Знищення ворожого кулеметного розрахунку з ПТРК. ВIДЕО
Українські воїни знищили позицію ворожих кулеметників за допомогою протитанкового ракетного комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис точного удару керованою ракетою бійці опублікували в соцмережах.
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Топ коментарі
+29 vuiko dobrui
показати весь коментар22.11.2022 15:30 Відповісти Посилання
+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар22.11.2022 15:50 Відповісти Посилання
+9 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар22.11.2022 16:37 Відповісти Посилання
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