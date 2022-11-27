Росіяни зносять будинки в історичній частині окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО
Рашисти почали зносити будинки в історичному центрі окупованого Маріуполя.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, пр. Миру, 85 - знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, зараз окупований Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залишилося живим лише в містянах, але абсолютно мертвим в архітектурі і реальності.
