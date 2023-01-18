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Окупанти розстрілюють з артилерії багатоквартирний будинок у Бахмуті. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти двічі поцілили з артилерії у багатоквартирний будинок у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на житловий будинок зафіксувала камера журналістів телекомпанії Al Jazeera. На записі видно два влучання.

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На відео можна розгледіти артилерійські боєприпаси за мить до влучання в будинок.

Окупанти розстрілюють з артилерії багатоквартирний будинок у Бахмуті 01

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Окупанти розстрілюють з артилерії багатоквартирний будинок у Бахмуті 02

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Автор: 

армія рф (17388) Бахмут (1560) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+31
Московські 3.14дари !
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18.01.2023 17:38
+18
Нуу, в цьому кацапи досвід мають.
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18.01.2023 17:39
+12
Кацапські терористи, які стріляють по місту, щоб просто залякати, Кацапи - це терористична супер організована організація, як держава, що створена на кошти євродоларів за нафту і газ.
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18.01.2023 17:48
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Московські 3.14дари !
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18.01.2023 17:38 Відповісти
Нуу, в цьому кацапи досвід мають.
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18.01.2023 17:39 Відповісти
С-300?
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18.01.2023 17:45 Відповісти
Думаю град.
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18.01.2023 17:48 Відповісти
Град...
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18.01.2023 17:51 Відповісти
Вы всёврёте ! То соседнее ОСББ расчищает площадку для парковки....
Ну, а по версии Арестовича, ЗСУ дали координаты для дискредитации армии РФ....
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18.01.2023 17:46 Відповісти
Кацапські терористи, які стріляють по місту, щоб просто залякати, Кацапи - це терористична супер організована організація, як держава, що створена на кошти євродоларів за нафту і газ.
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18.01.2023 17:48 Відповісти
СУКИ
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18.01.2023 17:50 Відповісти
********, и на ваш руцький изык им пох, разве что вы будете им лизать этим...
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18.01.2023 17:50 Відповісти
ани ж не стреляют па мирнаму населению....да письков???
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18.01.2023 17:54 Відповісти
а кто снимал??
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18.01.2023 17:55 Відповісти
Твой папа.
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18.01.2023 17:57 Відповісти
Він
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18.01.2023 22:47 Відповісти
Денормализация жизни для тех,кто не с ними -вот смысл существования кацапоорочья.
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18.01.2023 17:56 Відповісти
кацаподебіли самі знищують оплот руzzького міра в Україні, тупорилий Донбас регіАналів і комуністів..
місцеві донецькі дебіли зажопінці та нашкраєвці у шоці і в нєпонятках - "за шо?, ми ж так любілі хйла і єго холопов?!. нас-то за шо?!"
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18.01.2023 18:01 Відповісти
https://youtu.be/_SUBpK94hbI ...

В Соледаре уничтожены боевые буряты...колона танков шедшая на Бахмут..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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18.01.2023 18:03 Відповісти
Ты прав..на Донбассе проживало 24 миллиардера до 2013 года...
Остались двое Ахметов и Хомутинник,что самое интересное Ахметов улетел из 17 миллиардов до 4...,а Хомутинник наоборот..на войне стал богаче в 5 раз...
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18.01.2023 18:07 Відповісти
Есть - Homo sapiens - человек разумный, а рашистское болото не относится к ним, их сорт - дебилус деградатус, которые не имеют права на существование на планете Земля!!!
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18.01.2023 21:04 Відповісти
Тупиковая ветвь... 💩
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19.01.2023 00:55 Відповісти
хто буде підраховувати репарціїї скільки будинків вони пошкодили мають тварі все до копіки возмістити
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18.01.2023 21:21 Відповісти
цих людей не повинно було бути в цьому коптері
а коптер мав стояти на чергуванні дснс
так що починайте з цього
хто просив
хто надав
хто погодив
за чий рахунов
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18.01.2023 21:55 Відповісти
Підараси. Падли. Хочу діждатися таких же прильотів по містах росії, по всіх містах та всіх будинках.
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18.01.2023 23:52 Відповісти
А будинок вистояв після двох прильотів.

Це ж скільки треба градів запустити клятим оркам, щоб зруйнувати одне місто?
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19.01.2023 02:23 Відповісти
вчера по донецку стреляли,какой уж год сами по себе бьют.
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22.02.2023 21:50 Відповісти
 
 