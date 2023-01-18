Оккупанты расстреливают из артиллерии многоквартирный дом в Бахмуте. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты дважды попали из артиллерии в многоквартирный дом в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на жилой дом зафиксировала камера журналистов телекомпании Al Jazeera. На записи видны два попадания.

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На видео можно рассмотреть артиллерийские боеприпасы за мгновение до попадания в дом.

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