Екіпаж української бронемашини веде бій з окупантами. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис бойової роботи екіпажу української бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений із середини бронемашини. Ймовірно, українські бійці стріляють з гармати калібром 30 міліметрів чи великокаліберного кулемета.
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Григорий #524521
показати весь коментар08.12.2022 08:26 Відповісти Мені подобається 8
esfero
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Игорь Гоптарев #419902
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Garry Dron #477536
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