html повернення Херсону - прекрасна основа для переговорів.
Зе КЛОУН ДЕ ПОЛОНЕНІ ?
Зе влада грається у войнушкі через Стамбульских "домовлянтів" ?
Мені здається що давно пора журнашлюхам рота замкнуть, бо заїбали просто всі ці геращенки абдрістовічі і тд без меж.
Інша справа замовчувати непоправні втрати своєї армії.
Полонених немає, або ії мізер і це факт, після таких гучних перемог ЗСУ.
Кажу, бо знаю що в "перемовниках" у Стамбулі у нас Агрохімія який лоялен до маскви.
Вообще-то он употребил слово "пан".
Чи ті вже сидять за законом воєнного часу?
сніданок, обід, вечеря - перекус між подіями кожного не обніс...