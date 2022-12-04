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Рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона, - ОВА. ВИДЕО

После обеда 4 декабря российские войска обстреляли Таврический микрорайон Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня после обеда рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Вражеские снаряды попали в многоквартирный дом, повреждены стены, окна и газопровод", - говорится в сообщении.

К счастью, по словам Янушевича, пострадавших среди мирных жителей нет.

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Автор: 

обстрел (27129) Херсон (2817) Янушкевич Ярослав (77)


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Ці потвори-московтити і їх поліцаї будуть гадити, пока їх не відкинуть на їх магучіє болота. В прислузі фашиста "вялікій нарід дамбаса".
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04.12.2022 15:57 Ответить
Каким нужно быть ссыкливой мразью стрелять,запускать, именно по мирному население .
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04.12.2022 16:26 Ответить
Злобные завистливые кацапы - вы теперь на 100 лет наши враги. И мы будем убивать вас по всему Миру.
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05.12.2022 07:02 Ответить
 
 