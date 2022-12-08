УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4284 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 497 4

Бойова робота воїнів 73-го морського центру ССО. ВIДЕО

Бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого опублікували фрагменти своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у добірці фрагментів участь морського спецназу у боях з окупантами операції на суші і воді, нічні бої та зустрічі з визволеними з окупації людьми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єгері ДШВ знищили групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3804) ССО (519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ - краща армія світу!
показати весь коментар
08.12.2022 20:13 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
08.12.2022 21:15 Відповісти
України морські котики....Специ,Герої
показати весь коментар
08.12.2022 22:01 Відповісти
Хлопці, ВИ найкращі. Кожна держава має армію, на яке заслуговує суспільство. І дуже мало армій, кращі за суспільство-Ви в їхньому рахунку. На Вас вся надія.
показати весь коментар
10.12.2022 18:16 Відповісти
 
 