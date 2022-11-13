"Всё нутро вылезло во время оккупации": идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинцы продолжают выявлять предателей, поддерживающих российских оккупантов. В частности, распознали Александра Лузянина, участвовавшего в праздновании оккупантами дня ВМФ РФ в пгт Акиимовка Запорожской области.
Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц, передает Цензор.НЕТ.
"Возвратимся ко дню ВМФ РФ в Акимовке Запорожской области...
Знакомьтесь, Александр Георгиевич Лузянин.
Очень близкий мой знакомый из прошлой жизни. Да, к сожалению и так бывает в жизни, но я никакой толерантности и уступок к врагам и их приспешникам не имею. Даже если это близкие тебе люди – исключения быть не может. Враг - и точка.
Работал в стоматологии Акимовской больницы, был уважаемым человеком среди односельчан, но на всю жизнь так и оставался тихим поклонником рассеи и уже открыто ясно совкодрочером. Все нутро вылезло во время оккупации.
Праздновали российский праздник сразу в Акимовке, затем уехали и развернули на площади в Мелитополе триколор. Далее отдыхали с оккупационными властями и рашистами в Кирилловке на отжатой базе "Диана", коса Пересыпь, с флагами ВМФ, триколорами и лозунгами "Ура". В то время, когда враг обстреливал мирные города Украины, мирных жителей и, не останавливаясь, издевался и преследовал патриотов на временно оккупированных территориях.
Когда вы, мрази, праздновали российский праздник, в эти дни в Указах были фамилии 51 украинского воина - награжденных посмертно.
Все мрази на видео и фото идентифицированы, материалы будут переданы в правоохранительные органы. Приговор вы выбрали сами", - рассказал Штефан.
"россия никогда не проигрывала войн"
Если россия никогда не проигрывала войн, значит и в войне с Украиной - Россия не проиграет, этого не может быть - думают россияне. Если разрушить этот стереотип, появится страх ответственности, проснется совесть, люди начнут думать о последствиях. русские начнут задаваться вопросом - что будет если россия проиграет?
Вот так - один стереотип может довести народ до безумия.
https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY
у дикого стада що являє собою кацапня зовсім відсутнє критичне мислення і зовсім відсутнє те чим мислять нормальні люди
росія позорно програла російсько-японську війну з знищенням всього флоту. Далі псевдосвятий цар ніколай второй програв в першій світовій що стало наслідком розпаду імперії та десяткам мільйонів жертв громадянської війни, репресі та голоду.
всіх за борт!
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, каралєвскіми, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
Як на справжній кацапскій свадьбі...
Всех на разминирование после освобождения города.
Слава Украине!
Должны быть чётко сформулированы требования для граждан и неграждан (по примеру прибалтики). Законодательно закреплёны обязанности и права этих существенно различных категорий населения страны. И определены основания для лишения гражданства и основания, влекущие за собой безусловную депортацию неграждан.
Коллаборантов, не подлежащих уголовному преследованию за совершенные преступления, без рефлексий депортировать "в родную говень"...