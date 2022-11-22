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Знищення ворожого кулеметного розрахунку з ПТРК. ВIДЕО

Українські воїни знищили позицію ворожих кулеметників за допомогою протитанкового ракетного комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного удару керованою ракетою бійці опублікували в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького знищили з ПТРК російський танк. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7593) ПТРК (95)


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Топ коментарі
+29
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам окупантам !!!
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22.11.2022 15:30 Відповісти
+9
- Там им жопа !
Жопа - жизнь орка произвела аборт !
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22.11.2022 15:50 Відповісти
+9
Не по окремим оркам з калашами 50-го р. випуску, а кулеметника, який вартує 20-ти чмобіків.
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22.11.2022 16:37 Відповісти
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Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам окупантам !!!
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22.11.2022 15:30 Відповісти
- Там им жопа !
Жопа - жизнь орка произвела аборт !
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22.11.2022 15:50 Відповісти
Я так зрозумів, шо у нас вже тих ПТРК, хоч сракой їж? Можна не тільки по танкам, а й по окремим оркам?
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22.11.2022 16:18 Відповісти
когда ты придешь то пошлют тебя на амбразуру, а пока приходится так...
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25.11.2022 04:44 Відповісти
Не по окремим оркам з калашами 50-го р. випуску, а кулеметника, який вартує 20-ти чмобіків.
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22.11.2022 16:37 Відповісти
І що, чмобіки зразу побігли здаватися?
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23.11.2022 00:52 Відповісти
С чего взяли, что там больше "никого нет"?!
Выживают и не после такого...
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22.11.2022 16:37 Відповісти
ты смотрю выжил...(
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22.11.2022 17:21 Відповісти
Та, вже хтось кабанчиком метнувся і глянув. Наприклад ось так - https://www.youtube.com/watch?v=Y2eriTIUxVw https://www.youtube.com/watch?v=Y2eriTIUxVw

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22.11.2022 18:36 Відповісти
Тук, тук. Хто там? А никого нету.
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22.11.2022 18:32 Відповісти
 
 