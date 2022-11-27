Минобороны Великобритании официально подтвердило передачу Украине ракет Brimstone 2. ВИДЕО
В Минобороны Великобритании подтвердили, что присылают в Украину новые ракеты с лазерным наведением Brimstone 2.
Об этом министерство сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2", - говорится в сообщении.
Первая версия ракет Brimstone поступила на вооружение Королевских ВВС в 2005 году. В 2008 году ее модернизировали, добавив лазерное наведение. Вторая версия, Brimstone 2, поступила на вооружение британских ВВС в 2016 году. Она имеет дальность поражения при запуске с самолета до 37 миль (около 59 км). В Украине она сможет использоваться с пусковых установок, оборудованных на наземной технике.
Ракета предназначена, главным образом, для поражения наземных целей, в том числе движущихся транспортных средств.
Як тут роман "машина часу" не згадувати чи асоціювати... Ми, нація русів, як були під знищення так і залишаємся, сам на сам з світовим Злом...
Хоча все ще недостатня!
А це вже форменна "русофілія"...
Чому б тепер грім-2 потайки б не наштампувати...
Проблема тільки в одному, - для бегемотів ніяк не можуть виготовити бронежилети необхідного розміру...
І треба взагалі дякувати що Україні все ж таки поставляють зброю хоча вона і надходить із запізненням і невеликими партіями але це війна і на війні не буває так що зброї вистачає зброя потрібна кожного дня через заміну нової техніки яка знищена
не совсем понятно почему его собираются использовать с наземных установок, это же 100% авиационная ракета.
Геть русню з цього світу.