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Боевые дроны спецназовцев Нацгвардии из подразделения "Омега" уничтожают российских оккупантов на донецком направлении. ВИДЕО

Спецназовцы из подразделения "Омега" Нацгвардии Украины сняли моменты уничтожения российских оккупантов с помощью боевых дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешных атак спецназовцы опубликовали в соцсетях. На записи фрагменты боевых действий на донецком направлении.

Читайте: The New York Times написал об официальном завершении теннисной карьеры Стаховского, который сейчас служит в Нацгвардии: "Ты адаптируешься к обстрелу, страху"

Донецкая область (10010) Национальная гвардия (2164) дроны (4127)


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Топ комментарии
+24
добра робота
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22.11.2022 17:19 Ответить
+10
снайпери
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22.11.2022 17:24 Ответить
+8
І роздивилися отих мікробів😀
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22.11.2022 17:24 Ответить
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добра робота
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22.11.2022 17:19 Ответить
"найкраща робота у світі ..." )
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22.11.2022 18:56 Ответить
ОК, Google!
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22.11.2022 17:19 Ответить
Постельных клопов выводят ! Завшивилась земля Украинская кремлёвскими гнидами !
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22.11.2022 17:56 Ответить
І роздивилися отих мікробів😀
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22.11.2022 17:24 Ответить
снайпери
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22.11.2022 17:24 Ответить
Кайф. Ось так і треба.

Стрілкові бої минуле. Якщо стрілець вб'є хоча б одного противника то це вже для нього велике досягнення. За те оператор дрона противників десятками валить, і валитиме ще довго бо c-ram нашому противнику не світить.
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22.11.2022 17:50 Ответить
Шістнадцять сенаторів від обох партій закликали Адміністрацію президента США переглянути рішення не постачати Україні високотехнологічні ******* безпілотники Gray Eagle MQ-1C. У листі від 22 листопада вони вказують, що дрони, здатні літати понад 24 години та нести чотири ракети Hellfire або вісім ракет Stinger, можуть «змінити стратегічний перебіг війни на користь України».https://www.wsj.com/articles/senators-urge-biden-administration-to-provide-ukraine-with-armed-drones-11669122668 The Wall Street Journal
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22.11.2022 17:59 Ответить
Хлопці , бийте цих гадів безжалісно , бо це путінські вбивці і люті наші ворги 😊😠‼️
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22.11.2022 22:13 Ответить
 
 