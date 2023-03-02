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The Sun показало, як українські дрони підривають російські танки. ВIДЕО

Британське видання The Sun показало, як українські воїни за допомогою дронів нищать два російські танки.

Відповідне відео опубліковано на ютуб-каналі видання, передає Цензор.НЕТ.

"Українські безпілотники підривають російські танки потужним вибухом після скидання вибухівки у відкриті люки з високою точністю. На цьому драматичному кадрі два броньовані російські танки вибухають після сильних ударів", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон скидає гранату в окоп з шістьма окупантами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) танк (2082) знищення (7483) ЗСУ (7646) дрони (4850)


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Топ коментарі
+28
Якщо танк брошений біля позицій русні, подалі від нашого доступу, то є великий шанс, що русня його підбере і поставить знов на гусінь.

Тут вже паслися сердобольні "єксперти", які писали, що більш ніж третина підбитої техніки, яка зафільмована на подібних наших відео, потім руснею ставиться знову в стрій.
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02.03.2023 22:07
+13
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
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02.03.2023 21:57
+12
вот это упоротые люди, да зеля прилюдно положит уй на вашу петицию, и 73% только больше любить его от этого будут
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02.03.2023 22:02
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такі відео не є новиною...
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02.03.2023 21:56 Відповісти
Для нас - так. А європейці, скоріш за все, афігєвають
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02.03.2023 22:12 Відповісти
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
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02.03.2023 21:57 Відповісти
вот это упоротые люди, да зеля прилюдно положит уй на вашу петицию, и 73% только больше любить его от этого будут
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02.03.2023 22:02 Відповісти
Усрус звертається до українця своєю псячою наче ми забовязані його розуміти, йди вчи українську мову недоумок.
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02.03.2023 22:20 Відповісти
Я тебе можу і українською послати... Але це вже притомило мене, коли я починаю говорити українською, мудаки зливаються, а мене потім банять за ці разборки...
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02.03.2023 22:27 Відповісти
Та ти що!? Воно українську знає. Так чого ж на окупанській випендрюєшся? Мало братушки ********?
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02.03.2023 22:34 Відповісти
что, с темы учи мову уже спрыгнул, ничтожество...
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02.03.2023 22:36 Відповісти
Отже мало ********. Вчи українську мову, а своєю псячою будеш до своїх бахурів на трасі звертатись, біосміття москвороте.
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02.03.2023 22:53 Відповісти
если немного тугодум, то я уже продемонстрировал что знаю мову...
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02.03.2023 22:59 Відповісти
Я вже сказав якою мовою говорити до українців, або користуйся інтернет-перекладачем.
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02.03.2023 23:04 Відповісти
докапывайся до каментов рядом прямо в этой ветке, чего с меня начал. и вообще иди в сад со своими хотелками как куйло...
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02.03.2023 23:08 Відповісти
А потім приходить ***** і починає захищати "русскоязычные челюсти", і він правий, тому що вони є і в великій кількості. Просте питання: чи прийшов би ***** в країну захищати "русскоязычные челюсти" якщо б таких там не було?
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03.03.2023 14:21 Відповісти
Якщо бурят "притомився" переходити на українську в Україні, то може відпочити у Рязані.
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03.03.2023 00:17 Відповісти
Мало того, ще виявить всіх активних членів суспільства
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02.03.2023 23:05 Відповісти
бачив це відео... питання гарне. його можна було ще на ноги поставити...
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02.03.2023 22:01 Відповісти
є ще багато відео коли трупи херачать... навіщо?
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02.03.2023 22:02 Відповісти
Тому що прикидаються трупами. Таких відео ще більше. Як опосуми вони.
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03.03.2023 10:10 Відповісти
Якщо танк брошений біля позицій русні, подалі від нашого доступу, то є великий шанс, що русня його підбере і поставить знов на гусінь.

Тут вже паслися сердобольні "єксперти", які писали, що більш ніж третина підбитої техніки, яка зафільмована на подібних наших відео, потім руснею ставиться знову в стрій.
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02.03.2023 22:07 Відповісти
невідомо чи третина але значна частина точно відтягується ремонтується і знову у стрій. на цьому відео танк з написом zаря на 9 сек вже намагалися відбуксувати що видно на 1хв8сек!
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02.03.2023 23:28 Відповісти
Ты сам себя еще не ******, чмо колгоспне?

Іноземці скажуть шо ти довбойоб - і будуть на 101% праві!
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02.03.2023 23:20 Відповісти
если далеко от наших позиций, кацапы могут его восстановить/отремонтировать. Поэтому только уничтожать
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02.03.2023 23:39 Відповісти
Одного разу на Заході був стартап, де ескаватор в онайні тупо риє землю на донати і американці так скидалися на нього, що він довго працював при тому, що вартість години його роботи була досить таки великою. На Заході стільки грошей, що вони не знають вже куди їх дівати і навть по приколу скидалися на той екскаватор. А ще вони люблють видовища. А ще вірусні ролики. Тож потрібно такі ролики розповсюджувати в англомовному середовищі з реквізитами рахунку, куди можна скинутися на дрони і можливо нам підфартить і вони завалять нас грошима на ці дрони, щоб більше насолоджуватися знищенням російських танків. Бо з їхніми зарплатами вартість такого дрона як для нас вартість дитячої іграшки
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02.03.2023 22:18 Відповісти
0:43 прямо напрашивается на диалог:

- Ей, есть там кто нибудь! Выходи, пока целы. .... Ну ладно, если нет так нет.
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02.03.2023 22:20 Відповісти
На відео дрони добивають пошкоджені на мінах танки.
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02.03.2023 22:28 Відповісти
точнее сказать - до уничтожают, но все равно норм.
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02.03.2023 22:45 Відповісти
The Sun мабуть вибрало це відео з толерантності,тому що тут орки не літають,а наше товариство тут вже пару днів назад це обговорило.
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02.03.2023 23:07 Відповісти
танк на 9 секунді з написом zaря явно пошкоджений.
на 1хв 8 сек його вже намагалися відбуксувати, але чомусь обидва стоять без екіпажів.
те що їх спалили таким чином є дуже правильно.
-2 танка в московитів
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02.03.2023 23:25 Відповісти
 
 