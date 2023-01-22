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Зеленський зустрівся із Джонсоном. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!", - написав він та опублікував відповідне відео.

Також читайте: Джонсон приїхав до Бучі. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+31
якби то Джонос пару разів пере*бав .. когось
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22.01.2023 14:57
+28
Щось тревожно, то глава розвідки США приїжджав то Джонсон, мабуть знову шашлики відміняти прийдеться.
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22.01.2023 14:59
+28
Вітаємо справжнього українця Джонсонюка на українській землі...
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22.01.2023 15:01
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якби то Джонос пару разів пере*бав .. когось
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22.01.2023 14:57 Відповісти
Д'єрмака.
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22.01.2023 15:07 Відповісти
І його шістірку теж, прямо перед камерами
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22.01.2023 15:25 Відповісти
..Д*єрмак поруч...щоб Зелений не брякнув чогось самостійно...))) Здається , що Зелений з ним і до вбиральні ходить, і Єрмак між ним з Скумбрією лежить.... Зі всіх обставин Джонсон приїхав знову вправляти мозок *найвеличнійшому*...бо вже несе його не по дитячому.
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22.01.2023 15:37 Відповісти
Щось тревожно, то глава розвідки США приїжджав то Джонсон, мабуть знову шашлики відміняти прийдеться.
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22.01.2023 14:59 Відповісти
рф может готовить удары по Банковой, - ФЕЙГИН "Панцирях" на крышах Москвы https://www.youtube.com/watch?v=9Oaf_UMUXeU
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22.01.2023 15:06 Відповісти
По своїм не вдарять. Чи ви реально думаєте що Єрмак, Зе і Зекодло працюють на Україну??
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22.01.2023 15:26 Відповісти
Ага, щоб знищити лідора ********** ....
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22.01.2023 15:26 Відповісти
..нащо їм так ризикувати? Але за невиконання домовленностей може і відповісти...
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22.01.2023 15:40 Відповісти
Шашлики відмінились самі собою-- перший борт не долетів, наступний не вилетів.
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22.01.2023 15:30 Відповісти
А може, навпаки, відправлять на шашлики зе і його шефа - кремлівського крота. Було б добре
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22.01.2023 15:35 Відповісти
Главное что Меркель уже не позвонит по поводу Крыма.
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22.01.2023 16:30 Відповісти
Розповів як оседлав "подолав" корупцію.... та так що Джонсон сам захотів у міністри.... бо "тут можна прібарахліцца" краще ніж у Британії.... небулоЙнебуде ******....
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22.01.2023 15:00 Відповісти
Вітаємо справжнього українця Джонсонюка на українській землі...
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22.01.2023 15:01 Відповісти
що відбувається поясніть....якийсь керований кимось хаос.

"Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах", - сказав Буданов.

За його словами, слідство, яке веде Державне бюро розслідувань, має відповісти на запитання, чому Кірєєва, який їхав на запрошення Служби безпеки в будівлю СБУ, "за 200 метрів, не доїжджаючи до будівлі", перехоплюють співробітники СБУ, "відвозять трішки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю".

Очільник ГУР також заявив, що знає "всіх людей, які стратили" Кірєєва. Водночас він не говорить, де ці люди зараз і чи працюють вони досі в СБУ.

"Знову ж таки йде слідство. Його проводить ДБР. Будь ласка, всі запитання до них. Я не маю права коментувати таку інформацію", - сказав Буданов.
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22.01.2023 15:07 Відповісти
Буданов працює на д"Єрмака, тоді все сходиться.
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22.01.2023 16:23 Відповісти
Я уявляю, як мерзотно зутрічатися колишньому меру Лондона, прем'єру однієї з найрозвинутіших держав світу з верховним зебілом. Це мерзость(с).
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22.01.2023 15:10 Відповісти
Ой, прям зрада зрадонька... Пойди возьми конфетку
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22.01.2023 15:21 Відповісти
Такі як ти проголосували за зелену погань, і звалили в Італію їсти макарони. І триндять звідти. А нормальні люди постраждали через таких шлунків як ви.
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22.01.2023 16:59 Відповісти
Поважають за те що замість підготовки до війни сказав людям не готуватись, не виїздити? Засрав людям мізки?

Через цю мерзоту жінок в прикордонних районах масово гвалтували, за це його поважати?

