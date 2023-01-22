РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5677 посетителей онлайн
Новости Видео
11 141 73

Зеленский встретился с Джонсоном. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку!" - написал он и опубликовал соответствующее видео.

Смотрите также: Джонсон приехал в Бучу. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
якби то Джонос пару разів пере*бав .. когось
показать весь комментарий
22.01.2023 14:57
+28
Щось тревожно, то глава розвідки США приїжджав то Джонсон, мабуть знову шашлики відміняти прийдеться.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:59
+28
Вітаємо справжнього українця Джонсонюка на українській землі...
показать весь комментарий
22.01.2023 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якби то Джонос пару разів пере*бав .. когось
показать весь комментарий
22.01.2023 14:57 Ответить
Д'єрмака.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:07 Ответить
І його шістірку теж, прямо перед камерами
показать весь комментарий
22.01.2023 15:25 Ответить
..Д*єрмак поруч...щоб Зелений не брякнув чогось самостійно...))) Здається , що Зелений з ним і до вбиральні ходить, і Єрмак між ним з Скумбрією лежить.... Зі всіх обставин Джонсон приїхав знову вправляти мозок *найвеличнійшому*...бо вже несе його не по дитячому.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:37 Ответить
Щось тревожно, то глава розвідки США приїжджав то Джонсон, мабуть знову шашлики відміняти прийдеться.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:59 Ответить
рф может готовить удары по Банковой, - ФЕЙГИН "Панцирях" на крышах Москвы https://www.youtube.com/watch?v=9Oaf_UMUXeU
показать весь комментарий
22.01.2023 15:06 Ответить
По своїм не вдарять. Чи ви реально думаєте що Єрмак, Зе і Зекодло працюють на Україну??
показать весь комментарий
22.01.2023 15:26 Ответить
Ага, щоб знищити лідора ********** ....
показать весь комментарий
22.01.2023 15:26 Ответить
..нащо їм так ризикувати? Але за невиконання домовленностей може і відповісти...
показать весь комментарий
22.01.2023 15:40 Ответить
Шашлики відмінились самі собою-- перший борт не долетів, наступний не вилетів.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:30 Ответить
А може, навпаки, відправлять на шашлики зе і його шефа - кремлівського крота. Було б добре
показать весь комментарий
22.01.2023 15:35 Ответить
Главное что Меркель уже не позвонит по поводу Крыма.
показать весь комментарий
22.01.2023 16:30 Ответить
Розповів як оседлав "подолав" корупцію.... та так що Джонсон сам захотів у міністри.... бо "тут можна прібарахліцца" краще ніж у Британії.... небулоЙнебуде ******....
показать весь комментарий
22.01.2023 15:00 Ответить
Вітаємо справжнього українця Джонсонюка на українській землі...
показать весь комментарий
22.01.2023 15:01 Ответить
що відбувається поясніть....якийсь керований кимось хаос.

"Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах", - сказав Буданов.

За його словами, слідство, яке веде Державне бюро розслідувань, має відповісти на запитання, чому Кірєєва, який їхав на запрошення Служби безпеки в будівлю СБУ, "за 200 метрів, не доїжджаючи до будівлі", перехоплюють співробітники СБУ, "відвозять трішки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю".

Очільник ГУР також заявив, що знає "всіх людей, які стратили" Кірєєва. Водночас він не говорить, де ці люди зараз і чи працюють вони досі в СБУ.

"Знову ж таки йде слідство. Його проводить ДБР. Будь ласка, всі запитання до них. Я не маю права коментувати таку інформацію", - сказав Буданов.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:07 Ответить
Буданов працює на д"Єрмака, тоді все сходиться.
показать весь комментарий
22.01.2023 16:23 Ответить
Я уявляю, як мерзотно зутрічатися колишньому меру Лондона, прем'єру однієї з найрозвинутіших держав світу з верховним зебілом. Це мерзость(с).
показать весь комментарий
22.01.2023 15:10 Ответить
Ой, прям зрада зрадонька... Пойди возьми конфетку
показать весь комментарий
22.01.2023 15:21 Ответить
Такі як ти проголосували за зелену погань, і звалили в Італію їсти макарони. І триндять звідти. А нормальні люди постраждали через таких шлунків як ви.
показать весь комментарий
22.01.2023 16:59 Ответить
Поважають за те що замість підготовки до війни сказав людям не готуватись, не виїздити? Засрав людям мізки?

Через цю мерзоту жінок в прикордонних районах масово гвалтували, за це його поважати?

