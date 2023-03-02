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The Sun показало, как украинские дроны подрывают российские танки. ВИДЕО

Британское издание The Sun показало, как украинские военные с помощью дронов уничтожают два российских танка.

Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале издания, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские беспилотники взрывают российские танки мощным взрывом после сброса взрывчатки в открытые люки с высокой точностью. На этом драматическом кадре два бронированных российских танка взрываются после сильных ударов", - говорится в описании видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы СБУ уничтожили шесть российских танков на Луганщине. ВИДЕО

армия РФ (19562) танк (2268) уничтожение (7156) ВСУ (6666) дроны (4049)


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Топ комментарии
+28
Якщо танк брошений біля позицій русні, подалі від нашого доступу, то є великий шанс, що русня його підбере і поставить знов на гусінь.

Тут вже паслися сердобольні "єксперти", які писали, що більш ніж третина підбитої техніки, яка зафільмована на подібних наших відео, потім руснею ставиться знову в стрій.
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02.03.2023 22:07
+13
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
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02.03.2023 21:57
+12
вот это упоротые люди, да зеля прилюдно положит уй на вашу петицию, и 73% только больше любить его от этого будут
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02.03.2023 22:02
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такі відео не є новиною...
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02.03.2023 21:56 Ответить
Для нас - так. А європейці, скоріш за все, афігєвають
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02.03.2023 22:12 Ответить
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
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02.03.2023 21:57 Ответить
вот это упоротые люди, да зеля прилюдно положит уй на вашу петицию, и 73% только больше любить его от этого будут
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02.03.2023 22:02 Ответить
Усрус звертається до українця своєю псячою наче ми забовязані його розуміти, йди вчи українську мову недоумок.
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02.03.2023 22:20 Ответить
Я тебе можу і українською послати... Але це вже притомило мене, коли я починаю говорити українською, мудаки зливаються, а мене потім банять за ці разборки...
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02.03.2023 22:27 Ответить
Та ти що!? Воно українську знає. Так чого ж на окупанській випендрюєшся? Мало братушки ********?
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02.03.2023 22:34 Ответить
что, с темы учи мову уже спрыгнул, ничтожество...
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02.03.2023 22:36 Ответить
Отже мало ********. Вчи українську мову, а своєю псячою будеш до своїх бахурів на трасі звертатись, біосміття москвороте.
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02.03.2023 22:53 Ответить
если немного тугодум, то я уже продемонстрировал что знаю мову...
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02.03.2023 22:59 Ответить
Я вже сказав якою мовою говорити до українців, або користуйся інтернет-перекладачем.
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02.03.2023 23:04 Ответить
докапывайся до каментов рядом прямо в этой ветке, чего с меня начал. и вообще иди в сад со своими хотелками как куйло...
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02.03.2023 23:08 Ответить
А потім приходить ***** і починає захищати "русскоязычные челюсти", і він правий, тому що вони є і в великій кількості. Просте питання: чи прийшов би ***** в країну захищати "русскоязычные челюсти" якщо б таких там не було?
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03.03.2023 14:21 Ответить
Якщо бурят "притомився" переходити на українську в Україні, то може відпочити у Рязані.
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03.03.2023 00:17 Ответить
Мало того, ще виявить всіх активних членів суспільства
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02.03.2023 23:05 Ответить
бачив це відео... питання гарне. його можна було ще на ноги поставити...
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02.03.2023 22:01 Ответить
є ще багато відео коли трупи херачать... навіщо?
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02.03.2023 22:02 Ответить
Тому що прикидаються трупами. Таких відео ще більше. Як опосуми вони.
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03.03.2023 10:10 Ответить
Якщо танк брошений біля позицій русні, подалі від нашого доступу, то є великий шанс, що русня його підбере і поставить знов на гусінь.

Тут вже паслися сердобольні "єксперти", які писали, що більш ніж третина підбитої техніки, яка зафільмована на подібних наших відео, потім руснею ставиться знову в стрій.
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02.03.2023 22:07 Ответить
невідомо чи третина але значна частина точно відтягується ремонтується і знову у стрій. на цьому відео танк з написом zаря на 9 сек вже намагалися відбуксувати що видно на 1хв8сек!
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02.03.2023 23:28 Ответить
Ты сам себя еще не ******, чмо колгоспне?

Іноземці скажуть шо ти довбойоб - і будуть на 101% праві!
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02.03.2023 23:20 Ответить
если далеко от наших позиций, кацапы могут его восстановить/отремонтировать. Поэтому только уничтожать
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02.03.2023 23:39 Ответить
Одного разу на Заході був стартап, де ескаватор в онайні тупо риє землю на донати і американці так скидалися на нього, що він довго працював при тому, що вартість години його роботи була досить таки великою. На Заході стільки грошей, що вони не знають вже куди їх дівати і навть по приколу скидалися на той екскаватор. А ще вони люблють видовища. А ще вірусні ролики. Тож потрібно такі ролики розповсюджувати в англомовному середовищі з реквізитами рахунку, куди можна скинутися на дрони і можливо нам підфартить і вони завалять нас грошима на ці дрони, щоб більше насолоджуватися знищенням російських танків. Бо з їхніми зарплатами вартість такого дрона як для нас вартість дитячої іграшки
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02.03.2023 22:18 Ответить
0:43 прямо напрашивается на диалог:

- Ей, есть там кто нибудь! Выходи, пока целы. .... Ну ладно, если нет так нет.
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02.03.2023 22:20 Ответить
На відео дрони добивають пошкоджені на мінах танки.
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02.03.2023 22:28 Ответить
точнее сказать - до уничтожают, но все равно норм.
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02.03.2023 22:45 Ответить
The Sun мабуть вибрало це відео з толерантності,тому що тут орки не літають,а наше товариство тут вже пару днів назад це обговорило.
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02.03.2023 23:07 Ответить
танк на 9 секунді з написом zaря явно пошкоджений.
на 1хв 8 сек його вже намагалися відбуксувати, але чомусь обидва стоять без екіпажів.
те що їх спалили таким чином є дуже правильно.
-2 танка в московитів
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02.03.2023 23:25 Ответить
 
 