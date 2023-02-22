Українська артилерія та авіація зупинила черговий наступ окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Українська артилерія та авіація зупинила черговий наступ групи ворожих піхотинців поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На перших секундах відео видно рух переліском штурмової групи російських окупантів чисельністю не менше восьми осіб. Потім, видно артилерійську та авіаційну атаку. Опісля на записі зафіксований відхід залишків групи окупантів, поранені та убиті загарбники.
Топ коментарі
+34 Opera GX
показати весь коментар22.02.2023 15:28
+30 Yevhen Tarnavskyi #551236
показати весь коментар22.02.2023 15:34
+23 ПравдаЛюбка
показати весь коментар22.02.2023 16:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо 200й орк не розкаже ні кому, ні чого
а ці, як що долізуть назад, будуть живим прикладом що
НЕКУЙ ШАСТАТЬ!!!
Бахмут тримають титани!!!
Але і вони втомлюються.
Зараз би водку пив, жінку бив, потім дітей стругав, знову водку пив. Нє, воно прилізло в чужу країну подохнути.
Слава Украïнi!
московітами моторошні і страшні ,
дивує одне , чому кацапи такі пришелепкуваті і не цінують свого життя
а бездумно віддають його ,
за психічно - хворого , кремлівського ублюдка ,
який хворобливо мріє про імперію ???😠
Такий світогляд у багатьох кацапів, навіть у тих, хто в нормальні часи цього не показував. Але воно живе там в мозку і того не витравити. Можна тільки знищити разом з носієм.
От і повзуть. Бо якщо не будуть - доведеться визнати, що імперія всрата, вони самі всраті, вся велич - теж всрата. А кацап навіть по вуха в своєму лайні та смітті ніколи не визнає, що він окрім гівна - нічого створювати не здатен. Він краще помре і спробує вбити того, хто ткнув його носом в реальність.
Низький уклін Захисникам України!