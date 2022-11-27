Минобороны Великобритании официально подтвердило передачу Украине ракет Brimstone 2. ВИДЕО

В Минобороны Великобритании подтвердили, что присылают в Украину новые ракеты с лазерным наведением Brimstone 2.

Об этом министерство сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2", - говорится в сообщении.

Первая версия ракет Brimstone поступила на вооружение Королевских ВВС в 2005 году. В 2008 году ее модернизировали, добавив лазерное наведение. Вторая версия, Brimstone 2, поступила на вооружение британских ВВС в 2016 году. Она имеет дальность поражения при запуске с самолета до 37 миль (около 59 км). В Украине она сможет использоваться с пусковых установок, оборудованных на наземной технике.

Ракета предназначена, главным образом, для поражения наземных целей, в том числе движущихся транспортных средств.

