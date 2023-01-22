Руководителя патрульной полиции Львовщины Пилипенко отстранили от обязанностей из-за "подарка" девушке. ВИДЕО
Начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко, как подозревают, подарил своей девушке пропуск для проезда на авто по центральной площади Львова. Его отстранили от должности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале патрульная полиция Украины.
Как отметили в ведомстве, сегодня, 22 января, в сети распространили видео, на котором Пилипенко, предварительно, дарит своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове.
"По указанным обстоятельствам руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
В патрульной полиции добавили, что уже назначено служебное расследование.
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https://www.youtube.com/watch?v=ptZwdFjAoJ4&ab_channel=MaratChariev
Файна наука фізіогноміка, - досить одного погляду на ці рильця, щоб зрозуміти всю глибину інтелекту цієї іванки-стефанки-марічки та такого ж, їй, до пари, іванка-дурника😁 Зуміло ж це чудо від'ємної селекції якось з гірського села спуститись та до міста не добігти😝😝😝😝😝😜🤪 Цікаво, а яке рило у того керівника, який того недолугого рекомендував на це керівне крісло в поліції,- ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😝😝
за.бали ці інфузорії навкруги і у всіх сферах…
******* просто☹️
Оце так престиж, всім назло проїхати через площу.
І це нач. а що з підлеглими?
Ця парочка щонайменше - недолугі жлоби.
Дивишся на цю дівчину і не можеш зрозуміти… чи вона взагалі думає..
Як випусник Донецької школи міліції на Засідько, 13, уявляю його зв"язки.
"У 2014 році працював у приватній фірмі" ???!!!
Як "донецький" "донецькому", тут орден "За заслуги", як мінімум.
На цьому відео людина зовні дуже подібна на начальника УПП Романа Пилипенка миє на службовій мийці на території УПП автомобіль, як дві краплі води подібний на попередній автомобіль його дівчини Василини.