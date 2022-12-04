Рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона, - ОВА. ВIДЕО

Після обіду 4 грудня російські війська обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після обіду рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід", - йдеться у повідомленні.

На щастя, за словами Янушевича, постраждалих серед мирних жителів немає.

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