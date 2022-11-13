РУС
Флаг Украины на взорванном россиянами Антоновском мосту. ВИДЕО

Защитники Украины повесили флаг Украины на полностью разрушенном оккупантами Антоновскому мосту.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал, передает Цензор.НЕТ.

В соцсетях также распространяется это щемящее видео.

13.11.2022 13:36 Ответить
пусть появится много таких флагов, на каждом танке через этот мост
13.11.2022 13:37 Ответить
Вони скоріше пройдуть по Лівобережжю на південь Той міст відновлювать треба не менше півроку А за цей час наші хлопці вже встигнуть не тільки в Сиваші берці сполоснуть!
13.11.2022 13:52 Ответить
Вішають росіянців на гілляку, а прапори вивішують.
13.11.2022 13:42 Ответить
Не так уже і вщент. Головне, що уціліли бики (опори). Закінчиться війна і міст знов запрацює.
13.11.2022 13:48 Ответить
це відповідь ОП та Зеленському які розраховували на людяність орків та відмінили підриви автошляхів на Херсонщині.
13.11.2022 14:22 Ответить
и как нам теперь попасть на тот берег орков мочить?
13.11.2022 14:42 Ответить
 
 