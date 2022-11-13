Флаг Украины на взорванном россиянами Антоновском мосту. ВИДЕО
Защитники Украины повесили флаг Украины на полностью разрушенном оккупантами Антоновскому мосту.
Об этом сообщает местный телеграмм-канал, передает Цензор.НЕТ.
В соцсетях также распространяется это щемящее видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бенина Мама
показать весь комментарий13.11.2022 13:36 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Bastian - Bastian
показать весь комментарий13.11.2022 13:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий13.11.2022 13:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Старый Ганс
показать весь комментарий13.11.2022 13:42 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Vsevolod Marchenko
показать весь комментарий13.11.2022 13:48 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий13.11.2022 14:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Женя-Женя
показать весь комментарий13.11.2022 14:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль