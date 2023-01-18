Оккупанты расстреливают из артиллерии многоквартирный дом в Бахмуте. ВИДЕО+ФОТО
Российские оккупанты дважды попали из артиллерии в многоквартирный дом в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на жилой дом зафиксировала камера журналистов телекомпании Al Jazeera. На записи видны два попадания.
На видео можно рассмотреть артиллерийские боеприпасы за мгновение до попадания в дом.
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+31 Hulio
показать весь комментарий18.01.2023 17:38
+18 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+12 Анатолий К #427424
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Ну, а по версии Арестовича, ЗСУ дали координаты для дискредитации армии РФ....
місцеві донецькі дебіли зажопінці та нашкраєвці у шоці і в нєпонятках - "за шо?, ми ж так любілі хйла і єго холопов?!. нас-то за шо?!"
В Соледаре уничтожены боевые буряты...колона танков шедшая на Бахмут..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
Остались двое Ахметов и Хомутинник,что самое интересное Ахметов улетел из 17 миллиардов до 4...,а Хомутинник наоборот..на войне стал богаче в 5 раз...
а коптер мав стояти на чергуванні дснс
так що починайте з цього
хто просив
хто надав
хто погодив
за чий рахунов
Це ж скільки треба градів запустити клятим оркам, щоб зруйнувати одне місто?