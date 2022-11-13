"Все нутро вилізло під час окупації": ідентифіковано зрадників, які на Запоріжжі святкували разом з росіянами день ВМФ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українці продовжують виявляти зрадників, які підтримують російських окупантів. Зокрема, розпізнали Олександра Лузяніна, який брав участь у святкуванні окупантів дня ВМФ РФ в т.о. Якимівці Запорізької області.
Про це розповів полковник ЗСУ Анаталій Штефан з позивним Штірліц, передає Цензор.НЕТ.
"Повертаємося до дня вмф рф в т.о. Якимівці Запорізької області…
Знайомтеся Олександр Георгійович Лузянін.
Дуже близький мій знайомий з минулого життя. Так, на жаль і так буває в житті, але я ніякої толерантності і поступків до ворогів та їх посібників не маю. Навіть якщо це близькі тобі люди - винятку бути не може. Ворог і крапка.
Працював в стоматології Якимівської лікарні, був поважною людиною серед односельців, але на все життя так і оставася тихим прихильником рассєї і вже відкрито ясно совкодрочером. Все нутро вилізло під час окупації.
Святкували російське свято відразу в Якимівці, потім поїхали і розгорнули на площі в Мелітополі триколор. Далі відпочивали з окупаційною владою та рашистами в Кирилівці на віджатій базі "Діана" коса Пересип з флагами вмф, триколорами і гаслами "ура". В той час, коли ворог обстрюлював мирні міста України, мирних жителів і не зупиняючись знущався та переслідував патріотів на т.о. територіях.
Коли ви мразі святкували російське свято, в ці дні в Указах були прізвища 51 українського воїна нагороджених - посмертно....
Всі мразі на відео та фото ідентифіковані, матеріали будуть передані в правоохоронні органи. Вирок собі ви обрали самі", - розповів Штефан.
Будь ласка, зачекайте...
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"россия никогда не проигрывала войн"
Если россия никогда не проигрывала войн, значит и в войне с Украиной - Россия не проиграет, этого не может быть - думают россияне. Если разрушить этот стереотип, появится страх ответственности, проснется совесть, люди начнут думать о последствиях. русские начнут задаваться вопросом - что будет если россия проиграет?
Вот так - один стереотип может довести народ до безумия.
https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY https://www.youtube.com/watch?v=XylF1Lp6mgY
у дикого стада що являє собою кацапня зовсім відсутнє критичне мислення і зовсім відсутнє те чим мислять нормальні люди
росія позорно програла російсько-японську війну з знищенням всього флоту. Далі псевдосвятий цар ніколай второй програв в першій світовій що стало наслідком розпаду імперії та десяткам мільйонів жертв громадянської війни, репресі та голоду.
всіх за борт!
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, каралєвскіми, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... журналісти-пропагандисти, гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
Як на справжній кацапскій свадьбі...
Всех на разминирование после освобождения города.
Слава Украине!
Должны быть чётко сформулированы требования для граждан и неграждан (по примеру прибалтики). Законодательно закреплёны обязанности и права этих существенно различных категорий населения страны. И определены основания для лишения гражданства и основания, влекущие за собой безусловную депортацию неграждан.
Коллаборантов, не подлежащих уголовному преследованию за совершенные преступления, без рефлексий депортировать "в родную говень"...