УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4376 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 257 4

Екіпаж української бронемашини веде бій з окупантами. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу української бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений із середини бронемашини. Ймовірно, українські бійці стріляють з гармати калібром 30 міліметрів чи великокаліберного кулемета.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота пари українських вертольотів. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вентиляция плохая .
показати весь коментар
08.12.2022 08:26 Відповісти
Зато гармата стріляє практично безшумно
показати весь коментар
08.12.2022 08:39 Відповісти
Бог в помощь , хлопцы , благое дело делаете. Тварей кацапских е-башите.
показати весь коментар
08.12.2022 08:43 Відповісти
30 мм ********** за водієм, такі використовуються і у БТР 4 Є.
показати весь коментар
08.12.2022 13:53 Відповісти
 
 