Російський обстріл Києва 23 листопада очима патрульних. ВIДЕО

Правоохоронці опинилися поблизу місця удару російської ракети та допомагали постраждалим.

Відео оприлюднив заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Інспектори батальйону ТОР Андрій Буценко, Володимир Шишков та Віталій Бондарев рухалися на свій квадрат патрулювання. Як раптом, за декілька десятків метрів від них стався потужний вибух. Одразу кинулися в епіцентр події. На дорогах утворився непроїзний затор, тому прийняли рішення, що швидше пішки.

Прибули на місце, почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам.

За мить до них доєдналися додаткові екіпажі поліції, карети швидкої й рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці забезпечили безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події й допомогу в евакуації потерпілих.

Київ (20199) обстріл (31050) патрульна поліція (1449) Повітряні атаки на Київ (941)
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждём понедельничных припадков у касапов...за что нам наказание это касапское?? А знаете за что - за то что их Мы сделали... вернее не доделали и выкинули нах.
показати весь коментар
27.11.2022 18:24 Відповісти
Раніше кацапи стріляли ракетами переважно вночі. Обстріли енергоструктури йдуть вдень.
Це швидше за все пов'язане з присутністю коригувальників в місцях ударів, які одразу коректують попадання. Надіюсь наші органи відпрацьовують подібні версії...
показати весь коментар
27.11.2022 19:06 Відповісти
Я вже писав тут таку ідею: активісти з числа місцевих хлопців у кожному районі мають самоорганізуватись на чергування навколо таких об'єктів. Бо ТРО та поліція за всією інфраструктурою в місті та й у великих селах (там, де електропідстанції, водозабори, продовольчі склади і т.п.) фізично не устежать. Ну і виловлювати всіх підозрілих типів, і по мобільному викликати або найближчу ТРО, або наряд поліції з місцевого відділку.
Бо корегувальники на землі однозначно є - по такій погоді БПЛА дуже не допомогають...
показати весь коментар
27.11.2022 21:03 Відповісти
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО ЗАРАЗ ГОЛОВНІ В УКРАЇНІ НЕ ПОЛІЦЕЙСЬКІ, А ВІЙСЬКОВІ.
показати весь коментар
28.11.2022 18:43 Відповісти
 
 