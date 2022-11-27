"Отримали ціль, навелись, відпрацювали": у ЗСУ розповіли, як працюють взимку гаубиці M777. ВIДЕО
Гаубиці M777, які кілька місяців тому Збройні Сили України отримали від союзників, продовжують працювати – узимку так само точно, як і влітку.
Про це йдеться у сюжеті Військового телебачення, передає Цензор.НЕТ.
"Гаубицю М777 наша команда вже показувала в роботі. Було це кілька місяців тому, коли ця техніка на фронті щойно починала освоюватись. Тоді для нас це так би мовити було навдивовижу. Сьогодні ж до трьох сімок всі вже звикли настільки, що складається враження ніби вони в нас були завжди.
Тепер же нам стало цікаво подивитись як працюють гаубиці М777 сьогодні. Насамперед з тієї причини, що з моменту їх створення і прийняття на озброєння їм наврядче доводилося брати участь у настільки масштабній війні і працювати так інтенсивно.
Отже, роботи у артилеристів стабільно багато. Отримали ціль, навелись, відпрацювали і вже чекають нову ціль. І так практично цілодобово. Великі навантаження гаубиця М777 витримує достойно.
Цього разу відпрацьовували по ворожій піхоті, яка вирішила спробувати щастя у наступі наші позиції. Два-три точні постріли і ентузіазм ворога знімає як рукою. Війна загалом огидне явище. Але є на війні і красиві моменти, можна навіть сказати естетично досконалі. Один з таких – це спостерігати, як працює наша артилерія", - йдеться в описі відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Потрібно більше зброї та *********** від Заходу.
Ну а ******* "777" теж хороші "вогнегасники"
Слава Захисникам України!
Було ваше,стало наше...лєнд ліз від путлєра... Слава ЗСУ 💪👌✌️слава Україні 🔱❤️🖤🔱😆🇺🇦🇱🇷🇬🇧
А тепер пояснюю - при попаданні наряда в двигун чи ходову САУ, вона перетворюється на нерухому мішень Її треба евакуйовувать з поля бою Для цього потрібна робота тягача, а потім - транспортної платформи, і довго ремонтувать А ствол її весь цей час буде звичайною "залізякою" Якщо ж буде уражено лише тягач, який тягає ту причіпну гармату, то його можна замінить будь-яким підходящим транспортним засобом" До речі - тією ж вантажівкою, яка входить у штат батареї та перевозить б/к
Займися"самоосвітою" Набираєш в Гугл слово до нього додаєш "тлумачення слова" і читаєш