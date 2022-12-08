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Экипаж украинской бронемашины ведет бой с оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы экипажа украинской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана изнутри бронемашины. Вероятно, украинские бойцы стреляют из пушки калибром 30 миллиметров или крупнокалиберного пулемета.

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Автор: 

боевые действия (4049)


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Вентиляция плохая .
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08.12.2022 08:26 Ответить
Зато гармата стріляє практично безшумно
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08.12.2022 08:39 Ответить
Бог в помощь , хлопцы , благое дело делаете. Тварей кацапских е-башите.
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08.12.2022 08:43 Ответить
30 мм ********** за водієм, такі використовуються і у БТР 4 Є.
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08.12.2022 13:53 Ответить
 
 