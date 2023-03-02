The Sun показало, як українські дрони підривають російські танки. ВIДЕО
Британське видання The Sun показало, як українські воїни за допомогою дронів нищать два російські танки.
Відповідне відео опубліковано на ютуб-каналі видання, передає Цензор.НЕТ.
"Українські безпілотники підривають російські танки потужним вибухом після скидання вибухівки у відкриті люки з високою точністю. На цьому драматичному кадрі два броньовані російські танки вибухають після сильних ударів", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+28 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар02.03.2023 22:07 Посилання
+13 Koval Jim
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+12 Vadym Tsyrkalyuk #551110
показати весь коментар02.03.2023 22:02 Посилання
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Тут вже паслися сердобольні "єксперти", які писали, що більш ніж третина підбитої техніки, яка зафільмована на подібних наших відео, потім руснею ставиться знову в стрій.
Іноземці скажуть шо ти довбойоб - і будуть на 101% праві!
- Ей, есть там кто нибудь! Выходи, пока целы. .... Ну ладно, если нет так нет.
на 1хв 8 сек його вже намагалися відбуксувати, але чомусь обидва стоять без екіпажів.
те що їх спалили таким чином є дуже правильно.
-2 танка в московитів