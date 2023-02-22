Українська артилерія та авіація зупинила черговий наступ окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українська артилерія та авіація зупинила черговий наступ групи ворожих піхотинців поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На перших секундах відео видно рух переліском штурмової групи російських окупантів чисельністю не менше восьми осіб. Потім, видно артилерійську та авіаційну атаку. Опісля на записі зафіксований відхід залишків групи окупантів, поранені та убиті загарбники.

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