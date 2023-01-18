Окупанти розстрілюють з артилерії багатоквартирний будинок у Бахмуті. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти двічі поцілили з артилерії у багатоквартирний будинок у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на житловий будинок зафіксувала камера журналістів телекомпанії Al Jazeera. На записі видно два влучання.

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На відео можна розгледіти артилерійські боєприпаси за мить до влучання в будинок.

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