Россияне сносят дома в исторической части оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

Рашисты начали сносить дома в историческом центре оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя, пр. Мира, 85 - снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами. Так история Мариуполя времен после Второй мировой превращается в мусор", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, сейчас оккупированный Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался жив только в горожанах, но абсолютно мертвым в архитектуре и реальности.

