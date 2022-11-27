УКР
"Отримали ціль, навелись, відпрацювали": у ЗСУ розповіли, як працюють взимку гаубиці M777. ВIДЕО

Гаубиці M777, які кілька місяців тому Збройні Сили України отримали від союзників, продовжують працювати – узимку так само точно, як і влітку.

Про це йдеться у сюжеті Військового телебачення, передає Цензор.НЕТ.

"Гаубицю М777 наша команда вже показувала в роботі. Було це кілька місяців тому, коли ця техніка на фронті щойно починала освоюватись. Тоді для нас це так би мовити було навдивовижу. Сьогодні ж до трьох сімок всі вже звикли настільки, що складається враження ніби вони в нас були завжди.

Тепер же нам стало цікаво подивитись як працюють гаубиці М777 сьогодні. Насамперед з тієї причини, що з моменту їх створення і прийняття на озброєння їм наврядче доводилося брати участь у настільки масштабній війні і працювати так інтенсивно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи прямим влучанням з першого пострілу знищили ворожий БТР, що стояв на блокпосту поблизу окупованих Олешок. ВIДЕО безпілотника

Отже, роботи у артилеристів стабільно багато. Отримали ціль, навелись, відпрацювали і вже чекають нову ціль. І так практично цілодобово. Великі навантаження гаубиця М777 витримує достойно.

Цього разу відпрацьовували по ворожій піхоті, яка вирішила спробувати щастя у наступі наші позиції. Два-три точні постріли і ентузіазм ворога знімає як рукою. Війна загалом огидне явище. Але є на війні і красиві моменти, можна навіть сказати естетично досконалі. Один з таких – це спостерігати, як працює наша артилерія", - йдеться в описі відео.

зброя (7744) артилерія (821)
+27
показати весь коментар
27.11.2022 23:01 Відповісти
+20
Портвейн "777" мав неофіційну кличку - "Огнетушитель" І не тільки тому, що його, частіше всього, використовували як "похмелятор" (з-за міцності напою та невисокої ціни), а й з-за "калібру" самої пляшки Вона єдина мала об"єм 0,8 літра
Ну а ******* "777" теж хороші "вогнегасники"
показати весь коментар
27.11.2022 22:59 Відповісти
+12
Нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Потрібно більше зброї та *********** від Заходу.
показати весь коментар
27.11.2022 22:57 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 22:58 Відповісти
Портвейн "777" мав неофіційну кличку - "Огнетушитель" І не тільки тому, що його, частіше всього, використовували як "похмелятор" (з-за міцності напою та невисокої ціни), а й з-за "калібру" самої пляшки Вона єдина мала об"єм 0,8 літра
Ну а ******* "777" теж хороші "вогнегасники"
показати весь коментар
27.11.2022 22:59 Відповісти
А ,солнцедар,? Какую кликуху имел? Сам отвечу. Заборы красить.
показати весь коментар
28.11.2022 00:32 Відповісти
Солнцедар - Термоядерный удар. Біле міцне - Биомицин. Ркацители - Раком к цели. 777 - три топора. Как-то так
показати весь коментар
28.11.2022 01:53 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 23:01 Відповісти
Подумалося,що так багато розмови про Патріот. Або Польща передасть разом з рахунком або українці уже проходять навчання. Як гелікоптери, передали уже з українськими екіпажами.
показати весь коментар
27.11.2022 23:15 Відповісти
Рахунок немецкий
показати весь коментар
27.11.2022 23:49 Відповісти
Треба б більше їх, щоб контрбатарайну боротьбу збільшити. Щоб рашиські артилеристи сралися у партки при команді "вийті на пазіцію " !
Слава Захисникам України!
показати весь коментар
27.11.2022 23:55 Відповісти
https://youtube.com/shorts/f2x3BWQLk6o?feature=share ...

