Делаем все, чтобы усилить наших воинов на передовой, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 359-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Но это возможно – если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого.

Поэтому наш дипломатический марафон продолжается без перерыва – от моего визита в Вашингтон в декабре. Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии, и уже мир услышал – насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины.

Продолжаю консолидировать и поддерживать инициативы нашего государства в Генассамблее ООН. На следующей неделе представим важную резолюцию, и сегодня я представил ее ключевой смысл, в частности лидерам и главам правительств государств Карибского содружества.

Украина всегда базирует свою внешнюю политику на уважении всех участников международных отношений. Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех уголках мира. И я благодарен каждому государству, каждому народу, поддерживающему украинские усилия по стабилизации международных отношений", - сказал Зеленский.

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