Экипаж украинской бронемашины ведет бой с оккупантами. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись боевой работы экипажа украинской бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана изнутри бронемашины. Вероятно, украинские бойцы стреляют из пушки калибром 30 миллиметров или крупнокалиберного пулемета.
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Григорий #524521
показать весь комментарий08.12.2022 08:26 Ответить Мне нравится 8
esfero
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Игорь Гоптарев #419902
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Garry Dron #477536
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