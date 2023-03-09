Прилет дрона-камикадзе по вражескому БМП-3. ВИДЕО
Дрон-камикадзе успешно атаковал российскую БМП-3.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+17 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий09.03.2023 11:42 Ответить Ссылка
+10 Wasyl Worobec
показать весь комментарий09.03.2023 11:45 Ответить Ссылка
+5 MausMike
показать весь комментарий09.03.2023 12:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как не крути, а БМП, хоть и легко, но бронирована... Может этот дрон для него просто хлопушка... ?
навіть по сба під питанням.
всрали дрон - це я побачив.
fpv-дрони це зброя проти піхоти, особливо проти піхоти в укритті та в траншеях.
а проти броні що він може вдіяти?
там же термобарична граната або вог, нема там кумулятивних.
І нехай хтось скаже що піхотинець зразка совок (якого вчили марширувати, ходити строєм, збиратись в стадо-колону, віддавати честь і т.п.) є краще піхотинця погонщика дронів як розвідувальних так і ударних (який нічого більше не вміє крім бавитись дроном, заховатись, та тримати дистанцію від решти таких як він щоб не зібратись жирнуціль).