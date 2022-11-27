УКР
6 224 19

Росіяни зносять будинки в історичній частині окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

Рашисти почали зносити будинки в історичному центрі окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, пр. Миру, 85 - знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, зараз окупований Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залишилося живим лише в містянах, але абсолютно мертвим в архітектурі і реальності.

Автор: 

Маріуполь (3268) Андрющенко Петро (709)
Топ коментарі
+20
В мене інших слів як, підори кацапсячі, просто не знайшлось.
27.11.2022 15:00
+9
27.11.2022 15:32
+5
Саранча!
27.11.2022 15:23
В мене інших слів як, підори кацапсячі, просто не знайшлось.
27.11.2022 15:00
Чисто отмывают деньги на фейковых стройках,сами же знают что скоро оттуда удерут.
27.11.2022 15:03
Саранча!
27.11.2022 15:23
а коллаборантскому населению все так хорошо и все по-домашнему
27.11.2022 15:31
А що до не колаборантського населення? Про нього, чомусь, весь час забувають.
27.11.2022 15:41
Повністю згодна. Не всі, зто залишився в Маріуполі, раді жити під рашею.
27.11.2022 17:09
та їм реально шансу не дали покинути Маріупіль, то з так званих днр і лнр кілька років туди сюди каталися і то...
27.11.2022 23:14
27.11.2022 15:32
«Треба знати, що слово «кацап» вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить «різник», «лютий чоловік», «кат», «деспот», «злодій». Таке ж тлумачення слова «кацап» подає й «Українська мала енциклопедія» Є. Онацького: як похідне від татарського «різник», «різун». Ну, а як про нього пише Тарас Шевченко ви і без мене знаєте. Не буде пощади», - йдеться у дописі.
27.11.2022 16:22
так московити звичайна етнічна татарва
27.11.2022 22:16
вони не "татарва", а раби татарські
30.11.2022 23:24
мариуполь чейчас в телеге и шож...просрано так просрано..
27.11.2022 17:32
Адміни чому пишете "росіяни". Забудьте цей термін. Як мінімум РАШИСТИ треба називати. "Росіяни" - це дуже дуже лагідно
27.11.2022 19:59
тому що ті адміни малограмотні або безграмотні
майже не цікавляться українською історією
підтримую вас в данному питанні адже кацап він і в московії кацап
27.11.2022 22:14
тому ще це офіційна їх назва, росіянін - громадянин рф, кацапами їх за кордоном не називають на приклад, і тому, якщо їх називати кацапами, то вони ще й відморозяться потім, скажуть "вот в паспорте у меня написано что я русскій, росіянін а не кацап, кто такой кацап я, бедненький не знаю".
27.11.2022 23:16
Его надо будет восстановить, как поляки восстановили средневековую Варшаву, за счет репараций, я. п.
27.11.2022 20:01
А містяне саме головне, бо "те, що було зроблено руками людини, можна зробити знову".
27.11.2022 23:17
 
 