Украинская артиллерия и авиация остановила очередное наступление оккупантов вблизи Бухмута. ВИДЕО
Украинская артиллерия и авиация остановила очередное наступление группы вражеских пехотинцев вблизи Бухмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На первых секундах видео видно движение по перелеску штурмовой группы российских оккупантов численностью не менее восьми человек. Затем, видна артиллерийская и авиационная атака. После записи зафиксирован отход остатков группы оккупантов, раненые и убитые захватчики.
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+34 Opera GX
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+30 Yevhen Tarnavskyi #551236
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+23 ПравдаЛюбка
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бо 200й орк не розкаже ні кому, ні чого
а ці, як що долізуть назад, будуть живим прикладом що
НЕКУЙ ШАСТАТЬ!!!
Бахмут тримають титани!!!
Але і вони втомлюються.
Зараз би водку пив, жінку бив, потім дітей стругав, знову водку пив. Нє, воно прилізло в чужу країну подохнути.
Слава Украïнi!
московітами моторошні і страшні ,
дивує одне , чому кацапи такі пришелепкуваті і не цінують свого життя
а бездумно віддають його ,
за психічно - хворого , кремлівського ублюдка ,
який хворобливо мріє про імперію ???😠
Такий світогляд у багатьох кацапів, навіть у тих, хто в нормальні часи цього не показував. Але воно живе там в мозку і того не витравити. Можна тільки знищити разом з носієм.
От і повзуть. Бо якщо не будуть - доведеться визнати, що імперія всрата, вони самі всраті, вся велич - теж всрата. А кацап навіть по вуха в своєму лайні та смітті ніколи не визнає, що він окрім гівна - нічого створювати не здатен. Він краще помре і спробує вбити того, хто ткнув його носом в реальність.
Низький уклін Захисникам України!