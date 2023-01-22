Зеленський зустрівся із Джонсоном. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!", - написав він та опублікував відповідне відео.

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