"Получили цель, навелись, отработали", - в ВСУ рассказали, как работают зимой гаубицы M777. ВИДЕО
Гаубицы M777, которые несколько месяцев назад получили Вооруженные силы Украины от союзников, продолжают работать – зимой так же точно, как и летом.
Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения, передает Цензор.НЕТ.
"Гаубицу М777 наша команда уже показывала в работе. Было это несколько месяцев назад, когда эту технику на фронте только начинали осваивать. Тогда для нас это так сказать было удивительно. Сегодня же к трем семеркам все уже привыкли настолько, что создается впечатление, будто они у нас были всегда.
Теперь же нам стало интересно посмотреть, как работают гаубицы М777 сегодня. Прежде всего, по той причине, что с момента их создания и принятия на вооружение им вряд ли приходилось участвовать в столь масштабной войне и работать так интенсивно.
Работы у артиллеристов стабильно много. Получили цель, навелись, отработали и уже ждут новой цели. И так практически круглые сутки. Большие нагрузки гаубица М777 выдерживает достойно.
На этот раз отрабатывали по вражеской пехоте, решившей попытать счастья в наступлении на наши позиции. Два-три точных выстрела - и энтузиазм врага снимает как рукой. Война в целом - отвратительное явление. Но есть на войне и красивые моменты, можно даже сказать эстетически совершенные. Один из таких – это наблюдать, как работает наша артиллерия", – говорится в описании к видео.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Потрібно більше зброї та *********** від Заходу.
Ну а ******* "777" теж хороші "вогнегасники"
Слава Захисникам України!
Було ваше,стало наше...лєнд ліз від путлєра... Слава ЗСУ 💪👌✌️слава Україні 🔱❤️🖤🔱😆🇺🇦🇱🇷🇬🇧
А тепер пояснюю - при попаданні наряда в двигун чи ходову САУ, вона перетворюється на нерухому мішень Її треба евакуйовувать з поля бою Для цього потрібна робота тягача, а потім - транспортної платформи, і довго ремонтувать А ствол її весь цей час буде звичайною "залізякою" Якщо ж буде уражено лише тягач, який тягає ту причіпну гармату, то його можна замінить будь-яким підходящим транспортним засобом" До речі - тією ж вантажівкою, яка входить у штат батареї та перевозить б/к
Займися"самоосвітою" Набираєш в Гугл слово до нього додаєш "тлумачення слова" і читаєш