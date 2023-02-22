Украинская артиллерия и авиация остановила очередное наступление оккупантов вблизи Бухмута. ВИДЕО

Украинская артиллерия и авиация остановила очередное наступление группы вражеских пехотинцев вблизи Бухмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На первых секундах видео видно движение по перелеску штурмовой группы российских оккупантов численностью не менее восьми человек. Затем, видна артиллерийская и авиационная атака. После записи зафиксирован отход остатков группы оккупантов, раненые и убитые захватчики.

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