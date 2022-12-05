Бійці затрофеїли рідкісний російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО
Українські воїни захопили рідкісний ворожий танк Т-90 "Прорив".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах.
Танк Т-90М "Прорив" прийнято на озброєння армії РФ у 2019 році. До військ перша партія надійшла у квітні 2020 року. Чергова партія надійшла на початку березня 2021 року. Відомо, що станом на початок 2021 року укладено контракти на модернізацію понад 130 танків Т-90 до рівня Т-90М.
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Респект і уважуха нашим воїнам!