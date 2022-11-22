Уничтожение вражеского пулеметного расчета из ПТРК. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили позицию вражеских пулеметчиков с помощью противотанкового ракетного комплекса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара управляемой ракетой бойцы опубликовали в соцсетях.
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+29 vuiko dobrui
показать весь комментарий22.11.2022 15:30 Ответить Ссылка
+9 AbOriginal_UA
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+9 Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий22.11.2022 16:37 Ответить Ссылка
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