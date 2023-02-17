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Делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 359-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Но это возможно – если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого.

Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва – от моего визита в Вашингтон в декабре. Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и уже мир услышал – насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины.

Продолжаю консолидировать и поддерживать инициативы нашего государства в Генассамблее ООН. На следующей неделе представим важную резолюцию, и сегодня я представил ее ключевой смысл, в частности лидерам и главам правительств государств Карибского содружества.

Украина всегда базирует свою внешнюю политику на уважении всех участников международных отношений. Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех уголках мира. И я благодарен каждому государству, каждому народу, поддерживающему украинские усилия по стабилизации международных отношений", - сказал Зеленский.

Читайте также: Число ликвидированных российских военных в феврале резко возросло в пять раз, - BBC

Зеленский Владимир (20505)


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Топ комментарии
+27
Уменьшение зарплаты, ухудшение питания, увеличение ответственности. Это и есть "всё"?
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17.02.2023 20:50
+25
Рік назад, а саме 17,02, коли вже орки обстрілювали донетчину і луганщину з важкої арти терріторії підконтрольні України і всі казали шо це загострення і до війни лишається декілька днів і патріоти волали - треба діяти - то шо ж казало ось це нікчемне, гундосе - маланське шлімазел - Це провокація, ні в коєм случає не отвечать, не стрелять, непровацировать. А вже тоді почали евоюкувати дитячи садочки... Шоб тобі твій бог дав по заслузі, по зраді України.
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17.02.2023 20:57
+25
Зарплату нащо військовим урізав, Зєбіл, *****!?
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17.02.2023 20:59
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Правила форума Совет форумчан
як мантру говорить одне і те ж день за днем, тиждень за тижнем ....boring. воно навіть не пів Черчиля.
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17.02.2023 20:48 Ответить
Совок з нації не вийде ніколи, він загине тільки з нами...
Соціальний експеримент закривають...

__________________
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала, і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери, не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували:
- ми пустили свиню до хати, свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє.
Що то за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
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17.02.2023 21:33 Ответить
Яйця по 17 якраз для підсилення!
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17.02.2023 20:49 Ответить
+ + +
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18.02.2023 09:41 Ответить
Уменьшение зарплаты, ухудшение питания, увеличение ответственности. Это и есть "всё"?
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17.02.2023 20:50 Ответить
і дрони іграшкові не дозволяли ввозити теж для посилення. А ще бронежилети, шоломи, аптечки натівські теж так просто не пускали в Україну.
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17.02.2023 22:06 Ответить
да-да! а теперь послушайте, что говорит боец ВСУ.....
https://twitter.com/i/status/1626580290054549505
и кому вы после этого верите?
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17.02.2023 20:50 Ответить
чиста правда - навіть яйця по 17 грн. знайшли
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17.02.2023 20:51 Ответить
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1626628118638198785 1 ч
Після поїздки до Києва наприкінці січня Генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку заявили що будуть наполягати, щоб деякі зі 177 аудиторів і слідчих, які перевіряють допомогу Україні, безпосередньо працювали в установах України.

Видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для ЗСУ у січні зменшились до 28,7 млрд грн, порівняно із 38 млрд грн у грудні 2022.
Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн. порівняно з 87,81 в середньому за 2022 р.
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17.02.2023 20:53 Ответить
пошла жара...
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17.02.2023 20:54 Ответить
Зеля подняв зацікавліність ЗСУ коли прийня в закон в ВР підвищує відповідальність вояк при різних випадках. Та й ще знявши премірування. Зараз буде бум охочих вступити до лав ЗСУ.
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17.02.2023 20:56 Ответить
А забрати гроші у війскових, на котри вони купують все - і однострій і ремонтують автівки, закупають дрони...
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17.02.2023 20:59 Ответить
впевнений що ти один із них....
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17.02.2023 21:29 Ответить
Рік назад, а саме 17,02, коли вже орки обстрілювали донетчину і луганщину з важкої арти терріторії підконтрольні України і всі казали шо це загострення і до війни лишається декілька днів і патріоти волали - треба діяти - то шо ж казало ось це нікчемне, гундосе - маланське шлімазел - Це провокація, ні в коєм случає не отвечать, не стрелять, непровацировать. А вже тоді почали евоюкувати дитячи садочки... Шоб тобі твій бог дав по заслузі, по зраді України.
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17.02.2023 20:57 Ответить
И тут Остапа, понесло.
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17.02.2023 20:57 Ответить
Зарплату нащо військовим урізав, Зєбіл, *****!?
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17.02.2023 20:59 Ответить
Він не зебіл..добре розуміє, що коїть..він звичайний пацюк..запроданець..коли ж його вже карма настигне
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17.02.2023 21:25 Ответить
добавлю.....
а кому ще врізали виплати, любі???
преміальні, за вредність
командировочні. на аренду житла машин і т.д і тп
міністерствам, денутатам, головам тергромад???
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17.02.2023 22:00 Ответить
Видосиками,чи яйцами по 17?
Они давно полностью на зарплате от НАТО.Одеты,обуты, накормлены,обучены,вооружены от НАТО.
А ты тут при чём?
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17.02.2023 21:03 Ответить
а ти чувирло? топай в дерев*яний нужник
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17.02.2023 21:30 Ответить
Магічні яйця: для чого зменшили виплати ЗСУ?
https://www.youtube.com/watch?v=nBy8DWkPaz0
https://t.me/tanya_adams Tanya Adams

Хто мені там писав "та норм, це ж тиловикам порізали виплати"? Не хочете замінити бійців, які вибирають піклуватися про своїх дітей, а не про ваших?

