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Прапор України на підірваному росіянами Антонівському мосту. ВIДЕО

Захисники України повісили прапор України на вщент зруйнованому окупантами Антонівському мосту.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал, інформує Цензор.НЕТ.

У соцмережах також поширюється це щемливе відео. 

Також читайте: Антонівський міст у Херсоні підірваний росіянами. ВIДЕО

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міст (1239) прапор (486) Херсон (3413)


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13.11.2022 13:36 Відповісти
пусть появится много таких флагов, на каждом танке через этот мост
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13.11.2022 13:37 Відповісти
Вони скоріше пройдуть по Лівобережжю на південь Той міст відновлювать треба не менше півроку А за цей час наші хлопці вже встигнуть не тільки в Сиваші берці сполоснуть!
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13.11.2022 13:52 Відповісти
Вішають росіянців на гілляку, а прапори вивішують.
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13.11.2022 13:42 Відповісти
Не так уже і вщент. Головне, що уціліли бики (опори). Закінчиться війна і міст знов запрацює.
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13.11.2022 13:48 Відповісти
це відповідь ОП та Зеленському які розраховували на людяність орків та відмінили підриви автошляхів на Херсонщині.
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13.11.2022 14:22 Відповісти
и как нам теперь попасть на тот берег орков мочить?
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13.11.2022 14:42 Відповісти
 
 