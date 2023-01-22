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Руководителя патрульной полиции Львовщины Пилипенко отстранили от обязанностей из-за "подарка" девушке. ВИДЕО

Начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко, как подозревают, подарил своей девушке пропуск для проезда на авто по центральной площади Львова. Его отстранили от должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале патрульная полиция Украины.

Как отметили в ведомстве, сегодня, 22 января, в сети распространили видео, на котором Пилипенко, предварительно, дарит своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове.

"По указанным обстоятельствам руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

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В патрульной полиции добавили, что уже назначено служебное расследование.

Внимание! Ненормативная лексика!

Автор: 

подарок (128) увольнение (2679) патрульная полиция (1813) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+59
Нема мозгів, щитай каліка, позор і ідіотизм в одному відео.
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22.01.2023 20:47
+54
як гидко,що у нас так багато бидла і дуже часто воно зосереджене саме там,де його немає бути
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22.01.2023 20:48
+49
я вже давно пишу що зелені ****** а з ними всі силовики
і кругом курви, курви, курви
речниками, радниками, послами, на тендерах
в Україні такої сексуально озабоченої влади ще не було...
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22.01.2023 20:48
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Гірше не перпустка, а поводження таких організмів на дорогах. Сидять в люксових мерсах і пальці гнуть. "Та я, да я , ти ти знаєш хто мій чоловік" і починається.
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22.01.2023 22:39 Ответить
А девушка хоть того стоила?
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22.01.2023 22:40 Ответить
Жахливі відчуття...
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22.01.2023 22:44 Ответить
Кабаки и бабы доведут до цугундера!

https://www.youtube.com/watch?v=ptZwdFjAoJ4&ab_channel=MaratChariev
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22.01.2023 22:45 Ответить
А як взагалі таке тупе бидло стало главою?
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22.01.2023 22:46 Ответить
А подружка йому навіщо?!
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22.01.2023 23:49 Ответить
а были ли нормальные? прям на профессоров права и философии вряд ли когда-то был большой спрос на всяких "глав". да и не обучают уже наверное, там, мораль, этика и т.п. и чем дальше тем как правило хуже. так что от последователя наверное будет сюрприз похлеще.
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23.01.2023 03:08 Ответить
Ці клоуни,- двоє постолів пара🤔🧐😁 У місті Львові для узагальнюючої назви цієї парочки є файне слово "bydlo", що з польської означає "скотиняка",- львів'яни мене зрозуміють.
Файна наука фізіогноміка, - досить одного погляду на ці рильця, щоб зрозуміти всю глибину інтелекту цієї іванки-стефанки-марічки та такого ж, їй, до пари, іванка-дурника😁 Зуміло ж це чудо від'ємної селекції якось з гірського села спуститись та до міста не добігти😝😝😝😝😝😜🤪 Цікаво, а яке рило у того керівника, який того недолугого рекомендував на це керівне крісло в поліції,- ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😝😝
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22.01.2023 22:48 Ответить
Мені від такого вже і ржати гидко…
за.бали ці інфузорії навкруги і у всіх сферах…
******* просто☹️
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23.01.2023 05:00 Ответить
А скільки таких перепусток ВЖЕ роздано?
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22.01.2023 22:54 Ответить
Мають мабуть всі, крім Садового !
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22.01.2023 23:06 Ответить
там за деньги а тут по любви.
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23.01.2023 03:09 Ответить
***, какой же колхоз.... черти конченные...
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22.01.2023 23:01 Ответить
З сюжету тільки в кінці зрозуміло, що вона таки вміє говорити.
Оце так престиж, всім назло проїхати через площу.
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22.01.2023 23:11 Ответить
Нелюди! Розбили коханння поліцая і головного шпеціаліста, помічника депутата обласної ради. Ото помогла і депутату і коханому-двом дурням, які її утримують!
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22.01.2023 23:20 Ответить
Яким треба бути *упим?
І це нач. а що з підлеглими?
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22.01.2023 23:35 Ответить
Підлеглі нормальні.
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23.01.2023 07:35 Ответить
як і його подруга? Помічниця та консультанка депутата..
Ця парочка щонайменше - недолугі жлоби.
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23.01.2023 10:18 Ответить
ви ще не бачили витівки нашого з ковеля
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23.01.2023 00:49 Ответить
А що за кайф порушувати закон людині, яка повинна цей закон охороняти? Це така вихованість? Дуже хотілося бути вибірковим? Або «можу собі дозволити»? Скільки вже можна бути такими неандертальцями? Побільше розголосу менше буде бидла..
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23.01.2023 02:13 Ответить
Ну, якщо у начальника патрульної поліції немає мізків на знімати і тим більше не викладувати компромат на самого себе....
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23.01.2023 02:47 Ответить
То вона виклала. Недалеко від його розуму відійшла. Яке йшло, такого й здибало. І вона - помічник депутата. Допоможе і йому перепустку отримати. А Департаменту патрульної поліції - респект, не чекали журналістського розслідування.
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23.01.2023 03:04 Ответить
І коли ж вона встигла на "свій" мерседес заробити...
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23.01.2023 03:07 Ответить
Дура однозначно. Ну получила ты пропуск, ну промолчи, неужели непонятно. Тщеславие погубило многих. А баба, видимо, слишком тупая, не читала классиков
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23.01.2023 08:13 Ответить
Хорошо, что не промолчала, а подставила и себя и его. Представляете - жители Львова все время видели бы эту шмару со спецпропуском на "своем" мерседесе. Пусть и дальше тщеславие губит таких дур и их самцов.
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23.01.2023 10:02 Ответить
Тупість, від якої просто гидко…
Дивишся на цю дівчину і не можеш зрозуміти… чи вона взагалі думає..
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23.01.2023 04:56 Ответить
Прикро, у що перетворили Патрульну поліцію... Знаю особисто багатьох патрульних, порядні, високоморальні, професійні та освічені люди. Не думав, що ними керує такий жлоб... Сподіваюся - більше там немає подібних
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23.01.2023 07:33 Ответить
К сожалению, это норма у нас: идиот начальник и нормальные рядовые
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23.01.2023 08:14 Ответить
Читав і плакав. "Як відомо, у Романа Пилипенко бездоганний послужний список. Народився у місті Макіївка Донецької області. У 5 років разом з родиною переїхав до Донецька." Кому відомо? "Розпочав кар'єру в правоохоронних органах Роман Пилипенко одразу після завершення університету в Донецьку у 2008 році: пішов в обласне управління державної служби боротьби з економічними злочинами. Також працював на посаді старшого оперуповноваженого спец. відділу боротьби з правопорушеннями в сфері інтелектуальної власності та високих технологій при Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Донецькій області."
Як випусник Донецької школи міліції на Засідько, 13, уявляю його зв"язки.
"У 2014 році працював у приватній фірмі" ???!!!
Як "донецький" "донецькому", тут орден "За заслуги", як мінімум.
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23.01.2023 13:44 Ответить
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/yak-nachalnyk-patrulnoyi-politsiyi-lvivshyny-myie-avto-kokhanoyi-na-sluzhbovii-myitsi-video-107252 Як начальник патрульної поліції Львівщини миє авто коханої на службовій мийці (відео)

На цьому відео людина зовні дуже подібна на начальника УПП Романа Пилипенка миє на службовій мийці на території УПП автомобіль, як дві краплі води подібний на попередній автомобіль його дівчини Василини.
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23.01.2023 21:56 Ответить
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