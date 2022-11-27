РУС
Минобороны Великобритании официально подтвердило передачу Украине ракет Brimstone 2. ВИДЕО

В Минобороны Великобритании подтвердили, что присылают в Украину новые ракеты с лазерным наведением Brimstone 2.

Об этом министерство сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2", - говорится в сообщении.

Первая версия ракет Brimstone поступила на вооружение Королевских ВВС в 2005 году. В 2008 году ее модернизировали, добавив лазерное наведение. Вторая версия, Brimstone 2, поступила на вооружение британских ВВС в 2016 году. Она имеет дальность поражения при запуске с самолета до 37 миль (около 59 км). В Украине она сможет использоваться с пусковых установок, оборудованных на наземной технике.

Ракета предназначена, главным образом, для поражения наземных целей, в том числе движущихся транспортных средств.

Великобритания (5143) помощь (8122) ракеты (3722)
+47
.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:17 Ответить
+37
.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:16 Ответить
+28
Дякуємо . Це звісно гарна річ по рухомим(і не тільки) цілям , але нам дуже потрібно щось з дальністю хоча б 300 км.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:20 Ответить
Аллилуя!...
показать весь комментарий
27.11.2022 15:14 Ответить
Два крайніх зуба вставимо ху@ лу у вуха 😡
показать весь комментарий
27.11.2022 16:37 Ответить
"Раша, гудбай." (с)
показать весь комментарий
27.11.2022 15:15 Ответить
.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:16 Ответить
Москалі, радійте - буде чим вас зігріти.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:16 Ответить
.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:17 Ответить
Дякуємо . Це звісно гарна річ по рухомим(і не тільки) цілям , але нам дуже потрібно щось з дальністю хоча б 300 км.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:20 Ответить
Я б був би радий навіть на 160 км, щоб хоча б в Крим. Але поки тиша...
показать весь комментарий
27.11.2022 15:23 Ответить
Нехочуть *уйла "екскалацировати"!
показать весь комментарий
27.11.2022 15:25 Ответить
Так, ліга націй як була довісой для сплати надр московії - так і залишилась... керована запугана безвольна маса простачків...

Як тут роман "машина часу" не згадувати чи асоціювати... Ми, нація русів, як були під знищення так і залишаємся, сам на сам з світовим Злом...
показать весь комментарий
27.11.2022 19:33 Ответить
Оце я розумію правільна русофобія!

Хоча все ще недостатня!
показать весь комментарий
27.11.2022 15:22 Ответить
"Русофобія", це коли росіян бояться!
А це вже форменна "русофілія"...
показать весь комментарий
27.11.2022 15:32 Ответить
******* касабів в хвіст і гриву?
показать весь комментарий
27.11.2022 15:58 Ответить
Ага, аж гай шумить...)))
показать весь комментарий
27.11.2022 17:33 Ответить
Так, пам'ятаєте як нептун хутко зник, що навіть СБУ не знайшло...
Чому б тепер грім-2 потайки б не наштампувати...
показать весь комментарий
27.11.2022 19:35 Ответить
Буде ще більше дохлих кацапів - чарівно...)))
показать весь комментарий
27.11.2022 15:33 Ответить
У Мокшандії давно підготовлені секретні підрозділи п'яних кацапів на бегемотах.
Проблема тільки в одному, - для бегемотів ніяк не можуть виготовити бронежилети необхідного розміру...

