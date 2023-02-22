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Українська артилерія та авіація зупинила черговий наступ окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українська артилерія та авіація зупинила черговий наступ групи ворожих піхотинців поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На перших секундах відео видно рух переліском штурмової групи російських окупантів чисельністю не менше восьми осіб. Потім, видно артилерійську та авіаційну атаку. Опісля на записі зафіксований відхід залишків групи окупантів, поранені та убиті загарбники. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці захопили позиції окупантів поблизу Бахмуту: "А оцей по мені гранату кидав". ВIДЕО

Автор: 

авіація (4137) Бахмут (1561) артилерія (790)


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Топ коментарі
+34
В атаку идут на четырёх лапах - это для передачи "В мире животных"
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22.02.2023 15:28
+30
От чого не сиділося на своїх болотах?
Зараз би водку пив, жінку бив, потім дітей стругав, знову водку пив. Нє, воно прилізло в чужу країну подохнути.
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22.02.2023 15:34
+23
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22.02.2023 16:03
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В атаку идут на четырёх лапах - это для передачи "В мире животных"
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22.02.2023 15:28 Відповісти
Это двух бобиков-чмобиков на покакать вывели. Одного за поводок тянет, а второй рядом сам идет.
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22.02.2023 16:01 Відповісти
це добре коли багато таких чотирилапих
бо 200й орк не розкаже ні кому, ні чого
а ці, як що долізуть назад, будуть живим прикладом що
НЕКУЙ ШАСТАТЬ!!!
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22.02.2023 16:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pTpI62_Vzgc https://www.youtube.com/watch?v=pTpI62_Vzgc

Бахмут тримають титани!!!
Але і вони втомлюються.
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22.02.2023 15:30 Відповісти
А так бы здох от водки в подворотне.
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22.02.2023 15:32 Відповісти
От чого не сиділося на своїх болотах?
Зараз би водку пив, жінку бив, потім дітей стругав, знову водку пив. Нє, воно прилізло в чужу країну подохнути.
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22.02.2023 15:34 Відповісти
Скрєпи
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22.02.2023 15:42 Відповісти
Нажраться не могут
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22.02.2023 16:16 Відповісти
Цей вогонь не має меж. Кожного загарбника перетворимо на попіл і розвіємо за вітром. Go ZSU!
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22.02.2023 15:43 Відповісти
Це все добре і красиво, але повідомляють що окупанти вже вийшли на північно-західну околицю, чисельна перевага є чисельна перевага... треба нам щось протиставити їй
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22.02.2023 15:46 Відповісти
Якшо вірити Мадʼяру та іншим, вони туди кожен день виходять, отримують кизди і відкучуються. Чисельна перевага то одне, а високоточна арта - то інше.
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22.02.2023 16:18 Відповісти
На північно- чи південнозахідну? Різниця велика.
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22.02.2023 16:28 Відповісти
Особой разницы нет, особенно если смотреть на серую зону. На обеих околицах, и на северо-западе, и на юго-западе "северо-юг" уже пересекли.
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22.02.2023 18:55 Відповісти
Спочатку лягли НУРСи, якими "неправильно" стріляють, потім вже ствольна атра добила наступ.
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22.02.2023 15:52 Відповісти
Подскажите, а что за невероятный саундтрек к видео?
Слава Украïнi!
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22.02.2023 15:57 Відповісти
Grandma's smuzi - Sonne (Rammstein українською)
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22.02.2023 16:13 Відповісти
Дзякуй!
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22.02.2023 16:25 Відповісти
Героям слава !!
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22.02.2023 16:49 Відповісти
*** 1914 рік. в натурі .. я думав то писдять коли кажуть шо піхота йде хвилями без бронетехніки... Ну вони можуть то собі дозволити, у них цього нікому не потрібного біогівна дох.я
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22.02.2023 16:00 Відповісти
чим би їм там бронетехніка допомогла? Я звісно не експерт, але хтось писав, шо вони перестали використовувати бронетехніку бо її палили так само і ніякої різниці шо вони з танчиками приїхали шо без. То замість повноцінної атаки кацапи почали слати цих смертників.
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22.02.2023 16:21 Відповісти
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22.02.2023 16:03 Відповісти
На відео робота артилерії 30-ї ОМБр на Бахмутському напрямку. Авіація - один дрон....
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22.02.2023 16:25 Відповісти
Здохніть хробаки.
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22.02.2023 16:39 Відповісти
Я не належу до людей зі слабкими нервами , але кадри із пораненими
московітами моторошні і страшні ,
дивує одне , чому кацапи такі пришелепкуваті і не цінують свого життя
а бездумно віддають його ,
за психічно - хворого , кремлівського ублюдка ,
який хворобливо мріє про імперію ???😠
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22.02.2023 16:48 Відповісти
Тому,що більше за життя хочуть нас вбивати -вони живуть цією мрією,а х-ло втілює цю їхню споконвічну мрію.
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22.02.2023 17:11 Відповісти
То Ви, мабуть, не бачили таких самих живих біля себе. Тоді Вам це було б індиферентно і дуже хотілося б щоб вони всі згоріли від Горлівки і до Сахаліну і їхні діти бо вони виростуть і стануть ще гірші за цих.
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22.02.2023 17:20 Відповісти
Бо ви неправильно розумієте. Вони віддають життя не за кремлівського ублюдка, а за своє хворе та потворне бачення світу, де вони - імперія, а всі інші - срань яка повинна підкоритися.
Такий світогляд у багатьох кацапів, навіть у тих, хто в нормальні часи цього не показував. Але воно живе там в мозку і того не витравити. Можна тільки знищити разом з носієм.
От і повзуть. Бо якщо не будуть - доведеться визнати, що імперія всрата, вони самі всраті, вся велич - теж всрата. А кацап навіть по вуха в своєму лайні та смітті ніколи не визнає, що він окрім гівна - нічого створювати не здатен. Він краще помре і спробує вбити того, хто ткнув його носом в реальність.
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22.02.2023 17:37 Відповісти
Він повірив, що буде правити вічно. 23 роки брехав про унікальність рашки, про зайву хромосому. Шалені нафтодолари, темний, тупий, неосвіччений народ.
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23.02.2023 07:35 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.02.2023 17:09 Відповісти
Нашому керівництву треба думати, щоб росіяни здавалися в полон тисячами. ЦЕ ВРЯТУЄ ЖИТТЯ НАШИМ ВОЇНАМ! Програму легалізації тих хто здасться в полон. Житло харчування трудзагони розбирати руїни. Посвідка на проживання та посвідка негромадянина. Гарантії невидачі РФ та працевлаштування в Україні. ПМЖ в Україні чз 5 років на загальних засадах, по Європейським нормам (мова, історія України). Гроші для сімей в расії чз ООН. Чмобіки за таких умов будуть здаватися тисячами. Пуйло зробив сильний хід вгативши паспорти расії всім в окупації та забривши чоловіків на війну. А ми повинні прийняти дії, щоб ці люди здавалися в полон. Краще заплатити та мати їх в трудзагонах, ніж в армії проти нас. А це єдиний козир Москви - переважаючі людські резерви.
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22.02.2023 17:47 Відповісти
Під кавер Рамштайну дуже заходить.
Низький уклін Захисникам України!
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22.02.2023 18:39 Відповісти
Дерев шкода..
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22.02.2023 18:53 Відповісти
 
 