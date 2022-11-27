РУС
"Получили цель, навелись, отработали", - в ВСУ рассказали, как работают зимой гаубицы M777. ВИДЕО

Гаубицы M777, которые несколько месяцев назад получили Вооруженные силы Украины от союзников, продолжают работать – зимой так же точно, как и летом.

Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения, передает Цензор.НЕТ.

"Гаубицу М777 наша команда уже показывала в работе. Было это несколько месяцев назад, когда эту технику на фронте только начинали осваивать. Тогда для нас это так сказать было удивительно. Сегодня же к трем семеркам все уже привыкли настолько, что создается впечатление, будто они у нас были всегда.

Теперь же нам стало интересно посмотреть, как работают гаубицы М777 сегодня. Прежде всего, по той причине, что с момента их создания и принятия на вооружение им вряд ли приходилось участвовать в столь масштабной войне и работать так интенсивно.

Смотрите также: Артиллеристы прямым попаданием с первого выстрела уничтожили вражеский БТР, стоявший на блокпосту у оккупированных Олешек. ВИДЕО беспилотника

Работы у артиллеристов стабильно много. Получили цель, навелись, отработали и уже ждут новой цели. И так практически круглые сутки. Большие нагрузки гаубица М777 выдерживает достойно.

На этот раз отрабатывали по вражеской пехоте, решившей попытать счастья в наступлении на наши позиции. Два-три точных выстрела - и энтузиазм врага снимает как рукой. Война в целом - отвратительное явление. Но есть на войне и красивые моменты, можно даже сказать эстетически совершенные. Один из таких – это наблюдать, как работает наша артиллерия", – говорится в описании к видео.

оружие (10442) артиллерия (668)
27.11.2022 23:01 Ответить
+20
Портвейн "777" мав неофіційну кличку - "Огнетушитель" І не тільки тому, що його, частіше всього, використовували як "похмелятор" (з-за міцності напою та невисокої ціни), а й з-за "калібру" самої пляшки Вона єдина мала об"єм 0,8 літра
Ну а ******* "777" теж хороші "вогнегасники"
27.11.2022 22:59 Ответить
+12
Нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Потрібно більше зброї та *********** від Заходу.
27.11.2022 22:57 Ответить
27.11.2022 22:58 Ответить
Портвейн "777" мав неофіційну кличку - "Огнетушитель" І не тільки тому, що його, частіше всього, використовували як "похмелятор" (з-за міцності напою та невисокої ціни), а й з-за "калібру" самої пляшки Вона єдина мала об"єм 0,8 літра
Ну а ******* "777" теж хороші "вогнегасники"
27.11.2022 22:59 Ответить
А ,солнцедар,? Какую кликуху имел? Сам отвечу. Заборы красить.
28.11.2022 00:32 Ответить
Солнцедар - Термоядерный удар. Біле міцне - Биомицин. Ркацители - Раком к цели. 777 - три топора. Как-то так
28.11.2022 01:53 Ответить
27.11.2022 23:01 Ответить
Подумалося,що так багато розмови про Патріот. Або Польща передасть разом з рахунком або українці уже проходять навчання. Як гелікоптери, передали уже з українськими екіпажами.
27.11.2022 23:15 Ответить
Рахунок немецкий
27.11.2022 23:49 Ответить
Треба б більше їх, щоб контрбатарайну боротьбу збільшити. Щоб рашиські артилеристи сралися у партки при команді "вийті на пазіцію " !
Слава Захисникам України!
27.11.2022 23:55 Ответить
https://youtube.com/shorts/f2x3BWQLk6o?feature=share ...

