Бойцы затрофеили редкий российский танк Т-90 "Прорыв". ВИДЕО
Украинские воины захватили редкий вражеский танк Т-90 "Прорыв".
Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях.
Танк Т-90М "Прорыв" был принят на вооружение армии РФ в 2019 году. В войска первая партия поступила в апреле 2020 года. Очередная партия пришла в начале марта 2021 года. Известно, что на начало 2021 года заключены контракты на модернизацию более 130 танков Т-90 до уровня Т-90М.
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