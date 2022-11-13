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"Все нутро вилізло під час окупації": ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українці продовжують виявляти зрадників, які підтримують російських окупантів. Зокрема, розпізнали Олександра Лузяніна, який брав участь у святкуванні окупантів дня ВМФ РФ в т.о. Якимівці Запорізької області.

Про це розповів полковник ЗСУ Анаталій Штефан з позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаємося до дня вмф рф в т.о. Якимівці Запорізької області…

Знайомтеся Олександр Георгійович Лузянін.

Дуже близький мій знайомий з минулого життя. Так, на жаль і так буває в житті, але я ніякої толерантності і поступків до ворогів та їх посібників не маю. Навіть якщо це близькі тобі люди - винятку бути не може. Ворог і крапка.

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Працював в стоматології Якимівської лікарні, був поважною людиною серед односельців, але на все життя так і оставася тихим прихильником рассєї і вже відкрито ясно совкодрочером. Все нутро вилізло під час окупації.

Святкували російське свято відразу в Якимівці, потім поїхали і розгорнули на площі в Мелітополі триколор. Далі відпочивали з окупаційною владою та рашистами в Кирилівці на віджатій базі "Діана" коса Пересип з флагами вмф, триколорами і гаслами "ура". В той час, коли ворог обстрюлював мирні міста України, мирних жителів і не зупиняючись знущався та переслідував патріотів на т.о. територіях.

Коли ви мразі святкували російське свято, в ці дні в Указах були прізвища 51 українського воїна нагороджених - посмертно....

Всі мразі на відео та фото ідентифіковані, матеріали будуть передані в правоохоронні органи. Вирок собі ви обрали самі", - розповів Штефан.

Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 01
Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 02
Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 03
Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 04
Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 05
Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 06
Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 07
Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 08
Все нутро вилізло під час окупації: ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ 09

Автор: 

Запорізька область (3692) державна зрада (1711) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+49
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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13.11.2022 18:54
+35
Можна легко і без зброї зруйнувати москальський стереотип про братні народи - перейти на українську.
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13.11.2022 19:04
+31
Типові лантухи з гівном. З круглими мордами та черевами пивними. Совок невиліковний...
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13.11.2022 19:00
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В основе войны, лежит устойчивый стереотип, который более 30-ти лет насаждался населению со школьной скамьи и только усиливался пропагандой - при помощи фильмов, политических ток-шоу.
"россия никогда не проигрывала войн"
Если россия никогда не проигрывала войн, значит и в войне с Украиной - Россия не проиграет, этого не может быть - думают россияне. Если разрушить этот стереотип, появится страх ответственности, проснется совесть, люди начнут думать о последствиях. русские начнут задаваться вопросом - что будет если россия проиграет?

Вот так - один стереотип может довести народ до безумия.
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13.11.2022 18:54 Відповісти
Можна легко і без зброї зруйнувати москальський стереотип про братні народи - перейти на українську.
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13.11.2022 19:04 Відповісти
алікс юстасу. Вєрна гаваріш, таварішч. рузькій би виучіть толька для таво что-би дапрашівать пленних !
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13.11.2022 23:54 Відповісти
не заганяй, то взагалі неправильна трактовка, мова не россійська, бо і народності такої нема. Мова руська!
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13.11.2022 20:41 Відповісти
Що саме тобі не заганяти і куди, і з ким ти взагалі розмовляєш - зі своїм уявним другом про якусь вигадану тобою же "трактовку"? ))
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13.11.2022 20:47 Відповісти
ти "вишивата" диванна, піди на "нуль" скажи тим хто не на українській спілкується кинь свої пред'яви, провокатор прокацапський
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13.11.2022 20:50 Відповісти
Хіба я питав тебе, дауне, що мені робити? Пий зеленку - в тебе вавки в голові, патріоте мови окупанта. ))
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13.11.2022 20:59 Відповісти
цій людині розскажи про мову оккупанта

