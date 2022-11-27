РУС
Россияне сносят дома в исторической части оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

Рашисты начали сносить дома в историческом центре оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя, пр. Мира, 85 - снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами. Так история Мариуполя времен после Второй мировой превращается в мусор", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, сейчас оккупированный Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался жив только в горожанах, но абсолютно мертвым в архитектуре и реальности.

Читайте также: Россияне уничтожили памятник Жертвам Голодомора в Мариуполе

Мариуполь (5748) Андрющенко Петр (596)
+20
В мене інших слів як, підори кацапсячі, просто не знайшлось.
27.11.2022 15:00 Ответить
+9
27.11.2022 15:32 Ответить
+5
Саранча!
27.11.2022 15:23 Ответить
В мене інших слів як, підори кацапсячі, просто не знайшлось.
27.11.2022 15:00 Ответить
Чисто отмывают деньги на фейковых стройках,сами же знают что скоро оттуда удерут.
27.11.2022 15:03 Ответить
Саранча!
27.11.2022 15:23 Ответить
а коллаборантскому населению все так хорошо и все по-домашнему
27.11.2022 15:31 Ответить
А що до не колаборантського населення? Про нього, чомусь, весь час забувають.
27.11.2022 15:41 Ответить
Повністю згодна. Не всі, зто залишився в Маріуполі, раді жити під рашею.
27.11.2022 17:09 Ответить
та їм реально шансу не дали покинути Маріупіль, то з так званих днр і лнр кілька років туди сюди каталися і то...
27.11.2022 23:14 Ответить
27.11.2022 15:32 Ответить
«Треба знати, що слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник», «лютий чоловік», «кат», «деспот», «злодій». Таке ж тлумачення слова «кацап» подає й «Українська мала енциклопедія» Є. Онацького: як похідне від татарського «різник», «різун». Ну, а як про нього пише Тарас Шевченко ви і без мене знаєте. Не буде пощади», - йдеться у дописі.
27.11.2022 16:22 Ответить
так московити звичайна етнічна татарва
27.11.2022 22:16 Ответить
вони не "татарва", а раби татарські
30.11.2022 23:24 Ответить
мариуполь чейчас в телеге и шож...просрано так просрано..
27.11.2022 17:32 Ответить
Адміни чому пишете "росіяни". Забудьте цей термін. Як мінімум РАШИСТИ треба називати. "Росіяни" - це дуже дуже лагідно
27.11.2022 19:59 Ответить
тому що ті адміни малограмотні або безграмотні
майже не цікавляться українською історією
підтримую вас в данному питанні адже кацап він і в московії кацап
27.11.2022 22:14 Ответить
тому ще це офіційна їх назва, росіянін - громадянин рф, кацапами їх за кордоном не називають на приклад, і тому, якщо їх називати кацапами, то вони ще й відморозяться потім, скажуть "вот в паспорте у меня написано что я русскій, росіянін а не кацап, кто такой кацап я, бедненький не знаю".
27.11.2022 23:16 Ответить
Его надо будет восстановить, как поляки восстановили средневековую Варшаву, за счет репараций, я. п.
27.11.2022 20:01 Ответить
А містяне саме головне, бо "те, що було зроблено руками людини, можна зробити знову".
27.11.2022 23:17 Ответить
 
 