Робимо все, щоб посилити наших воїнів на передовій, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 359 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний: маємо зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо. Але це можливо – якщо Україна отримає ту зброю, яка необхідна для цього.

Тому наш дипломатичний марафон продовжується без перерви – від мого візиту до Вашингтона в грудні. Уже створено танкову коаліцію для України, уже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, уже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії, і вже світ почув – наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України.

Продовжую консолідувати і підтримку для ініціатив нашої держави у Генасамблеї ООН. Наступного тижня представимо важливу резолюцію, і сьогодні я представив її ключовий сенс, зокрема, лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності.

Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними і заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння у всіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля щодо стабілізації міжнародних відносин", - сказав Зеленський.

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