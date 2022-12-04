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Рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона, - ОВА. ВIДЕО

Після обіду 4 грудня російські війська обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні після обіду рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід", - йдеться у повідомленні.

На щастя, за словами Янушевича, постраждалих серед мирних жителів немає.

Також читайте: Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення у приватні та багатоквартирні будинки, - ОВА

Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356) Янушевич Ярослав (131)


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Ці потвори-московтити і їх поліцаї будуть гадити, пока їх не відкинуть на їх магучіє болота. В прислузі фашиста "вялікій нарід дамбаса".
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04.12.2022 15:57 Відповісти
Каким нужно быть ссыкливой мразью стрелять,запускать, именно по мирному население .
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04.12.2022 16:26 Відповісти
Злобные завистливые кацапы - вы теперь на 100 лет наши враги. И мы будем убивать вас по всему Миру.
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05.12.2022 07:02 Відповісти
 
 