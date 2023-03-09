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Приліт дрона-камікадзе по ворожому БМП-3. ВIДЕО

Дрон-камікадзе успішно атакував російську БМП-3.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що під час атаки дрона на борту бронемашини перебувало два окупанти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон знищує ворожу БМП-1. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7586) дрони (4920) БМП (414)


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Топ коментарі
+17
бздищ!
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09.03.2023 11:42 Відповісти
+10
Більше дронів треба!!!
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09.03.2023 11:45 Відповісти
+5
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09.03.2023 12:13 Відповісти
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бздищ!
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09.03.2023 11:42 Відповісти
Більше дронів треба!!!
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09.03.2023 11:45 Відповісти
Да, хорошо бы, но пока у нас Верховный Главнокомандующий больше раздаёт ордена и медали труженицам киевской окружной дороги и кошевым с присными.
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09.03.2023 12:41 Відповісти
"блохери" та стендапери вирішують хід цієї війни, нічого ви не розумієте, то бійці "невидимого" фронту
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09.03.2023 13:01 Відповісти
Якщо це Switchblade 300, то тільки налякали добряче.
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09.03.2023 11:52 Відповісти
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09.03.2023 12:13 Відповісти
Хотелось бы увидеть итоговый результат...
Как не крути, а БМП, хоть и легко, но бронирована... Может этот дрон для него просто хлопушка... ?
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09.03.2023 12:24 Відповісти
хлопушка оставляет бмп без пушки
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10.03.2023 02:50 Відповісти
Хотелось иметь этому подтверждение...
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10.03.2023 07:50 Відповісти
не розумію сенс атаки фпв-дроном по бмп, по бтр і по мрапу.

навіть по сба під питанням.

всрали дрон - це я побачив.

fpv-дрони це зброя проти піхоти, особливо проти піхоти в укритті та в траншеях.

а проти броні що він може вдіяти?

там же термобарична граната або вог, нема там кумулятивних.
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09.03.2023 12:35 Відповісти
Та ти шо, а кумулятиви то таке - фарбу пошкрябати?
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09.03.2023 13:02 Відповісти
Надеюсь экипаж с десантом на борту были, а не в посадке.
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09.03.2023 12:39 Відповісти
Здається на відео видно як вони намагаються спригнути з бмп.
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09.03.2023 16:13 Відповісти
Красиво. ******* зброя. ******** війни дронів.

І нехай хтось скаже що піхотинець зразка совок (якого вчили марширувати, ходити строєм, збиратись в стадо-колону, віддавати честь і т.п.) є краще піхотинця погонщика дронів як розвідувальних так і ударних (який нічого більше не вміє крім бавитись дроном, заховатись, та тримати дистанцію від решти таких як він щоб не зібратись жирнуціль).
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09.03.2023 16:21 Відповісти
 
 