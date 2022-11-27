Российский обстрел Киева 23 ноября глазами патрульных. ВИДЕО

Правоохранители оказались возле места удара российской ракеты и помогали пострадавшим.

Видео обнародовал заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Инспекторы батальона ТОР Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались на свой квадрат патрулирования. Как вдруг в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв. Сразу бросились в эпицентр происшествия. На дорогах образовалась непроездная пробка, поэтому приняли решение, что скорее пешком.

Прибыли на место, начали оказывать доврачебную помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам.

Через мгновение к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты скорой помощи и спасатели", - говорится в сообщении.

Правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации пострадавших.

Смотрите также: Патрульная полиция возвращается в освобожденный Херсон. ВИДЕО