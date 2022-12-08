Екіпаж української бронемашини веде бій з окупантами. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу української бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений із середини бронемашини. Ймовірно, українські бійці стріляють з гармати калібром 30 міліметрів чи великокаліберного кулемета.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота пари українських вертольотів. ВIДЕО