"Всё нутро вылезло во время оккупации": идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинцы продолжают выявлять предателей, поддерживающих российских оккупантов. В частности, распознали Александра Лузянина, участвовавшего в праздновании оккупантами дня ВМФ РФ в пгт Акиимовка Запорожской области.

Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц, передает Цензор.НЕТ.

"Возвратимся ко дню ВМФ РФ в Акимовке Запорожской области...

Знакомьтесь, Александр Георгиевич Лузянин.

Очень близкий мой знакомый из прошлой жизни. Да, к сожалению и так бывает в жизни, но я никакой толерантности и уступок к врагам и их приспешникам не имею. Даже если это близкие тебе люди – исключения быть не может. Враг - и точка.

Работал в стоматологии Акимовской больницы, был уважаемым человеком среди односельчан, но на всю жизнь так и оставался тихим поклонником рассеи и уже открыто ясно совкодрочером. Все нутро вылезло во время оккупации.

Праздновали российский праздник сразу в Акимовке, затем уехали и развернули на площади в Мелитополе триколор. Далее отдыхали с оккупационными властями и рашистами в Кирилловке на отжатой базе "Диана", коса Пересыпь, с флагами ВМФ, триколорами и лозунгами "Ура". В то время, когда враг обстреливал мирные города Украины, мирных жителей и, не останавливаясь, издевался и преследовал патриотов на временно оккупированных территориях.

Когда вы, мрази, праздновали российский праздник, в эти дни в Указах были фамилии 51 украинского воина - награжденных посмертно.

Все мрази на видео и фото идентифицированы, материалы будут переданы в правоохранительные органы. Приговор вы выбрали сами", - рассказал Штефан.

Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 01
Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 02
Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 03
Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 04
Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 05
Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 06
Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 07
Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 08
Всё нутро вылезло во время оккупации: идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ 09

Запорожская область (3454) государственная измена (1615) Штефан Анатолий (114)
Топ комментарии
+49
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
13.11.2022 18:54 Ответить
+35
Можна легко і без зброї зруйнувати москальський стереотип про братні народи - перейти на українську.
13.11.2022 19:04 Ответить
+31
Типові лантухи з гівном. З круглими мордами та черевами пивними. Совок невиліковний...
13.11.2022 19:00 Ответить
В основе войны, лежит устойчивый стереотип, который более 30-ти лет насаждался населению со школьной скамьи и только усиливался пропагандой - при помощи фильмов, политических ток-шоу.
"россия никогда не проигрывала войн"
Если россия никогда не проигрывала войн, значит и в войне с Украиной - Россия не проиграет, этого не может быть - думают россияне. Если разрушить этот стереотип, появится страх ответственности, проснется совесть, люди начнут думать о последствиях. русские начнут задаваться вопросом - что будет если россия проиграет?

Вот так - один стереотип может довести народ до безумия.
13.11.2022 18:54 Ответить
Можна легко і без зброї зруйнувати москальський стереотип про братні народи - перейти на українську.
13.11.2022 19:04 Ответить
алікс юстасу. Вєрна гаваріш, таварішч. рузькій би виучіть толька для таво что-би дапрашівать пленних !
13.11.2022 23:54 Ответить
не заганяй, то взагалі неправильна трактовка, мова не россійська, бо і народності такої нема. Мова руська!
13.11.2022 20:41 Ответить
Що саме тобі не заганяти і куди, і з ким ти взагалі розмовляєш - зі своїм уявним другом про якусь вигадану тобою же "трактовку"? ))
13.11.2022 20:47 Ответить
ти "вишивата" диванна, піди на "нуль" скажи тим хто не на українській спілкується кинь свої пред'яви, провокатор прокацапський
13.11.2022 20:50 Ответить
Хіба я питав тебе, дауне, що мені робити? Пий зеленку - в тебе вавки в голові, патріоте мови окупанта. ))
13.11.2022 20:59 Ответить
цій людині розскажи про мову оккупанта