Було ваше,стало наше...лєнд ліз від путлєра... Слава ЗСУ 💪👌✌️слава Україні 🔱❤️🖤🔱😆🇺🇦🇱🇷🇬🇧
28.11.2022 06:33 Ответить
Хорошие гаубицы, но они прицепные, а это Купа неудобств и много времени на развертывание и свёртывание, особенно в осенне-зимний период.
показать весь комментарий
28.11.2022 09:22 Ответить
Тобі "губозакочуючу машинку" подарувать? Радій, що таке у нас є!
А тепер пояснюю - при попаданні наряда в двигун чи ходову САУ, вона перетворюється на нерухому мішень Її треба евакуйовувать з поля бою Для цього потрібна робота тягача, а потім - транспортної платформи, і довго ремонтувать А ствол її весь цей час буде звичайною "залізякою" Якщо ж буде уражено лише тягач, який тягає ту причіпну гармату, то його можна замінить будь-яким підходящим транспортним засобом" До речі - тією ж вантажівкою, яка входить у штат батареї та перевозить б/к
28.11.2022 09:49 Ответить
3-4 человека.
28.11.2022 11:03 Ответить
Ответ тебе чуть ниже.
28.11.2022 11:08 Ответить
Свою машинку подари жене, у нее губ много. А теперь объясняю тебе, как бывший военный. Эта гаубица, три семёрки, из серии -- "Смерть врагу --. пиз@ец расчету". Время свёртывания 6-7 минут, расчет - 7-8 человек при попадении осколочного фугаса - гора трупов. А в САУ, на расстоянии 20-30 км. попасть бронебойным рукожопыми из кривых, изношенных стволов - из области фантастики. Поэтому при повреждении САУ экипаж остаётся целым, а железо - это железо. Или для тебя железо ценнее людей? Да, время свёртывания САУ от 30 секунд, до 2 минут максимум, экипаж 3-4 села. Теперь осмысливай
28.11.2022 11:01 Ответить
Ясно Тебе консультували з МО РФ?
28.11.2022 17:37 Ответить
Ну а откуда ещё?
29.11.2022 00:17 Ответить
Мене більше всього насмішив "осколочний фугас" Де їх "пригожинці" таких дебільних підбирають?
29.11.2022 01:14 Ответить
Объясняю для особопонятливых, типа тебя, забываешь в Гугл -виды артиллеристских снарядов- и...о, чудо находишь осколочно-фугасные снаряды. А потом поговорим, кто из нас "дебильный пригоженец".
29.11.2022 14:29 Ответить
"Понятливий" ти наш "бувший воєнний" ! Я знаю, що таке "осколочні" та "фугасні" снаряди І знаю що таке - "осколочно-фугасні" і різницю між цими трьома видами *********** знаю І знаю що таке "фугас" Це не "артиллеристский" снаряд, а "інженерний *********", який закопується в землю чи закладається іншим способом для підриву "Фугаси" бувають стандартні (з тротилових шашок, наприклад), а бувають і "саморобні" - з нерозірваних авібомб чи артснарядів Можуть споряджаться дрібним камінням чи шматочками металу - для враження живої сили
Займися"самоосвітою" Набираєш в Гугл слово до нього додаєш "тлумачення слова" і читаєш
29.11.2022 15:37 Ответить
Тьфу, билять, нудный ты, как звук от шлифмашины, бухгалтер? Я назвал снаряд на лексиконе "артистов" ( армейский жаргон).
29.11.2022 16:12 Ответить
З тебе такий "артист" - як з гімна - куля! Якщо ти і служив у армії - то тільки у "підводних військах" На підводі з їдальні відходи на свинарник возив А гармати бачив на картинці!
29.11.2022 16:27 Ответить
Слухай, пішов до дупи, дістал вже, знавєц сраний.
29.11.2022 20:29 Ответить
Не хочу! Бо там тобою місце зайняте А я з придурками сидіть поряд не маю бажання! Де вас - таких тупих, набирають? Під пивнухою? Чи в ПТУ "Южнава Бутава"?
29.11.2022 22:48 Ответить
А есть тута те, кто реально стрелял с этого большого ружа? Опишите ощущения (любопытство)
29.11.2022 14:39 Ответить
 
 