Боевые дроны спецназовцев Нацгвардии из подразделения "Омега" уничтожают российских оккупантов на донецком направлении. ВИДЕО
Спецназовцы из подразделения "Омега" Нацгвардии Украины сняли моменты уничтожения российских оккупантов с помощью боевых дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешных атак спецназовцы опубликовали в соцсетях. На записи фрагменты боевых действий на донецком направлении.
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+24 stavr
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+10 Danilo Kosmina #241992
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+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Стрілкові бої минуле. Якщо стрілець вб'є хоча б одного противника то це вже для нього велике досягнення. За те оператор дрона противників десятками валить, і валитиме ще довго бо c-ram нашому противнику не світить.