Российский обстрел Киева 23 ноября глазами патрульных. ВИДЕО
Правоохранители оказались возле места удара российской ракеты и помогали пострадавшим.
Видео обнародовал заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Инспекторы батальона ТОР Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались на свой квадрат патрулирования. Как вдруг в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв. Сразу бросились в эпицентр происшествия. На дорогах образовалась непроездная пробка, поэтому приняли решение, что скорее пешком.
Прибыли на место, начали оказывать доврачебную помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам.
Через мгновение к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты скорой помощи и спасатели", - говорится в сообщении.
Правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це швидше за все пов'язане з присутністю коригувальників в місцях ударів, які одразу коректують попадання. Надіюсь наші органи відпрацьовують подібні версії...
Бо корегувальники на землі однозначно є - по такій погоді БПЛА дуже не допомогають...