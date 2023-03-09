Приліт дрона-камікадзе по ворожому БМП-3. ВIДЕО

Дрон-камікадзе успішно атакував російську БМП-3.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що під час атаки дрона на борту бронемашини перебувало два окупанти.

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