The Sun показало, как украинские дроны подрывают российские танки. ВИДЕО
Британское издание The Sun показало, как украинские военные с помощью дронов уничтожают два российских танка.
Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале издания, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские беспилотники взрывают российские танки мощным взрывом после сброса взрывчатки в открытые люки с высокой точностью. На этом драматическом кадре два бронированных российских танка взрываются после сильных ударов", - говорится в описании видео.
Топ комментарии
+28 Артур Пирожков #156165
показать весь комментарий02.03.2023 22:07 Ссылка
+13 Koval Jim
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+12 Vadym Tsyrkalyuk #551110
показать весь комментарий02.03.2023 22:02 Ссылка
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Тут вже паслися сердобольні "єксперти", які писали, що більш ніж третина підбитої техніки, яка зафільмована на подібних наших відео, потім руснею ставиться знову в стрій.
Іноземці скажуть шо ти довбойоб - і будуть на 101% праві!
- Ей, есть там кто нибудь! Выходи, пока целы. .... Ну ладно, если нет так нет.
на 1хв 8 сек його вже намагалися відбуксувати, але чомусь обидва стоять без екіпажів.
те що їх спалили таким чином є дуже правильно.
-2 танка в московитів