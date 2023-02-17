Делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 359-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Но это возможно – если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого.
Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва – от моего визита в Вашингтон в декабре. Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и уже мир услышал – насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины.
Продолжаю консолидировать и поддерживать инициативы нашего государства в Генассамблее ООН. На следующей неделе представим важную резолюцию, и сегодня я представил ее ключевой смысл, в частности лидерам и главам правительств государств Карибского содружества.
Украина всегда базирует свою внешнюю политику на уважении всех участников международных отношений. Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех уголках мира. И я благодарен каждому государству, каждому народу, поддерживающему украинские усилия по стабилизации международных отношений", - сказал Зеленский.
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Соціальний експеримент закривають...
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Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала, і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери, не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували:
- ми пустили свиню до хати, свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє.
Що то за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
https://twitter.com/i/status/1626580290054549505
и кому вы после этого верите?
Після поїздки до Києва наприкінці січня Генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку заявили що будуть наполягати, щоб деякі зі 177 аудиторів і слідчих, які перевіряють допомогу Україні, безпосередньо працювали в установах України.
Видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для ЗСУ у січні зменшились до 28,7 млрд грн, порівняно із 38 млрд грн у грудні 2022.
Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн. порівняно з 87,81 в середньому за 2022 р.
а кому ще врізали виплати, любі???
преміальні, за вредність
командировочні. на аренду житла машин і т.д і тп
міністерствам, денутатам, головам тергромад???
Они давно полностью на зарплате от НАТО.Одеты,обуты, накормлены,обучены,вооружены от НАТО.
А ты тут при чём?
https://www.youtube.com/watch?v=nBy8DWkPaz0
https://t.me/tanya_adams Tanya Adams
Хто мені там писав "та норм, це ж тиловикам порізали виплати"? Не хочете замінити бійців, які вибирають піклуватися про своїх дітей, а не про ваших?
Олександр Грищук
У мене немає для вас гарних новин. Або дню отримання грошового забезпечення присвячується.
Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.
І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій.
...
На скільки я пам'ятаю, то закон про КСУ (по якому були зауваження Венеційської еомісії) ти підписало у повітрі, перелітаючи з України в ЄС. Зараз ти в Україні, то де підпис, курва продажна?
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1626616709439279111 3 год
ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗІДЄНТА, СМАТРЄТЬ ВСЄМ!!!
флісок не вистачає, воїни мерзнуть
позашляховиків не вистачає, а 138 штук волонтерських під арештом, і де 50 шевроле тахо ділися, не знає ні хто, УБД нульову розтаможку не проголосували
нового закону про мобілізацію нема, є старий, то лише для народу.......
пороха за допомогу ЗСУ зробили піарщиком
мавіки дозволили ввозити на 12му місяці війни
в багатьох вагонах та фурах з 500 чи 1000 вкрадених були ліки та все перераховане з верху для передової
простого солдата зробили безправним рабом системи, та позбавили премії
покарання для корупціонера-зрадника, звільнення за власним бажанням
і нам должні, должні, должні, бо своє пішло в дорогу
хлопці в відкриту просять президента заспокоїти "законотворців" бо заспокоять самі....
а їх ні хто, нікуя не чує
така допомога передовій, нах...й ні гому не потрібна
Військові на свій кошт купляють амуніцію, ремонтують техніку, паливо закуповують, або волонтери, а ти з них ще гроші зняв, падлюка бєніна…
Все.
Чи ще щось?
Їрмак казав, що це була єдина потреба для фронту.
Це і Є показником, хто виліз до влади ….
Без Захисників України, вони, це сміття під ногами в Українців!!
На усе, свій час!!
Слава Захисникам України!!
Пильнуймо заробітчан при владі…