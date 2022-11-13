"Всё нутро вылезло во время оккупации": идентифицированы предатели, которые на Запорожье праздновали вместе с россиянами день ВМФ РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинцы продолжают выявлять предателей, поддерживающих российских оккупантов. В частности, распознали Александра Лузянина, участвовавшего в праздновании оккупантами дня ВМФ РФ в пгт Акиимовка Запорожской области.

Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц, передает Цензор.НЕТ.

"Возвратимся ко дню ВМФ РФ в Акимовке Запорожской области...

Знакомьтесь, Александр Георгиевич Лузянин.

Очень близкий мой знакомый из прошлой жизни. Да, к сожалению и так бывает в жизни, но я никакой толерантности и уступок к врагам и их приспешникам не имею. Даже если это близкие тебе люди – исключения быть не может. Враг - и точка.

Работал в стоматологии Акимовской больницы, был уважаемым человеком среди односельчан, но на всю жизнь так и оставался тихим поклонником рассеи и уже открыто ясно совкодрочером. Все нутро вылезло во время оккупации.

Праздновали российский праздник сразу в Акимовке, затем уехали и развернули на площади в Мелитополе триколор. Далее отдыхали с оккупационными властями и рашистами в Кирилловке на отжатой базе "Диана", коса Пересыпь, с флагами ВМФ, триколорами и лозунгами "Ура". В то время, когда враг обстреливал мирные города Украины, мирных жителей и, не останавливаясь, издевался и преследовал патриотов на временно оккупированных территориях.

Когда вы, мрази, праздновали российский праздник, в эти дни в Указах были фамилии 51 украинского воина - награжденных посмертно.

Все мрази на видео и фото идентифицированы, материалы будут переданы в правоохранительные органы. Приговор вы выбрали сами", - рассказал Штефан.

















