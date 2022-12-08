Боевая работа воинов 73-го морского центра ССО. ВИДЕО

Бойцы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого опубликовали фрагменты своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подборке фрагментов - участие морского спецназа в боях с оккупантами операции на суше и воде, ночные бои и встречи с освобожденными из-под оккупации людьми.

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