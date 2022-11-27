"Получили цель, навелись, отработали", - в ВСУ рассказали, как работают зимой гаубицы M777. ВИДЕО

Гаубицы M777, которые несколько месяцев назад получили Вооруженные силы Украины от союзников, продолжают работать – зимой так же точно, как и летом.

Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения, передает Цензор.НЕТ.

"Гаубицу М777 наша команда уже показывала в работе. Было это несколько месяцев назад, когда эту технику на фронте только начинали осваивать. Тогда для нас это так сказать было удивительно. Сегодня же к трем семеркам все уже привыкли настолько, что создается впечатление, будто они у нас были всегда.

Теперь же нам стало интересно посмотреть, как работают гаубицы М777 сегодня. Прежде всего, по той причине, что с момента их создания и принятия на вооружение им вряд ли приходилось участвовать в столь масштабной войне и работать так интенсивно.

Работы у артиллеристов стабильно много. Получили цель, навелись, отработали и уже ждут новой цели. И так практически круглые сутки. Большие нагрузки гаубица М777 выдерживает достойно.

На этот раз отрабатывали по вражеской пехоте, решившей попытать счастья в наступлении на наши позиции. Два-три точных выстрела - и энтузиазм врага снимает как рукой. Война в целом - отвратительное явление. Но есть на войне и красивые моменты, можно даже сказать эстетически совершенные. Один из таких – это наблюдать, как работает наша артиллерия", – говорится в описании к видео.