Окупанти розстрілюють з артилерії багатоквартирний будинок у Бахмуті. ВІДЕО+ФОТО
Російські окупанти двічі поцілили з артилерії у багатоквартирний будинок у Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на житловий будинок зафіксувала камера журналістів телекомпанії Al Jazeera. На записі видно два влучання.
На відео можна розгледіти артилерійські боєприпаси за мить до влучання в будинок.
Топ коментарі
+31 Hulio
показати весь коментар18.01.2023 17:38
+18 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар18.01.2023 17:39
+12 Анатолий К #427424
показати весь коментар18.01.2023 17:48
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Ну, а по версии Арестовича, ЗСУ дали координаты для дискредитации армии РФ....
місцеві донецькі дебіли зажопінці та нашкраєвці у шоці і в нєпонятках - "за шо?, ми ж так любілі хйла і єго холопов?!. нас-то за шо?!"
В Соледаре уничтожены боевые буряты...колона танков шедшая на Бахмут..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
Остались двое Ахметов и Хомутинник,что самое интересное Ахметов улетел из 17 миллиардов до 4...,а Хомутинник наоборот..на войне стал богаче в 5 раз...
а коптер мав стояти на чергуванні дснс
так що починайте з цього
хто просив
хто надав
хто погодив
за чий рахунов
Це ж скільки треба градів запустити клятим оркам, щоб зруйнувати одне місто?