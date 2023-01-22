Зеленський зустрівся із Джонсоном. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!", - написав він та опублікував відповідне відео.
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Топ коментарі
+31 Alex Sav #513490
показати весь коментар22.01.2023 14:57
+28 Олег Розгонов #516218
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+28 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.01.2023 15:01
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оседлав"подолав" корупцію.... та так що Джонсон сам захотів у міністри.... бо "тут можна прібарахліцца" краще ніж у Британії.... небулоЙнебуде ******....
"Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах", - сказав Буданов.
За його словами, слідство, яке веде Державне бюро розслідувань, має відповісти на запитання, чому Кірєєва, який їхав на запрошення Служби безпеки в будівлю СБУ, "за 200 метрів, не доїжджаючи до будівлі", перехоплюють співробітники СБУ, "відвозять трішки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю".
Очільник ГУР також заявив, що знає "всіх людей, які стратили" Кірєєва. Водночас він не говорить, де ці люди зараз і чи працюють вони досі в СБУ.
"Знову ж таки йде слідство. Його проводить ДБР. Будь ласка, всі запитання до них. Я не маю права коментувати таку інформацію", - сказав Буданов.
Через цю мерзоту жінок в прикордонних районах масово гвалтували, за це його поважати?
То чого ж втікла в Італію, тобі ж буряти подобаються??
Яценюк фактично (станом на зараз) пішов з політики у 2016. Нагадати, при кому ? Ну то ж, напевно, від передбачення, що через декілька років якісь зебіли будуть голосувати по-приколу, так ? Методичка про прикол якось слабенько сюди зайшла. Можливо, треба було б якось ще асфальтом підкріпити. Тоді Яценюк був би точно отмщений.
діляю.бо поважаю.Проше пана.
а чому ви все розкрадаєте
Вова промовчав, як завжди а потім сказав...
треба надавати стільки всього, щоб вкрасти все було не можливо.
тоді точно щось попаде людям або в ЗСУ
Зараз зустрітися та потиснути руку Зеленскому, президентові країни яка мужньо борится з імперією зла, це велика честь.
Це не просто потиск руки, а потиск руки лідеру *********** та його мужньому народові.