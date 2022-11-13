ВСУ освободили село Макеевка на Луганщине. ВИДЕО

Украинские военные возобновили контроль над селом Макеевка Краснориченской поселковой громады Сватовского района Луганской области.

Об этом сообщила Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка в Краснориченской поселковой громады Сватовского района переходит в "синюю зону". Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом", - говорится в сообщении.

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