Руководителя патрульной полиции Львовщины Пилипенко отстранили от обязанностей из-за "подарка" девушке. ВИДЕО

Начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко, как подозревают, подарил своей девушке пропуск для проезда на авто по центральной площади Львова. Его отстранили от должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале патрульная полиция Украины.

Как отметили в ведомстве, сегодня, 22 января, в сети распространили видео, на котором Пилипенко, предварительно, дарит своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове.

"По указанным обстоятельствам руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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В патрульной полиции добавили, что уже назначено служебное расследование.

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