https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY

13.11.2022 21:19 Ответить
Хіба я питав тебе, імбециле, що мені робити?
14.11.2022 04:16 Ответить
Воно тільки на проперженному дивані здатне поради роздавати як кому себе поводіти.
13.11.2022 21:05 Ответить
ви все вірно написали ала є одне маленьке "але"...
у дикого стада що являє собою кацапня зовсім відсутнє критичне мислення і зовсім відсутнє те чим мислять нормальні люди
13.11.2022 19:45 Ответить
На совесть --- не рассчитывайте!
13.11.2022 19:54 Ответить
"россия никогда не проигрывала войн" - це повна маячня що вбита в голови за 70 з лишнім років ссср
росія позорно програла російсько-японську війну з знищенням всього флоту. Далі псевдосвятий цар ніколай второй програв в першій світовій що стало наслідком розпаду імперії та десяткам мільйонів жертв громадянської війни, репресі та голоду.
14.11.2022 12:01 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
13.11.2022 18:54 Ответить
і без мізків зовсім на їх місці срака
13.11.2022 20:07 Ответить
маю щось сказати..вже всьо сказали в фото
13.11.2022 18:56 Ответить
Так він втік з деокупованої території, чи ні? Якщо ні, то абсолютно зрозуміло, що з ним треба зробити.
13.11.2022 18:57 Ответить
#бать копать - матросики((:
всіх за борт!
13.11.2022 18:58 Ответить
Типові лантухи з гівном. З круглими мордами та черевами пивними. Совок невиліковний...
13.11.2022 19:00 Ответить
Прив'язати валянків до морських дронів і відправити на зустріч з їхнім флотом.
13.11.2022 19:00 Ответить
13.11.2022 19:01 Ответить
Старая петушня .
13.11.2022 19:01 Ответить
ну ты тоже будешь старым , старость не позор , а достоинство, а у них его нет , а это совсем другая история ,
13.11.2022 19:18 Ответить
ну так я конкретно про них и написал, я тоже 50+ и с флотом вся жизнь связана, но я же , как жлоб не бегаю в тельнике и беске со всякой мразью подкацапской
13.11.2022 19:24 Ответить
я свою беску сразу выбросил , а бушлат на рыбалке таскал , пока не прожег насквозь, альбом дембельский в 2014 году в печку выкинул , внукам объяснил почему ............
13.11.2022 19:29 Ответить
Я тельники отцу отдал , он у меня офицер-военмор в прошлом, Порт Артур китаезам в 1955 отдавал.
13.11.2022 19:35 Ответить
Гурток старих **********.
13.11.2022 19:01 Ответить
совковых к тому же, это клиника и не лечится
13.11.2022 21:49 Ответить
Окупаційна мразота яка сиділа в засаді... - консерва.
13.11.2022 19:05 Ответить
отряд "буек"
13.11.2022 19:06 Ответить
13.11.2022 19:07 Ответить
о, та це ж готові русаки-ішаки, для відбудови України після війни. а пока в колонії таких, шить одяг для ЗСУ
13.11.2022 19:07 Ответить
13.11.2022 19:07 Ответить
Лишить гражданства, поражение во всех правах. Дальше пусть свою судьбу решает сам. Нам тут такие не нужны!
13.11.2022 19:18 Ответить
Це іх показали шоб вони дёрнули за поребрик .
13.11.2022 19:19 Ответить
я тоже служил в вмф , в стране сссрия, и присягу давал сссрии, но такой страны уже нет , , живу в Украине , и с какого *** я должен отмечать 23 февраля ? дебилы конченные , с таким же успехом можно отмечать переход кутузова через альпы ( которого ни когда не было ), у этих ****** вообще мозг на прочь засранный , это не моряки , это чмошники.
13.11.2022 19:24 Ответить
Через Альпи поперся Суворов...
13.11.2022 21:31 Ответить
..........а какая разница ? этого все равно не было..........
13.11.2022 21:50 Ответить
Пердуни старі )))
13.11.2022 19:25 Ответить
13.11.2022 19:28 Ответить
Какая разница, старые или не старые пердуны, можно подумать, что ты не пердиш?!
13.11.2022 22:22 Ответить
Ти теж кацапьонок в тєльняшке?
13.11.2022 22:34 Ответить
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, каралєвскіми, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
13.11.2022 19:28 Ответить
Их собратья по ВДВ:
13.11.2022 19:33 Ответить
🤣
13.11.2022 19:55 Ответить
мінімум два, там цілий десяток
14.11.2022 11:43 Ответить
таких лузянинов у нас - шо в Бразилии диких абизян.
13.11.2022 19:34 Ответить
за пенсией прибежит
13.11.2022 19:39 Ответить
Подивитесь скільки таких у офісу препіздента, тай ще й суки, гроші мішками крадуть з казни.
13.11.2022 19:41 Ответить
