"Все нутро вилізло під час окупації": ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українці продовжують виявляти зрадників, які підтримують російських окупантів. Зокрема, розпізнали Олександра Лузяніна, який брав участь у святкуванні окупантів дня ВМФ РФ в т.о. Якимівці Запорізької області.

Про це розповів полковник ЗСУ Анаталій Штефан з позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаємося до дня вмф рф в т.о. Якимівці Запорізької області…

Знайомтеся Олександр Георгійович Лузянін.

Дуже близький мій знайомий з минулого життя. Так, на жаль і так буває в житті, але я ніякої толерантності і поступків до ворогів та їх посібників не маю. Навіть якщо це близькі тобі люди - винятку бути не може. Ворог і крапка.

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Працював в стоматології Якимівської лікарні, був поважною людиною серед односельців, але на все життя так і оставася тихим прихильником рассєї і вже відкрито ясно совкодрочером. Все нутро вилізло під час окупації.

Святкували російське свято відразу в Якимівці, потім поїхали і розгорнули на площі в Мелітополі триколор. Далі відпочивали з окупаційною владою та рашистами в Кирилівці на віджатій базі "Діана" коса Пересип з флагами вмф, триколорами і гаслами "ура". В той час, коли ворог обстрюлював мирні міста України, мирних жителів і не зупиняючись знущався та переслідував патріотів на т.о. територіях.

Коли ви мразі святкували російське свято, в ці дні в Указах були прізвища 51 українського воїна нагороджених - посмертно....

Всі мразі на відео та фото ідентифіковані, матеріали будуть передані в правоохоронні органи. Вирок собі ви обрали самі", - розповів Штефан.

















