Рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона, - ОВА. ВИДЕО
После обеда 4 декабря российские войска обстреляли Таврический микрорайон Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня после обеда рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Вражеские снаряды попали в многоквартирный дом, повреждены стены, окна и газопровод", - говорится в сообщении.
К счастью, по словам Янушевича, пострадавших среди мирных жителей нет.
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Анатолий К #427424
показать весь комментарий04.12.2022 15:57 Ответить Мне нравится 1
Игорь Игорев #494368
показать весь комментарий04.12.2022 16:26 Ответить Мне нравится 1
Andy S #414870
показать весь комментарий05.12.2022 07:02 Ответить Мне нравится 0
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