Экипаж украинской бронемашины ведет бой с оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы экипажа украинской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана изнутри бронемашины. Вероятно, украинские бойцы стреляют из пушки калибром 30 миллиметров или крупнокалиберного пулемета.

Смотрите также: Боевая работа пары украинских вертолетов. ВИДЕО