показать весь комментарий
27.11.2022 15:52 Ответить
Привіт!
показать весь комментарий
27.11.2022 16:45 Ответить
Здоровенькі були..))
показать весь комментарий
27.11.2022 17:32 Ответить
Та маленькие выросли.
показать весь комментарий
27.11.2022 19:40 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 15:40 Ответить
З унітазами і вуликами!
показать весь комментарий
27.11.2022 16:46 Ответить
Давно. Спермоусов підтвердив.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:50 Ответить
Ці ракети високоточні так вони обмежені по дальності але 59 км це значна відстань. Гради на 59 км не достають.
І треба взагалі дякувати що Україні все ж таки поставляють зброю хоча вона і надходить із запізненням і невеликими партіями але це війна і на війні не буває так що зброї вистачає зброя потрібна кожного дня через заміну нової техніки яка знищена
показать весь комментарий
27.11.2022 15:51 Ответить
59 км - пуск с воздуха. С земли будет меньше, минус набор необходимой высоты.
показать весь комментарий
27.11.2022 16:47 Ответить
могут работать роем до 24 ракет цели определяют самостоятельно делят между собой .1 ракетка 1 танк аминь!
показать весь комментарий
27.11.2022 15:53 Ответить
це чудова допомога від Британії, ці 2000 ракет допоможуть серйозно приглушити раша-фашистів і не тільки кацап-авіацію...
показать весь комментарий
27.11.2022 16:00 Ответить
Якщо 2000, то це супер, але інфи про кількість не бачу. В літак навскидку штук 200 влазить..
показать весь комментарий
27.11.2022 16:49 Ответить
Літаком то пілотна партія щоб кацапи сцялися а решту волонтери легковиками за добу перевезуть і на додачу попросять бо всі же за кавунами і помідорами херсонськими скучили
показать весь комментарий
27.11.2022 22:13 Ответить
Если будет количество, то можно выжигать кацапов в радиусе до 50+ км, что очень неплохо.
показать весь комментарий
27.11.2022 16:01 Ответить
нам надо 300
показать весь комментарий
27.11.2022 17:05 Ответить
юю
показать весь комментарий
27.11.2022 16:04 Ответить
Воно то так. Але кацапи нас випалюють з відстані в тисячу км. То яким чином ми їхнім паліям зможемо нашкодити цими ракетами.
показать весь комментарий
27.11.2022 16:30 Ответить
А отак по 50 км двадцять раз та й тисяча буде
показать весь комментарий
27.11.2022 22:14 Ответить
Щиро дякуємо Великій Британії за допомогу нашій армії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
27.11.2022 16:39 Ответить
ДЯКУЄМО НАРОДОВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ!
показать весь комментарий
27.11.2022 16:52 Ответить
Поляки еще в 2020 начали совместно с Бритами создавать мобильные убийцы танков - пусковые Brimstone на гусеничных и колесных шасси.На фото - вроде шасси от БМП(?).
показать весь комментарий
27.11.2022 16:52 Ответить
И хорошо и плохо. Если бримстоуны собираются пускать с наземных установок. значит ракеты для хаймерсов заканчиваются.
показать весь комментарий
27.11.2022 16:57 Ответить
С чего такой вывод? Одно другому не мешает, или зрада зрадная?
показать весь комментарий
27.11.2022 17:16 Ответить
Потому что нам для авиации тоже ракеты нужны, а тут уже пилят конструкторы
показать весь комментарий
27.11.2022 17:25 Ответить
Так може тому що авіації не так вже і багато , а запускати з лінії зіткнення літаком дуже ризиковано ?
показать весь комментарий
27.11.2022 22:16 Ответить
даже не знаю, как теперь будет трудно подсчитывать зажареных руских чмобиков, ведь от них ничего не останется
показать весь комментарий
27.11.2022 18:37 Ответить
тот же Хеллфайр, немного модифицированный под британские нужды.
не совсем понятно почему его собираются использовать с наземных установок, это же 100% авиационная ракета.
показать весь комментарий
27.11.2022 18:46 Ответить
Их используют с наземных ПУ уже лет 8.
показать весь комментарий
27.11.2022 20:39 Ответить
Боже, бережи Короля
показать весь комментарий
27.11.2022 21:47 Ответить
Виказую своє незадоволення - М_А_Л_О!
показать весь комментарий
28.11.2022 00:24 Ответить
Чудово, але для паритету потрібна дальність. Щось затихли зі Скальпами, які по інфі, залитій Швецьом, вже оплачені і підвезені до наших кордонів. Хтось притормозив, Тойщоневтік відмовився ( і таке не виключаю ) чи Швець дезу запускав?
показать весь комментарий
28.11.2022 01:21 Ответить
Молодці, Британці! Дякуємо.
Геть русню з цього світу.
показать весь комментарий
28.11.2022 04:31 Ответить
 
 