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Уничтожение вражеского пулеметного расчета из ПТРК. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили позицию вражеских пулеметчиков с помощью противотанкового ракетного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара управляемой ракетой бойцы опубликовали в соцсетях.

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уничтожение (7280) ПТРК (92)


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Топ комментарии
+29
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам окупантам !!!
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22.11.2022 15:30 Ответить
+9
- Там им жопа !
Жопа - жизнь орка произвела аборт !
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22.11.2022 15:50 Ответить
+9
Не по окремим оркам з калашами 50-го р. випуску, а кулеметника, який вартує 20-ти чмобіків.
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22.11.2022 16:37 Ответить
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Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам окупантам !!!
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22.11.2022 15:30 Ответить
- Там им жопа !
Жопа - жизнь орка произвела аборт !
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22.11.2022 15:50 Ответить
Я так зрозумів, шо у нас вже тих ПТРК, хоч сракой їж? Можна не тільки по танкам, а й по окремим оркам?
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22.11.2022 16:18 Ответить
когда ты придешь то пошлют тебя на амбразуру, а пока приходится так...
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25.11.2022 04:44 Ответить
Не по окремим оркам з калашами 50-го р. випуску, а кулеметника, який вартує 20-ти чмобіків.
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22.11.2022 16:37 Ответить
І що, чмобіки зразу побігли здаватися?
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23.11.2022 00:52 Ответить
С чего взяли, что там больше "никого нет"?!
Выживают и не после такого...
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22.11.2022 16:37 Ответить
ты смотрю выжил...(
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22.11.2022 17:21 Ответить
Та, вже хтось кабанчиком метнувся і глянув. Наприклад ось так - https://www.youtube.com/watch?v=Y2eriTIUxVw https://www.youtube.com/watch?v=Y2eriTIUxVw

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22.11.2022 18:36 Ответить
Тук, тук. Хто там? А никого нету.
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22.11.2022 18:32 Ответить
 
 