То чого ж втікла в Італію, тобі ж буряти подобаються??
показать весь комментарий
22.01.2023 17:08 Ответить
По суті мого тексту нема чого сказати, от і всьо
показать весь комментарий
22.01.2023 18:58 Ответить
Да? И кто конкретно его уважает? Тот кто ведецца на небритый вид и умные речи, написанные другими?
показать весь комментарий
22.01.2023 19:01 Ответить
Ну как бы западный избиратель лучше реагирует на образ "героя", и лучше раскошеливается. Т. е. мудрые западники не будут топить хрипатого, но там никто не обманывается на его счет.
показать весь комментарий
22.01.2023 23:09 Ответить
Дивись не заполіруй йому п'яту точку до смерті.....гидко просто
показать весь комментарий
22.01.2023 23:51 Ответить
Лол. Так и у нас на Джонсона ничего такого не говорят, а вот в самой ВБ к нему отношение сааавсем другое, это при том, что он не напакостил и сотой доли хрипунца, а также не призывал Британию "взять с разных сторон в разных количествах")))
показать весь комментарий
23.01.2023 02:34 Ответить
В кожній компанії має бути свій Джонсонюк
показать весь комментарий
22.01.2023 15:11 Ответить
У нас є Яценюк. Але ж ви, зебіли, вирішили проголувати по-приколу.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:13 Ответить
Ми, зебіли, ще ті дебіли
показать весь комментарий
22.01.2023 15:19 Ответить
"У нас є Яценюк. Але ж ви, зебіли, вирішили проголувати по-приколу."
Яценюк фактично (станом на зараз) пішов з політики у 2016. Нагадати, при кому ? Ну то ж, напевно, від передбачення, що через декілька років якісь зебіли будуть голосувати по-приколу, так ? Методичка про прикол якось слабенько сюди зайшла. Можливо, треба було б якось ще асфальтом підкріпити. Тоді Яценюк був би точно отмщений.
показать весь комментарий
22.01.2023 16:45 Ответить
Тепер я розумію, чому в деяких містах США обирають мерами кота. Бо це краще, ніж зебіл.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:12 Ответить
Прям офігеть... Ти за конхвети працюєш, чи за 15рублів?
показать весь комментарий
22.01.2023 15:22 Ответить
Rodin, тВаЯ рОдиНа гДе, там гДе в рУбляХ пЛаТят?
показать весь комментарий
22.01.2023 15:38 Ответить
У тебе немає Батьківщини - є тіко портрети Єрмака і Зє на облупленій стіні.
показать весь комментарий
22.01.2023 17:02 Ответить
Я вже писав вище цій "новой італьянкє" - повибирали зелене лайно до влади, а нормальні люди страждають.
показать весь комментарий
22.01.2023 17:01 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2023 15:24 Ответить
Мабуть краще б він втік...
показать весь комментарий
22.01.2023 15:33 Ответить
Джонсон мабуть видав пілюлєй за обкрадання військових в МО. Зебанда нагліє не по днях, а по годинах. Без прочухана працювати нездатні. Буде далі цікаво.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:27 Ответить
... Що Ви кажете!! Яке обкрадання? Вже Резніков представив план бойової підготовки курей та півнів, що постачають яйця до ЗСУ , на полігонах країн НАТО. І розрахунок коштів... А Ви про прочухани!!!)))
показать весь комментарий
22.01.2023 15:49 Ответить
расскажет про закупки питания на 2023год
показать весь комментарий
22.01.2023 15:32 Ответить
Зеленський міг би поцікавиться, зто зробив реставрацію БУДИНКУ З ХИМЕРАМИ( де зустрічае Джонсонюка ) ,і хто розгромив державну реставраційну корпорацію укрреставрація зі класними спецами, яки реставрували усі архитектурні пам'ятки в Україні
показать весь комментарий
22.01.2023 15:37 Ответить
А розгромив корпорацію АГЕНТ ФСБ ЯНУКОВИЧ ІЗ СИНАМИ. Бо раша громить всю культурну спадщину українців. І міністр ткаченко ДОПОМАГАЕ
показать весь комментарий
22.01.2023 15:39 Ответить
Боря, вʼїпи його в носа. Бажано ногою...
показать весь комментарий
22.01.2023 15:44 Ответить
Джонсонюк за долгами лично приехал.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:47 Ответить
Цього разу Борис Джонсон потиснув руку Єрмаку, той аж засяяв від щастя...
показать весь комментарий
22.01.2023 15:52 Ответить
Обожнюю БОРИСА!!!!
показать весь комментарий
22.01.2023 15:52 Ответить
Раніше Борис уникав можливості тиснути руку єрмаку а тут на відео жме що змінилось у його світогляді чи може це суто машинально і для чого потрібно було всіх в шеренгу цеж неофіційний візит чи їм іншим немає чим зайнятись.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:54 Ответить
Пане Борисе, який,Ви, красень!Дякую за все! Нехай, Вас ,боронить святий Андрій!
показать весь комментарий
22.01.2023 15:55 Ответить
Я вчила укр мову 35р.тому.Ви
діляю.бо поважаю.Проше пана.
показать весь комментарий
22.01.2023 16:27 Ответить
Обломаю настрій усім - хто за наступного президента України Джонсона.??
показать весь комментарий
22.01.2023 16:02 Ответить
безугла ти спалилася, йди звіци
показать весь комментарий
22.01.2023 22:15 Ответить
Лікбез: причЕпитися. Съела, морда?
показать весь комментарий
23.01.2023 02:36 Ответить
Боря спитав Вову...
а чому ви все розкрадаєте
Вова промовчав, як завжди а потім сказав...
треба надавати стільки всього, щоб вкрасти все було не можливо.
тоді точно щось попаде людям або в ЗСУ
показать весь комментарий
22.01.2023 16:37 Ответить
І навіщо взагалі з ним зустрічатися? Він же вже не прем'єр.
показать весь комментарий
22.01.2023 17:23 Ответить
Борис: Це для мене честь містер президент.
Зараз зустрітися та потиснути руку Зеленскому, президентові країни яка мужньо борится з імперією зла, це велика честь.
Це не просто потиск руки, а потиск руки лідеру *********** та його мужньому народові.
показать весь комментарий
22.01.2023 17:56 Ответить
Я что то пропустил? Ни слова за сутки о яйцах и буряке в три дорого для ЗСУ, ОП в доле?
показать весь комментарий
22.01.2023 19:26 Ответить
 
 