Було ваше,стало наше...лєнд ліз від путлєра... Слава ЗСУ 💪👌✌️слава Україні 🔱❤️🖤🔱😆🇺🇦🇱🇷🇬🇧
показати весь коментар
28.11.2022 06:33 Відповісти
Хорошие гаубицы, но они прицепные, а это Купа неудобств и много времени на развертывание и свёртывание, особенно в осенне-зимний период.
показати весь коментар
28.11.2022 09:22 Відповісти
Тобі "губозакочуючу машинку" подарувать? Радій, що таке у нас є!
А тепер пояснюю - при попаданні наряда в двигун чи ходову САУ, вона перетворюється на нерухому мішень Її треба евакуйовувать з поля бою Для цього потрібна робота тягача, а потім - транспортної платформи, і довго ремонтувать А ствол її весь цей час буде звичайною "залізякою" Якщо ж буде уражено лише тягач, який тягає ту причіпну гармату, то його можна замінить будь-яким підходящим транспортним засобом" До речі - тією ж вантажівкою, яка входить у штат батареї та перевозить б/к
показати весь коментар
28.11.2022 09:49 Відповісти
3-4 человека.
показати весь коментар
28.11.2022 11:03 Відповісти
Ответ тебе чуть ниже.
показати весь коментар
28.11.2022 11:08 Відповісти
Свою машинку подари жене, у нее губ много. А теперь объясняю тебе, как бывший военный. Эта гаубица, три семёрки, из серии -- "Смерть врагу --. пиз@ец расчету". Время свёртывания 6-7 минут, расчет - 7-8 человек при попадении осколочного фугаса - гора трупов. А в САУ, на расстоянии 20-30 км. попасть бронебойным рукожопыми из кривых, изношенных стволов - из области фантастики. Поэтому при повреждении САУ экипаж остаётся целым, а железо - это железо. Или для тебя железо ценнее людей? Да, время свёртывания САУ от 30 секунд, до 2 минут максимум, экипаж 3-4 села. Теперь осмысливай
показати весь коментар
28.11.2022 11:01 Відповісти
Ясно Тебе консультували з МО РФ?
показати весь коментар
28.11.2022 17:37 Відповісти
Ну а откуда ещё?
показати весь коментар
29.11.2022 00:17 Відповісти
Мене більше всього насмішив "осколочний фугас" Де їх "пригожинці" таких дебільних підбирають?
показати весь коментар
29.11.2022 01:14 Відповісти
Объясняю для особопонятливых, типа тебя, забываешь в Гугл -виды артиллеристских снарядов- и...о, чудо находишь осколочно-фугасные снаряды. А потом поговорим, кто из нас "дебильный пригоженец".
показати весь коментар
29.11.2022 14:29 Відповісти
"Понятливий" ти наш "бувший воєнний" ! Я знаю, що таке "осколочні" та "фугасні" снаряди І знаю що таке - "осколочно-фугасні" і різницю між цими трьома видами *********** знаю І знаю що таке "фугас" Це не "артиллеристский" снаряд, а "інженерний *********", який закопується в землю чи закладається іншим способом для підриву "Фугаси" бувають стандартні (з тротилових шашок, наприклад), а бувають і "саморобні" - з нерозірваних авібомб чи артснарядів Можуть споряджаться дрібним камінням чи шматочками металу - для враження живої сили
Займися"самоосвітою" Набираєш в Гугл слово до нього додаєш "тлумачення слова" і читаєш
показати весь коментар
29.11.2022 15:37 Відповісти
Тьфу, билять, нудный ты, как звук от шлифмашины, бухгалтер? Я назвал снаряд на лексиконе "артистов" ( армейский жаргон).
показати весь коментар
29.11.2022 16:12 Відповісти
З тебе такий "артист" - як з гімна - куля! Якщо ти і служив у армії - то тільки у "підводних військах" На підводі з їдальні відходи на свинарник возив А гармати бачив на картинці!
показати весь коментар
29.11.2022 16:27 Відповісти
Слухай, пішов до дупи, дістал вже, знавєц сраний.
показати весь коментар
29.11.2022 20:29 Відповісти
Не хочу! Бо там тобою місце зайняте А я з придурками сидіть поряд не маю бажання! Де вас - таких тупих, набирають? Під пивнухою? Чи в ПТУ "Южнава Бутава"?
показати весь коментар
29.11.2022 22:48 Відповісти
А есть тута те, кто реально стрелял с этого большого ружа? Опишите ощущения (любопытство)
показати весь коментар
29.11.2022 14:39 Відповісти
 
 