Олександр Грищук
У мене немає для вас гарних новин. Або дню отримання грошового забезпечення присвячується.
Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.
І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій.
...
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17.02.2023 21:06 Ответить
Що там з підписанням закону про спрощення перетину кордону "мавіків", тепловізорів та іншого обладнання?
На скільки я пам'ятаю, то закон про КСУ (по якому були зауваження Венеційської еомісії) ти підписало у повітрі, перелітаючи з України в ЄС. Зараз ти в Україні, то де підпис, курва продажна?
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17.02.2023 21:20 Ответить
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-01-03/5774209-skandal-vicherpano-kabmin-ukhvaliv-rishennya-shchodo-droniv-mavic-dlya-frontu але беруть сумніви ... на папері завжди гладко ...митники як були ворогами України, так і залишилися
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17.02.2023 21:52 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1626616709439279111 3 год

ТЕРМІНОВЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗІДЄНТА, СМАТРЄТЬ ВСЄМ!!!

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17.02.2023 21:26 Ответить
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17.02.2023 22:12 Ответить
Робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій - обкрадаючи і принижуючи солдат ЗСУ, - Зеленський
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17.02.2023 21:51 Ответить
ночників не вистачає, дронів теж
флісок не вистачає, воїни мерзнуть
позашляховиків не вистачає, а 138 штук волонтерських під арештом, і де 50 шевроле тахо ділися, не знає ні хто, УБД нульову розтаможку не проголосували
нового закону про мобілізацію нема, є старий, то лише для народу.......
пороха за допомогу ЗСУ зробили піарщиком
мавіки дозволили ввозити на 12му місяці війни
в багатьох вагонах та фурах з 500 чи 1000 вкрадених були ліки та все перераховане з верху для передової
простого солдата зробили безправним рабом системи, та позбавили премії
покарання для корупціонера-зрадника, звільнення за власним бажанням
і нам должні, должні, должні, бо своє пішло в дорогу
хлопці в відкриту просять президента заспокоїти "законотворців" бо заспокоять самі....
а їх ні хто, нікуя не чує
така допомога передовій, нах...й ні гому не потрібна
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17.02.2023 21:52 Ответить
Невже і їх премії позбавлять? Бо все, що не вистачає, наші воїни купують за свої гроші. А не вистачає практично всього.
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17.02.2023 21:55 Ответить
Сраний підсилювач ! З власних грошей купи хлопцям на фронті хоч десяток дронів!
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17.02.2023 22:00 Ответить
Постраждає кіношний образ презика на лісапеді. Офшори? Чули? Ні. Бідна людина, які донати, мівіна та скумбрія по 8. Треба до карманів, а не із
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17.02.2023 22:21 Ответить
коли буба починає за патріотизм, таке враження, що тебе 3 палікмахтери, 5 манікюрш i 18 клованів грабують просто на вулиці, а ти в дома забув Глок...
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17.02.2023 22:14 Ответить
Тварюка брехлива! В тік тоці десятки відео про допомогу , потребують дрони, тепловізори навіть шкарпетки
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17.02.2023 22:20 Ответить
Вонюче гундосе мерзотне зелене чмо
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17.02.2023 22:25 Ответить
Що робить Порох бачу, а що ти робиш - про те чую.
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17.02.2023 22:38 Ответить
Бреше, як завжди.
Військові на свій кошт купляють амуніцію, ремонтують техніку, паливо закуповують, або волонтери, а ти з них ще гроші зняв, падлюка бєніна…
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17.02.2023 22:54 Ответить
От як він вже заїбав своїм порожнім піздіжом, доларові мільярдери, ЗЕля, Коломой, Пінчук, Фірташ, Жеваго, Хамутинник, Палиця, Боголюбов, Бойко, Арахамія, Тимошенко, Тарута, Новінський і інші ні копійки для ЗСУ не виділять щоб щось закупити для тих хтотзахищає країну в якій вони нас грабують.
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17.02.2023 23:58 Ответить
Делай вова!
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18.02.2023 00:55 Ответить
Яйця по 17 - вже зробив.

Все.
Чи ще щось?

Їрмак казав, що це була єдина потреба для фронту.
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18.02.2023 09:50 Ответить
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, для себе та свого оточення на такі «зрушення» не пішли!!! Мовчать, витріщивши очі!!
Це і Є показником, хто виліз до влади ….

Без Захисників України, вони, це сміття під ногами в Українців!!
На усе, свій час!!
Слава Захисникам України!!
Пильнуймо заробітчан при владі…
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18.02.2023 11:42 Ответить
 
 