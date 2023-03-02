The Sun показало, як українські дрони підривають російські танки. ВIДЕО

Британське видання The Sun показало, як українські воїни за допомогою дронів нищать два російські танки.

Відповідне відео опубліковано на ютуб-каналі видання, передає Цензор.НЕТ.

"Українські безпілотники підривають російські танки потужним вибухом після скидання вибухівки у відкриті люки з високою точністю. На цьому драматичному кадрі два броньовані російські танки вибухають після сильних ударів", - йдеться в описі відео.

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