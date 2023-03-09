Приліт дрона-камікадзе по ворожому БМП-3. ВIДЕО
Дрон-камікадзе успішно атакував російську БМП-3.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що під час атаки дрона на борту бронемашини перебувало два окупанти.
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+17 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар09.03.2023 11:42 Відповісти Посилання
+10 Wasyl Worobec
показати весь коментар09.03.2023 11:45 Відповісти Посилання
+5 MausMike
показати весь коментар09.03.2023 12:13 Відповісти Посилання
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Как не крути, а БМП, хоть и легко, но бронирована... Может этот дрон для него просто хлопушка... ?
навіть по сба під питанням.
всрали дрон - це я побачив.
fpv-дрони це зброя проти піхоти, особливо проти піхоти в укритті та в траншеях.
а проти броні що він може вдіяти?
там же термобарична граната або вог, нема там кумулятивних.
І нехай хтось скаже що піхотинець зразка совок (якого вчили марширувати, ходити строєм, збиратись в стадо-колону, віддавати честь і т.п.) є краще піхотинця погонщика дронів як розвідувальних так і ударних (який нічого більше не вміє крім бавитись дроном, заховатись, та тримати дистанцію від решти таких як він щоб не зібратись жирнуціль).