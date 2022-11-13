Прапор України на підірваному росіянами Антонівському мосту. ВIДЕО

Захисники України повісили прапор України на вщент зруйнованому окупантами Антонівському мосту.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал, інформує Цензор.НЕТ.

У соцмережах також поширюється це щемливе відео.

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