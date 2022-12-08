Боевая работа воинов 73-го морского центра ССО. ВИДЕО
Бойцы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого опубликовали фрагменты своей боевой работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в подборке фрагментов - участие морского спецназа в боях с оккупантами операции на суше и воде, ночные бои и встречи с освобожденными из-под оккупации людьми.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!