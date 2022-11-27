"Отримали ціль, навелись, відпрацювали": у ЗСУ розповіли, як працюють взимку гаубиці M777. ВIДЕО

Гаубиці M777, які кілька місяців тому Збройні Сили України отримали від союзників, продовжують працювати – узимку так само точно, як і влітку.

Про це йдеться у сюжеті Військового телебачення, передає Цензор.НЕТ.

"Гаубицю М777 наша команда вже показувала в роботі. Було це кілька місяців тому, коли ця техніка на фронті щойно починала освоюватись. Тоді для нас це так би мовити було навдивовижу. Сьогодні ж до трьох сімок всі вже звикли настільки, що складається враження ніби вони в нас були завжди.

Тепер же нам стало цікаво подивитись як працюють гаубиці М777 сьогодні. Насамперед з тієї причини, що з моменту їх створення і прийняття на озброєння їм наврядче доводилося брати участь у настільки масштабній війні і працювати так інтенсивно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи прямим влучанням з першого пострілу знищили ворожий БТР, що стояв на блокпосту поблизу окупованих Олешок. ВIДЕО безпілотника

Отже, роботи у артилеристів стабільно багато. Отримали ціль, навелись, відпрацювали і вже чекають нову ціль. І так практично цілодобово. Великі навантаження гаубиця М777 витримує достойно.

Цього разу відпрацьовували по ворожій піхоті, яка вирішила спробувати щастя у наступі наші позиції. Два-три точні постріли і ентузіазм ворога знімає як рукою. Війна загалом огидне явище. Але є на війні і красиві моменти, можна навіть сказати естетично досконалі. Один з таких – це спостерігати, як працює наша артилерія", - йдеться в описі відео.