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Бойцы затрофеили редкий российский танк Т-90 "Прорыв". ВИДЕО

Украинские воины захватили редкий вражеский танк Т-90 "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях.

Танк Т-90М "Прорыв" был принят на вооружение армии РФ в 2019 году. В войска первая партия поступила в апреле 2020 года. Очередная партия пришла в начале марта 2021 года. Известно, что на начало 2021 года заключены контракты на модернизацию более 130 танков Т-90 до уровня Т-90М.

Смотрите: Бойцы затрофеили редкий вражеский бронеавтомобиль Iveco 65E19WM LMV "Рысь": "С боем взяли ребята". ВИДЕО

танк (2256) трофеи (180)


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Топ комментарии
+17
тим цінніше, що навіть такі (я не про людські якості, а чисто про бекграунд, на який вказує акцент) воюють проти парашки.
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05.12.2022 10:32
+16
Правий був Маннергейм: "найбільшим постачальникм зброї для нашої армії є росія". Нічого не змінилося з 1939 року!
Респект і уважуха нашим воїнам!
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05.12.2022 10:44
+14
Хлопцям респектіще,бережи вас боже!
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05.12.2022 10:34
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Шось у камандіра якийсь говір даунбасятинській.
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05.12.2022 10:29 Ответить
тим цінніше, що навіть такі (я не про людські якості, а чисто про бекграунд, на який вказує акцент) воюють проти парашки.
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05.12.2022 10:32 Ответить
Хлопцям респектіще,бережи вас боже!
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05.12.2022 10:34 Ответить
Ну так йди зі своїм говором у окоп ...
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05.12.2022 10:35 Ответить
Якщо людина з Донбасу, має стійкі проукраїнські погляди, то вона вже не зрадить і буде з Україною до кінця. Я сам з Донбасу, завжди був за Україну і знаю з дитинства, що таке життя з ватою навколо. Це як негри з США, дуже відрізняються своїм характером від негрів з Африки. Афроамериканці більш,,крутіші", та мають більше завзяття в відстоюванні своїх прав, тому що в США вони за це десятиліттями боролися. А негри в Африці, в більшості були між своїми.
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05.12.2022 11:46 Ответить
Молодці, мордорівці, дайош ленд-ліз!
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05.12.2022 10:40 Ответить
Правий був Маннергейм: "найбільшим постачальникм зброї для нашої армії є росія". Нічого не змінилося з 1939 року!
Респект і уважуха нашим воїнам!
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05.12.2022 10:44 Ответить
"Чиряк", "Нарив", "Прорив" - нарешті прорвався.
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05.12.2022 10:47 Ответить
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05.12.2022 11:04 Ответить
Оце і є справжній Ленд ліз поки амриканці туплять з передачею Абрамсів
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05.12.2022 12:29 Ответить
14 штук уже в луте
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05.12.2022 12:56 Ответить
Скоро у нас на озброєнні "Проривів" стане більше ніж у кацапів!
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05.12.2022 13:39 Ответить
Респект, хлопці! Слава Україні! Героям Слава!
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05.12.2022 18:48 Ответить
Наші Герої!
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16.12.2022 09:39 Ответить
 
 