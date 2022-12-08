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Боевая работа воинов 73-го морского центра ССО. ВИДЕО

Бойцы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого опубликовали фрагменты своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подборке фрагментов - участие морского спецназа в боях с оккупантами операции на суше и воде, ночные бои и встречи с освобожденными из-под оккупации людьми.

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Автор: 

боевые действия (4049) ССО (526)


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ЗСУ - краща армія світу!
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08.12.2022 20:13 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.12.2022 21:15 Ответить
України морські котики....Специ,Герої
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08.12.2022 22:01 Ответить
Хлопці, ВИ найкращі. Кожна держава має армію, на яке заслуговує суспільство. І дуже мало армій, кращі за суспільство-Ви в їхньому рахунку. На Вас вся надія.
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10.12.2022 18:16 Ответить
 
 