https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY

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13.11.2022 21:19 Відповісти
Хіба я питав тебе, імбециле, що мені робити?
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14.11.2022 04:16 Відповісти
Воно тільки на проперженному дивані здатне поради роздавати як кому себе поводіти.
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13.11.2022 21:05 Відповісти
ви все вірно написали ала є одне маленьке "але"...
у дикого стада що являє собою кацапня зовсім відсутнє критичне мислення і зовсім відсутнє те чим мислять нормальні люди
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13.11.2022 19:45 Відповісти
На совесть --- не рассчитывайте!
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13.11.2022 19:54 Відповісти
"россия никогда не проигрывала войн" - це повна маячня що вбита в голови за 70 з лишнім років ссср
росія позорно програла російсько-японську війну з знищенням всього флоту. Далі псевдосвятий цар ніколай второй програв в першій світовій що стало наслідком розпаду імперії та десяткам мільйонів жертв громадянської війни, репресі та голоду.
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14.11.2022 12:01 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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13.11.2022 18:54 Відповісти
і без мізків зовсім на їх місці срака
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13.11.2022 20:07 Відповісти
маю щось сказати..вже всьо сказали в фото
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13.11.2022 18:56 Відповісти
Так він втік з деокупованої території, чи ні? Якщо ні, то абсолютно зрозуміло, що з ним треба зробити.
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13.11.2022 18:57 Відповісти
#бать копать - матросики((:
всіх за борт!
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13.11.2022 18:58 Відповісти
Типові лантухи з гівном. З круглими мордами та черевами пивними. Совок невиліковний...
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13.11.2022 19:00 Відповісти
Прив'язати валянків до морських дронів і відправити на зустріч з їхнім флотом.
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13.11.2022 19:00 Відповісти
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13.11.2022 19:01 Відповісти
Старая петушня .
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13.11.2022 19:01 Відповісти
ну ты тоже будешь старым , старость не позор , а достоинство, а у них его нет , а это совсем другая история ,
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13.11.2022 19:18 Відповісти
ну так я конкретно про них и написал, я тоже 50+ и с флотом вся жизнь связана, но я же , как жлоб не бегаю в тельнике и беске со всякой мразью подкацапской
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13.11.2022 19:24 Відповісти
я свою беску сразу выбросил , а бушлат на рыбалке таскал , пока не прожег насквозь, альбом дембельский в 2014 году в печку выкинул , внукам объяснил почему ............
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13.11.2022 19:29 Відповісти
Я тельники отцу отдал , он у меня офицер-военмор в прошлом, Порт Артур китаезам в 1955 отдавал.
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13.11.2022 19:35 Відповісти
Гурток старих **********.
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13.11.2022 19:01 Відповісти
совковых к тому же, это клиника и не лечится
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13.11.2022 21:49 Відповісти
Окупаційна мразота яка сиділа в засаді... - консерва.
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13.11.2022 19:05 Відповісти
отряд "буек"
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13.11.2022 19:06 Відповісти
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13.11.2022 19:07 Відповісти
о, та це ж готові русаки-ішаки, для відбудови України після війни. а пока в колонії таких, шить одяг для ЗСУ
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13.11.2022 19:07 Відповісти
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13.11.2022 19:07 Відповісти
Лишить гражданства, поражение во всех правах. Дальше пусть свою судьбу решает сам. Нам тут такие не нужны!
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13.11.2022 19:18 Відповісти
Це іх показали шоб вони дёрнули за поребрик .
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13.11.2022 19:19 Відповісти
я тоже служил в вмф , в стране сссрия, и присягу давал сссрии, но такой страны уже нет , , живу в Украине , и с какого *** я должен отмечать 23 февраля ? дебилы конченные , с таким же успехом можно отмечать переход кутузова через альпы ( которого ни когда не было ), у этих ****** вообще мозг на прочь засранный , это не моряки , это чмошники.
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13.11.2022 19:24 Відповісти
Через Альпи поперся Суворов...
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13.11.2022 21:31 Відповісти
..........а какая разница ? этого все равно не было..........
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13.11.2022 21:50 Відповісти
Пердуни старі )))
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13.11.2022 19:25 Відповісти
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13.11.2022 19:28 Відповісти
Какая разница, старые или не старые пердуны, можно подумать, что ты не пердиш?!
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13.11.2022 22:22 Відповісти
Ти теж кацапьонок в тєльняшке?
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13.11.2022 22:34 Відповісти
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, каралєвскіми, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
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13.11.2022 19:28 Відповісти
Их собратья по ВДВ:
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13.11.2022 19:33 Відповісти
🤣
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13.11.2022 19:55 Відповісти
