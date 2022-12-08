Бойова робота воїнів 73-го морського центру ССО. ВIДЕО

Бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого опублікували фрагменти своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у добірці фрагментів участь морського спецназу у боях з окупантами операції на суші і воді, нічні бої та зустрічі з визволеними з окупації людьми.

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