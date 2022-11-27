РУС
Российский обстрел Киева 23 ноября глазами патрульных. ВИДЕО

Правоохранители оказались возле места удара российской ракеты и помогали пострадавшим.

Видео обнародовал заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Инспекторы батальона ТОР Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались на свой квадрат патрулирования. Как вдруг в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв. Сразу бросились в эпицентр происшествия. На дорогах образовалась непроездная пробка, поэтому приняли решение, что скорее пешком.

Прибыли на место, начали оказывать доврачебную помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам.

Через мгновение к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты скорой помощи и спасатели", - говорится в сообщении.

Правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации пострадавших.

Ждём понедельничных припадков у касапов...за что нам наказание это касапское?? А знаете за что - за то что их Мы сделали... вернее не доделали и выкинули нах.
27.11.2022 18:24 Ответить
Раніше кацапи стріляли ракетами переважно вночі. Обстріли енергоструктури йдуть вдень.
Це швидше за все пов'язане з присутністю коригувальників в місцях ударів, які одразу коректують попадання. Надіюсь наші органи відпрацьовують подібні версії...
27.11.2022 19:06 Ответить
Я вже писав тут таку ідею: активісти з числа місцевих хлопців у кожному районі мають самоорганізуватись на чергування навколо таких об'єктів. Бо ТРО та поліція за всією інфраструктурою в місті та й у великих селах (там, де електропідстанції, водозабори, продовольчі склади і т.п.) фізично не устежать. Ну і виловлювати всіх підозрілих типів, і по мобільному викликати або найближчу ТРО, або наряд поліції з місцевого відділку.
Бо корегувальники на землі однозначно є - по такій погоді БПЛА дуже не допомогають...
27.11.2022 21:03 Ответить
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО ЗАРАЗ ГОЛОВНІ В УКРАЇНІ НЕ ПОЛІЦЕЙСЬКІ, А ВІЙСЬКОВІ.
28.11.2022 18:43 Ответить
 
 