мінімум два, там цілий десяток
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14.11.2022 11:43 Відповісти
таких лузянинов у нас - шо в Бразилии диких абизян.
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13.11.2022 19:34 Відповісти
за пенсией прибежит
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13.11.2022 19:39 Відповісти
Подивитесь скільки таких у офісу препіздента, тай ще й суки, гроші мішками крадуть з казни.
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13.11.2022 19:41 Відповісти
выродки занесенные ветром и расплодившиеся на чужой земле
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13.11.2022 19:42 Відповісти
совкодрочєри іпучі - в гівні народилися в гівні і подохнуть (
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13.11.2022 19:49 Відповісти
Хто молодший - ті в фонтани ссуть, ну а ці пенсіонери з простатитом тільки сидять і пердять.
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13.11.2022 19:53 Відповісти
да уж... когда все уже позади - а впереди только пузо и условный срок от Украины. В других условиях их было бы просто жаль, а тут - каждому свое
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13.11.2022 19:56 Відповісти
Збіговисько старих пердунів. Всім років по двадцять ув'язнення, щоб на останньому слові сказали: "Граждане судьи, спасибо за доверие".
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13.11.2022 20:03 Відповісти
Сподіваюся, що вони всі не встигли тіканути до рашки, бо їх пики висветлені у цієї статті. Незарано?
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13.11.2022 20:17 Відповісти
Кацап э кацап!
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13.11.2022 20:46 Відповісти
Гниды.
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13.11.2022 20:57 Відповісти
На столі по пару кілограм огірків, помидорів та сала на 30-40 чоловік...
Як на справжній кацапскій свадьбі...
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13.11.2022 21:37 Відповісти
Так из репортажа не понятно, они уже все сидят или продолжают в Кирилловке шашлыки жарить? Если не сидят- на кой ляд это печатать? Можно взять с таким же успехом любое видео из Севастополя и показывать зрадників, толку то?
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13.11.2022 22:04 Відповісти
Колаборанты должны быть наказаны, иначе все это будет повторяться.
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13.11.2022 22:06 Відповісти
Самое настоящее тупое путиноиднофашистское БЫДЛО!!!
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13.11.2022 22:12 Відповісти
А вокруг власти сепары в тельниках стоят и тишина.
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13.11.2022 22:20 Відповісти
а русской водки на столе не видно, только иностранщина, если следующими зайдут северокорейцы, продадутся и им, будут славить ким чем ына, вот такие "патриоты" рассеи
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13.11.2022 22:48 Відповісти
tse oznaka sovkiv - prostytutky pry bud yakiy vladi.
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14.11.2022 14:13 Відповісти
в программе очень не хватает игры в "русскую рулетку" с макаровым.
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13.11.2022 22:49 Відповісти
Місце народження-омск. расєя. Чому дивуватися? Пороздавали українські паспорти кому попало-то й маємо.
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14.11.2022 00:20 Відповісти
Генетический мусор и маразм.
Всех на разминирование после освобождения города.
Слава Украине!
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14.11.2022 01:01 Відповісти
Старі дрочери зібрались щоб на шарочку набухатися та подрочити на расєю.
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14.11.2022 09:48 Відповісти
цей дрємучий пенс з фото ходяча антиреклама руського міру - старого упоротого совка, що тягне молодь в дике людожерське минуле
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14.11.2022 11:07 Відповісти
Що ви хотіли? Половина зрадникив народилась в Україні після завезення кацапів ще при сталіну, це вже мабуть їх внуки. А половина звільнилась і розселилась на півдні. Тепер пожинаємо плоди. Тепер кожного такого "завєзенного" необхідно брати під контроль. Робити як у Прибалтиці - не знаєш мови, не знаєш історію, путін не х...ло?????, тоді видавати посвідчення проживання на території України без можливості займати політичні, керівні та державні посади. Паспорт громадянина України не видавати.
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14.11.2022 13:08 Відповісти
Давно назрела потребность в новом законодательстве о гражданстве.
Должны быть чётко сформулированы требования для граждан и неграждан (по примеру прибалтики). Законодательно закреплёны обязанности и права этих существенно различных категорий населения страны. И определены основания для лишения гражданства и основания, влекущие за собой безусловную депортацию неграждан.
Коллаборантов, не подлежащих уголовному преследованию за совершенные преступления, без рефлексий депортировать "в родную говень"...
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15.11.2022 20:28 Відповісти
--Тут вони всі у ролі пропутінсько--- імперської потолочі... Залигають по гранчаку . повипендрюються один перед одним та й розповзуться... Куди огидніше співіснувати з подібними у місті " Чорних Полковників " / Світловодську / Це у нас /у зразковому місті - Кременчукської ГЕС/ знайшли прихисток -- спочинок від справ кровавих-- карателі НКВС /КДБ / всього СРСР І до нині /вже їхні виповзні / незмінно кермують містом... Злились у залізобетонний .тотально--скорумпований спрут і цинічно чинять свавілля. знущаючись над злиденними пенсіонерами та АТО-шниками... Управи на їх .взагалі НЕмає ---********* подібними .очільниками Кіровоградщини. Суцільний морок і безправ*я.. /За нинішньої влади перспективи на зміни НЕ передбачаються ...
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21.11.2022 18:08 Відповісти
 
 