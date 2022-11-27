Російський обстріл Києва 23 листопада очима патрульних. ВIДЕО

Правоохоронці опинилися поблизу місця удару російської ракети та допомагали постраждалим.

Відео оприлюднив заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Інспектори батальйону ТОР Андрій Буценко, Володимир Шишков та Віталій Бондарев рухалися на свій квадрат патрулювання. Як раптом, за декілька десятків метрів від них стався потужний вибух. Одразу кинулися в епіцентр події. На дорогах утворився непроїзний затор, тому прийняли рішення, що швидше пішки.

Прибули на місце, почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам.

За мить до них доєдналися додаткові екіпажі поліції, карети швидкої й рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці забезпечили безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події й допомогу в евакуації потерпілих.

