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Бійці затрофеїли рідкісний російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Українські воїни захопили рідкісний ворожий танк Т-90 "Прорив".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах.

Танк Т-90М "Прорив" прийнято на озброєння армії РФ у 2019 році. До військ перша партія надійшла у квітні 2020 року. Чергова партія надійшла на початку березня 2021 року. Відомо, що станом на початок 2021 року укладено контракти на модернізацію понад 130 танків Т-90 до рівня Т-90М.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці затрофеїли рідкісний ворожий бронеавтомобіль Iveco 65E19WM LMV "Рись": "З боєм взяли хлопці". ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) трофеї (185)


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Топ коментарі
+17
тим цінніше, що навіть такі (я не про людські якості, а чисто про бекграунд, на який вказує акцент) воюють проти парашки.
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05.12.2022 10:32
+16
Правий був Маннергейм: "найбільшим постачальникм зброї для нашої армії є росія". Нічого не змінилося з 1939 року!
Респект і уважуха нашим воїнам!
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05.12.2022 10:44
+14
Хлопцям респектіще,бережи вас боже!
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05.12.2022 10:34
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Шось у камандіра якийсь говір даунбасятинській.
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05.12.2022 10:29 Відповісти
тим цінніше, що навіть такі (я не про людські якості, а чисто про бекграунд, на який вказує акцент) воюють проти парашки.
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05.12.2022 10:32 Відповісти
Хлопцям респектіще,бережи вас боже!
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05.12.2022 10:34 Відповісти
Ну так йди зі своїм говором у окоп ...
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05.12.2022 10:35 Відповісти
Якщо людина з Донбасу, має стійкі проукраїнські погляди, то вона вже не зрадить і буде з Україною до кінця. Я сам з Донбасу, завжди був за Україну і знаю з дитинства, що таке життя з ватою навколо. Це як негри з США, дуже відрізняються своїм характером від негрів з Африки. Афроамериканці більш,,крутіші", та мають більше завзяття в відстоюванні своїх прав, тому що в США вони за це десятиліттями боролися. А негри в Африці, в більшості були між своїми.
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05.12.2022 11:46 Відповісти
Молодці, мордорівці, дайош ленд-ліз!
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05.12.2022 10:40 Відповісти
Правий був Маннергейм: "найбільшим постачальникм зброї для нашої армії є росія". Нічого не змінилося з 1939 року!
Респект і уважуха нашим воїнам!
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05.12.2022 10:44 Відповісти
"Чиряк", "Нарив", "Прорив" - нарешті прорвався.
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05.12.2022 10:47 Відповісти
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05.12.2022 11:04 Відповісти
Оце і є справжній Ленд ліз поки амриканці туплять з передачею Абрамсів
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05.12.2022 12:29 Відповісти
14 штук уже в луте
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05.12.2022 12:56 Відповісти
Скоро у нас на озброєнні "Проривів" стане більше ніж у кацапів!
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05.12.2022 13:39 Відповісти
Респект, хлопці! Слава Україні! Героям Слава!
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05.12.2022 18:48 Відповісти
Наші Герої!
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16.12.2022 09:39 Відповісти
 
 