То чого ж втікла в Італію, тобі ж буряти подобаються??
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22.01.2023 17:08 Відповісти
По суті мого тексту нема чого сказати, от і всьо
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22.01.2023 18:58 Відповісти
Да? И кто конкретно его уважает? Тот кто ведецца на небритый вид и умные речи, написанные другими?
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22.01.2023 19:01 Відповісти
Ну как бы западный избиратель лучше реагирует на образ "героя", и лучше раскошеливается. Т. е. мудрые западники не будут топить хрипатого, но там никто не обманывается на его счет.
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22.01.2023 23:09 Відповісти
Дивись не заполіруй йому п'яту точку до смерті.....гидко просто
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22.01.2023 23:51 Відповісти
Лол. Так и у нас на Джонсона ничего такого не говорят, а вот в самой ВБ к нему отношение сааавсем другое, это при том, что он не напакостил и сотой доли хрипунца, а также не призывал Британию "взять с разных сторон в разных количествах")))
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23.01.2023 02:34 Відповісти
В кожній компанії має бути свій Джонсонюк
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22.01.2023 15:11 Відповісти
У нас є Яценюк. Але ж ви, зебіли, вирішили проголувати по-приколу.
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22.01.2023 15:13 Відповісти
Ми, зебіли, ще ті дебіли
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22.01.2023 15:19 Відповісти
"У нас є Яценюк. Але ж ви, зебіли, вирішили проголувати по-приколу."
Яценюк фактично (станом на зараз) пішов з політики у 2016. Нагадати, при кому ? Ну то ж, напевно, від передбачення, що через декілька років якісь зебіли будуть голосувати по-приколу, так ? Методичка про прикол якось слабенько сюди зайшла. Можливо, треба було б якось ще асфальтом підкріпити. Тоді Яценюк був би точно отмщений.
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22.01.2023 16:45 Відповісти
Тепер я розумію, чому в деяких містах США обирають мерами кота. Бо це краще, ніж зебіл.
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22.01.2023 15:12 Відповісти
Прям офігеть... Ти за конхвети працюєш, чи за 15рублів?
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22.01.2023 15:22 Відповісти
Rodin, тВаЯ рОдиНа гДе, там гДе в рУбляХ пЛаТят?
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22.01.2023 15:38 Відповісти
У тебе немає Батьківщини - є тіко портрети Єрмака і Зє на облупленій стіні.
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22.01.2023 17:02 Відповісти
Я вже писав вище цій "новой італьянкє" - повибирали зелене лайно до влади, а нормальні люди страждають.
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22.01.2023 17:01 Відповісти
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22.01.2023 15:24 Відповісти
Мабуть краще б він втік...
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22.01.2023 15:33 Відповісти
Джонсон мабуть видав пілюлєй за обкрадання військових в МО. Зебанда нагліє не по днях, а по годинах. Без прочухана працювати нездатні. Буде далі цікаво.
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22.01.2023 15:27 Відповісти
... Що Ви кажете!! Яке обкрадання? Вже Резніков представив план бойової підготовки курей та півнів, що постачають яйця до ЗСУ , на полігонах країн НАТО. І розрахунок коштів... А Ви про прочухани!!!)))
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22.01.2023 15:49 Відповісти
расскажет про закупки питания на 2023год
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22.01.2023 15:32 Відповісти
Зеленський міг би поцікавиться, зто зробив реставрацію БУДИНКУ З ХИМЕРАМИ( де зустрічае Джонсонюка ) ,і хто розгромив державну реставраційну корпорацію укрреставрація зі класними спецами, яки реставрували усі архитектурні пам'ятки в Україні
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22.01.2023 15:37 Відповісти
А розгромив корпорацію АГЕНТ ФСБ ЯНУКОВИЧ ІЗ СИНАМИ. Бо раша громить всю культурну спадщину українців. І міністр ткаченко ДОПОМАГАЕ
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22.01.2023 15:39 Відповісти
Боря, вʼїпи його в носа. Бажано ногою...
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22.01.2023 15:44 Відповісти
Джонсонюк за долгами лично приехал.
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22.01.2023 15:47 Відповісти
Цього разу Борис Джонсон потиснув руку Єрмаку, той аж засяяв від щастя...
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22.01.2023 15:52 Відповісти
Обожнюю БОРИСА!!!!
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22.01.2023 15:52 Відповісти
Раніше Борис уникав можливості тиснути руку єрмаку а тут на відео жме що змінилось у його світогляді чи може це суто машинально і для чого потрібно було всіх в шеренгу цеж неофіційний візит чи їм іншим немає чим зайнятись.
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22.01.2023 15:54 Відповісти
Пане Борисе, який,Ви, красень!Дякую за все! Нехай, Вас ,боронить святий Андрій!
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22.01.2023 15:55 Відповісти
Я вчила укр мову 35р.тому.Ви
діляю.бо поважаю.Проше пана.
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22.01.2023 16:27 Відповісти
Обломаю настрій усім - хто за наступного президента України Джонсона.??
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22.01.2023 16:02 Відповісти
безугла ти спалилася, йди звіци
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22.01.2023 22:15 Відповісти
Лікбез: причЕпитися. Съела, морда?
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23.01.2023 02:36 Відповісти
Боря спитав Вову...
а чому ви все розкрадаєте
Вова промовчав, як завжди а потім сказав...
треба надавати стільки всього, щоб вкрасти все було не можливо.
тоді точно щось попаде людям або в ЗСУ
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22.01.2023 16:37 Відповісти
І навіщо взагалі з ним зустрічатися? Він же вже не прем'єр.
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22.01.2023 17:23 Відповісти
Борис: Це для мене честь містер президент.
Зараз зустрітися та потиснути руку Зеленскому, президентові країни яка мужньо борится з імперією зла, це велика честь.
Це не просто потиск руки, а потиск руки лідеру *********** та його мужньому народові.
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22.01.2023 17:56 Відповісти
Я что то пропустил? Ни слова за сутки о яйцах и буряке в три дорого для ЗСУ, ОП в доле?
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22.01.2023 19:26 Відповісти
 
 