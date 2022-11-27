Россияне сносят дома в исторической части оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО
Рашисты начали сносить дома в историческом центре оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя, пр. Мира, 85 - снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами. Так история Мариуполя времен после Второй мировой превращается в мусор", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, сейчас оккупированный Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался жив только в горожанах, но абсолютно мертвым в архитектуре и реальности.
