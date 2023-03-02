The Sun показало, как украинские дроны подрывают российские танки. ВИДЕО

Британское издание The Sun показало, как украинские военные с помощью дронов уничтожают два российских танка.

Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале издания, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские беспилотники взрывают российские танки мощным взрывом после сброса взрывчатки в открытые люки с высокой точностью. На этом драматическом кадре два бронированных российских танка взрываются после сильных ударов", - говорится в описании видео.

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