выродки занесенные ветром и расплодившиеся на чужой земле
13.11.2022 19:42 Ответить
совкодрочєри іпучі - в гівні народилися в гівні і подохнуть (
13.11.2022 19:49 Ответить
Хто молодший - ті в фонтани ссуть, ну а ці пенсіонери з простатитом тільки сидять і пердять.
13.11.2022 19:53 Ответить
да уж... когда все уже позади - а впереди только пузо и условный срок от Украины. В других условиях их было бы просто жаль, а тут - каждому свое
13.11.2022 19:56 Ответить
Збіговисько старих пердунів. Всім років по двадцять ув'язнення, щоб на останньому слові сказали: "Граждане судьи, спасибо за доверие".
13.11.2022 20:03 Ответить
Сподіваюся, що вони всі не встигли тіканути до рашки, бо їх пики висветлені у цієї статті. Незарано?
13.11.2022 20:17 Ответить
Кацап э кацап!
13.11.2022 20:46 Ответить
Гниды.
13.11.2022 20:57 Ответить
На столі по пару кілограм огірків, помидорів та сала на 30-40 чоловік...
Як на справжній кацапскій свадьбі...
13.11.2022 21:37 Ответить
Так из репортажа не понятно, они уже все сидят или продолжают в Кирилловке шашлыки жарить? Если не сидят- на кой ляд это печатать? Можно взять с таким же успехом любое видео из Севастополя и показывать зрадників, толку то?
13.11.2022 22:04 Ответить
Колаборанты должны быть наказаны, иначе все это будет повторяться.
13.11.2022 22:06 Ответить
Самое настоящее тупое путиноиднофашистское БЫДЛО!!!
13.11.2022 22:12 Ответить
А вокруг власти сепары в тельниках стоят и тишина.
13.11.2022 22:20 Ответить
а русской водки на столе не видно, только иностранщина, если следующими зайдут северокорейцы, продадутся и им, будут славить ким чем ына, вот такие "патриоты" рассеи
13.11.2022 22:48 Ответить
tse oznaka sovkiv - prostytutky pry bud yakiy vladi.
14.11.2022 14:13 Ответить
в программе очень не хватает игры в "русскую рулетку" с макаровым.
13.11.2022 22:49 Ответить
Місце народження-омск. расєя. Чому дивуватися? Пороздавали українські паспорти кому попало-то й маємо.
14.11.2022 00:20 Ответить
Генетический мусор и маразм.
Всех на разминирование после освобождения города.
Слава Украине!
14.11.2022 01:01 Ответить
Старі дрочери зібрались щоб на шарочку набухатися та подрочити на расєю.
14.11.2022 09:48 Ответить
цей дрємучий пенс з фото ходяча антиреклама руського міру - старого упоротого совка, що тягне молодь в дике людожерське минуле
14.11.2022 11:07 Ответить
Що ви хотіли? Половина зрадникив народилась в Україні після завезення кацапів ще при сталіну, це вже мабуть їх внуки. А половина звільнилась і розселилась на півдні. Тепер пожинаємо плоди. Тепер кожного такого "завєзенного" необхідно брати під контроль. Робити як у Прибалтиці - не знаєш мови, не знаєш історію, путін не х...ло?????, тоді видавати посвідчення проживання на території України без можливості займати політичні, керівні та державні посади. Паспорт громадянина України не видавати.
14.11.2022 13:08 Ответить
Давно назрела потребность в новом законодательстве о гражданстве.
Должны быть чётко сформулированы требования для граждан и неграждан (по примеру прибалтики). Законодательно закреплёны обязанности и права этих существенно различных категорий населения страны. И определены основания для лишения гражданства и основания, влекущие за собой безусловную депортацию неграждан.
Коллаборантов, не подлежащих уголовному преследованию за совершенные преступления, без рефлексий депортировать "в родную говень"...
15.11.2022 20:28 Ответить
--Тут вони всі у ролі пропутінсько--- імперської потолочі... Залигають по гранчаку . повипендрюються один перед одним та й розповзуться... Куди огидніше співіснувати з подібними у місті " Чорних Полковників " / Світловодську / Це у нас /у зразковому місті - Кременчукської ГЕС/ знайшли прихисток -- спочинок від справ кровавих-- карателі НКВС /КДБ / всього СРСР І до нині /вже їхні виповзні / незмінно кермують містом... Злились у залізобетонний .тотально--скорумпований спрут і цинічно чинять свавілля. знущаючись над злиденними пенсіонерами та АТО-шниками... Управи на їх .взагалі НЕмає ---********* подібними .очільниками Кіровоградщини. Суцільний морок і безправ*я.. /За нинішньої влади перспективи на зміни НЕ передбачаються ...
21.11.2022 18:08 Ответить
 
 