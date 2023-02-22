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Украинская артиллерия и авиация остановила очередное наступление оккупантов вблизи Бухмута. ВИДЕО

Украинская артиллерия и авиация остановила очередное наступление группы вражеских пехотинцев вблизи Бухмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На первых секундах видео видно движение по перелеску штурмовой группы российских оккупантов численностью не менее восьми человек. Затем, видна артиллерийская и авиационная атака. После записи зафиксирован отход остатков группы оккупантов, раненые и убитые захватчики.

Смотрите: Бойцы захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута: "А этот по мне гранату бросал". ВИДЕО

авиация (2834) Бахмут (1603) артиллерия (637)


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Топ комментарии
+34
В атаку идут на четырёх лапах - это для передачи "В мире животных"
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22.02.2023 15:28
+30
От чого не сиділося на своїх болотах?
Зараз би водку пив, жінку бив, потім дітей стругав, знову водку пив. Нє, воно прилізло в чужу країну подохнути.
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22.02.2023 15:34
+23
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22.02.2023 16:03
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В атаку идут на четырёх лапах - это для передачи "В мире животных"
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22.02.2023 15:28 Ответить
Это двух бобиков-чмобиков на покакать вывели. Одного за поводок тянет, а второй рядом сам идет.
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22.02.2023 16:01 Ответить
це добре коли багато таких чотирилапих
бо 200й орк не розкаже ні кому, ні чого
а ці, як що долізуть назад, будуть живим прикладом що
НЕКУЙ ШАСТАТЬ!!!
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22.02.2023 16:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pTpI62_Vzgc https://www.youtube.com/watch?v=pTpI62_Vzgc

Бахмут тримають титани!!!
Але і вони втомлюються.
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22.02.2023 15:30 Ответить
А так бы здох от водки в подворотне.
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22.02.2023 15:32 Ответить
От чого не сиділося на своїх болотах?
Зараз би водку пив, жінку бив, потім дітей стругав, знову водку пив. Нє, воно прилізло в чужу країну подохнути.
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22.02.2023 15:34 Ответить
Скрєпи
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22.02.2023 15:42 Ответить
Нажраться не могут
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22.02.2023 16:16 Ответить
Цей вогонь не має меж. Кожного загарбника перетворимо на попіл і розвіємо за вітром. Go ZSU!
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22.02.2023 15:43 Ответить
Це все добре і красиво, але повідомляють що окупанти вже вийшли на північно-західну околицю, чисельна перевага є чисельна перевага... треба нам щось протиставити їй
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22.02.2023 15:46 Ответить
Якшо вірити Мадʼяру та іншим, вони туди кожен день виходять, отримують кизди і відкучуються. Чисельна перевага то одне, а високоточна арта - то інше.
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22.02.2023 16:18 Ответить
На північно- чи південнозахідну? Різниця велика.
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22.02.2023 16:28 Ответить
Особой разницы нет, особенно если смотреть на серую зону. На обеих околицах, и на северо-западе, и на юго-западе "северо-юг" уже пересекли.
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22.02.2023 18:55 Ответить
Спочатку лягли НУРСи, якими "неправильно" стріляють, потім вже ствольна атра добила наступ.
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22.02.2023 15:52 Ответить
Подскажите, а что за невероятный саундтрек к видео?
Слава Украïнi!
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22.02.2023 15:57 Ответить
Grandma's smuzi - Sonne (Rammstein українською)
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22.02.2023 16:13 Ответить
Дзякуй!
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22.02.2023 16:25 Ответить
Героям слава !!
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22.02.2023 16:49 Ответить
*** 1914 рік. в натурі .. я думав то писдять коли кажуть шо піхота йде хвилями без бронетехніки... Ну вони можуть то собі дозволити, у них цього нікому не потрібного біогівна дох.я
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22.02.2023 16:00 Ответить
чим би їм там бронетехніка допомогла? Я звісно не експерт, але хтось писав, шо вони перестали використовувати бронетехніку бо її палили так само і ніякої різниці шо вони з танчиками приїхали шо без. То замість повноцінної атаки кацапи почали слати цих смертників.
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22.02.2023 16:21 Ответить
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22.02.2023 16:03 Ответить
На відео робота артилерії 30-ї ОМБр на Бахмутському напрямку. Авіація - один дрон....
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22.02.2023 16:25 Ответить
Здохніть хробаки.
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22.02.2023 16:39 Ответить
Я не належу до людей зі слабкими нервами , але кадри із пораненими
московітами моторошні і страшні ,
дивує одне , чому кацапи такі пришелепкуваті і не цінують свого життя
а бездумно віддають його ,
за психічно - хворого , кремлівського ублюдка ,
який хворобливо мріє про імперію ???😠
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22.02.2023 16:48 Ответить
Тому,що більше за життя хочуть нас вбивати -вони живуть цією мрією,а х-ло втілює цю їхню споконвічну мрію.
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22.02.2023 17:11 Ответить
То Ви, мабуть, не бачили таких самих живих біля себе. Тоді Вам це було б індиферентно і дуже хотілося б щоб вони всі згоріли від Горлівки і до Сахаліну і їхні діти бо вони виростуть і стануть ще гірші за цих.
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22.02.2023 17:20 Ответить
Бо ви неправильно розумієте. Вони віддають життя не за кремлівського ублюдка, а за своє хворе та потворне бачення світу, де вони - імперія, а всі інші - срань яка повинна підкоритися.
Такий світогляд у багатьох кацапів, навіть у тих, хто в нормальні часи цього не показував. Але воно живе там в мозку і того не витравити. Можна тільки знищити разом з носієм.
От і повзуть. Бо якщо не будуть - доведеться визнати, що імперія всрата, вони самі всраті, вся велич - теж всрата. А кацап навіть по вуха в своєму лайні та смітті ніколи не визнає, що він окрім гівна - нічого створювати не здатен. Він краще помре і спробує вбити того, хто ткнув його носом в реальність.
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22.02.2023 17:37 Ответить
Він повірив, що буде правити вічно. 23 роки брехав про унікальність рашки, про зайву хромосому. Шалені нафтодолари, темний, тупий, неосвіччений народ.
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23.02.2023 07:35 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.02.2023 17:09 Ответить
Нашому керівництву треба думати, щоб росіяни здавалися в полон тисячами. ЦЕ ВРЯТУЄ ЖИТТЯ НАШИМ ВОЇНАМ! Програму легалізації тих хто здасться в полон. Житло харчування трудзагони розбирати руїни. Посвідка на проживання та посвідка негромадянина. Гарантії невидачі РФ та працевлаштування в Україні. ПМЖ в Україні чз 5 років на загальних засадах, по Європейським нормам (мова, історія України). Гроші для сімей в расії чз ООН. Чмобіки за таких умов будуть здаватися тисячами. Пуйло зробив сильний хід вгативши паспорти расії всім в окупації та забривши чоловіків на війну. А ми повинні прийняти дії, щоб ці люди здавалися в полон. Краще заплатити та мати їх в трудзагонах, ніж в армії проти нас. А це єдиний козир Москви - переважаючі людські резерви.
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22.02.2023 17:47 Ответить
Під кавер Рамштайну дуже заходить.
Низький уклін Захисникам України!
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22.02.2023 18:39 Ответить
Дерев шкода..
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22.02.2023 18:53 Ответить
 
 