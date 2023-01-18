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Оккупанты расстреливают из артиллерии многоквартирный дом в Бахмуте. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты дважды попали из артиллерии в многоквартирный дом в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на жилой дом зафиксировала камера журналистов телекомпании Al Jazeera. На записи видны два попадания.

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На видео можно рассмотреть артиллерийские боеприпасы за мгновение до попадания в дом.

Оккупанты расстреливают из артиллерии многоквартирный дом в Бахмуте 01

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Оккупанты расстреливают из артиллерии многоквартирный дом в Бахмуте 02

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Автор: 

армия РФ (19224) Бахмут (1602) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+31
Московські 3.14дари !
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18.01.2023 17:38
+18
Нуу, в цьому кацапи досвід мають.
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18.01.2023 17:39
+12
Кацапські терористи, які стріляють по місту, щоб просто залякати, Кацапи - це терористична супер організована організація, як держава, що створена на кошти євродоларів за нафту і газ.
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18.01.2023 17:48
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Московські 3.14дари !
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18.01.2023 17:38 Ответить
Нуу, в цьому кацапи досвід мають.
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18.01.2023 17:39 Ответить
С-300?
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18.01.2023 17:45 Ответить
Думаю град.
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18.01.2023 17:48 Ответить
Град...
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18.01.2023 17:51 Ответить
Вы всёврёте ! То соседнее ОСББ расчищает площадку для парковки....
Ну, а по версии Арестовича, ЗСУ дали координаты для дискредитации армии РФ....
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18.01.2023 17:46 Ответить
Кацапські терористи, які стріляють по місту, щоб просто залякати, Кацапи - це терористична супер організована організація, як держава, що створена на кошти євродоларів за нафту і газ.
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18.01.2023 17:48 Ответить
СУКИ
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18.01.2023 17:50 Ответить
********, и на ваш руцький изык им пох, разве что вы будете им лизать этим...
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18.01.2023 17:50 Ответить
ани ж не стреляют па мирнаму населению....да письков???
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18.01.2023 17:54 Ответить
а кто снимал??
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18.01.2023 17:55 Ответить
Твой папа.
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18.01.2023 17:57 Ответить
Він
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18.01.2023 22:47 Ответить
Денормализация жизни для тех,кто не с ними -вот смысл существования кацапоорочья.
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18.01.2023 17:56 Ответить
кацаподебіли самі знищують оплот руzzького міра в Україні, тупорилий Донбас регіАналів і комуністів..
місцеві донецькі дебіли зажопінці та нашкраєвці у шоці і в нєпонятках - "за шо?, ми ж так любілі хйла і єго холопов?!. нас-то за шо?!"
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18.01.2023 18:01 Ответить
https://youtu.be/_SUBpK94hbI ...

В Соледаре уничтожены боевые буряты...колона танков шедшая на Бахмут..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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18.01.2023 18:03 Ответить
Ты прав..на Донбассе проживало 24 миллиардера до 2013 года...
Остались двое Ахметов и Хомутинник,что самое интересное Ахметов улетел из 17 миллиардов до 4...,а Хомутинник наоборот..на войне стал богаче в 5 раз...
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18.01.2023 18:07 Ответить
Есть - Homo sapiens - человек разумный, а рашистское болото не относится к ним, их сорт - дебилус деградатус, которые не имеют права на существование на планете Земля!!!
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18.01.2023 21:04 Ответить
Тупиковая ветвь... 💩
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19.01.2023 00:55 Ответить
хто буде підраховувати репарціїї скільки будинків вони пошкодили мають тварі все до копіки возмістити
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18.01.2023 21:21 Ответить
цих людей не повинно було бути в цьому коптері
а коптер мав стояти на чергуванні дснс
так що починайте з цього
хто просив
хто надав
хто погодив
за чий рахунов
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18.01.2023 21:55 Ответить
Підараси. Падли. Хочу діждатися таких же прильотів по містах росії, по всіх містах та всіх будинках.
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18.01.2023 23:52 Ответить
А будинок вистояв після двох прильотів.

Це ж скільки треба градів запустити клятим оркам, щоб зруйнувати одне місто?
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19.01.2023 02:23 Ответить
вчера по донецку стреляли,какой уж год сами по себе бьют.
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22.02.2023 21:50 Ответить
 
 