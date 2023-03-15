РУС
Бойцы 92-й ОМБр захватывают позицию "вагнеровцев" вблизи Бахмута. ВИДЕО боя

Бойцы 3-го батальона 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка захватили вражескую позицию вблизи Бахмута и отбили попытки оккупантов вернуть утраченное.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя, сделанная камерой беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях.

"Мы выбили "вагнеровцев" с их позиций. Они попытались их вернуть, но мы не отдали. На кадрах видно, как окупантов буквально руками толкают вперед. Они убежали. Позицию удерживаем до сих пор. Отдавили их от трассы", - рассказывает в комментарии участник этого сражения.

+21
Сумно на таке дивитись. Ніякої координації, усі розбіглись, можна сказати один відбив атаку, йому ще й гранату свої кинули.
15.03.2023 15:11
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
15.03.2023 14:45
+16
А якби у нас у лютому 2022 на виході з Криму були хоч такі окопи...
15.03.2023 14:42
А якби у нас у лютому 2022 на виході з Криму були хоч такі окопи...
15.03.2023 14:42
Були і окопи все було, артелерія вме перекопала
15.03.2023 14:49
Я ніяк не можу зрозуміти, чому не можна хлопців які ідуть на штурм окопів, прикривати дронами зі скидами- поки лаптеногі макакі намагались би відстрілюватись по хлопцям, дрони кидали би оркам на голови подарунк
15.03.2023 16:29
Ти відео й дивишся з дрону.
15.03.2023 23:01
Вони були. До 2020 року.
15.03.2023 14:45
Та ото ж. Потім одна коза вирішила запустити шаттли...
15.03.2023 15:06
Або козел. Сумніваюся, що коза мала такі повноваження.
15.03.2023 15:45
Вони зробили це разом...
15.03.2023 16:12
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
15.03.2023 14:45
Нанимают зеков в "чвк.а" сдалекой мыслей.... в перед ... чтобы нестроить новые лагеря и сделать "места" для новых несогласных с режимом путина.
15.03.2023 14:50
Дякую хлопці
15.03.2023 14:53
Мені здалося, чи на цьому відео 2 випадки "дружнього" вогню - один з боку противника (при чому вагнеревець вбив або поранив свого), і один з нашого боку (коли наш боєць кинув в свого гранату)?
15.03.2023 14:58
На ччёт нашего не заметил, но на 1:26 орк своему же "добавил" несколько пуль)) Наверное обиделся, бо перед боем не поделили бутылку водки))
15.03.2023 16:00
наш на 5:00
15.03.2023 16:54
прикро бачити як дрон лише дивиться і ніяк не допомагає.

а в кінці так взагалі в своїх гранату кинули.((

як там не було до піхоти ніяких претензій, адже вона не бачить нічого окрім біля себе, оператор повинен бути очима і направляти а не тільки очима.
15.03.2023 14:59
Саме так. Було б там ще кілька дронів (навіть з гранатами, не кажу про щось серйозніше), і нашим хлопцям було б набагато легше.
15.03.2023 15:41
та достатньо лише наявности мізків у командира, який повинен був перемкнути оператора дрона на штурмову групу і вони б взнали що за 5 метрів від них ворог і взнали б що кидати гранати треба було в инший окоп а не в своїх.
15.03.2023 16:05
***... ВЙО, ******, сюди, покеруєш! Й другого полудурка бери з собою! ЛОДЕЙ як раз бракує, ще й мудраґеля картавого забрала земакака вказівкою. ВЙО, пердяче одне з другим
15.03.2023 23:05
Сумно на таке дивитись. Ніякої координації, усі розбіглись, можна сказати один відбив атаку, йому ще й гранату свої кинули.
15.03.2023 15:11
Як з байки лебідь, рак і щука(((
15.03.2023 15:20
Як не прикро, це з армійського життя :"Инициатива наказуема исполнением". От і "дружбани" з переляку і жбурнули гранату своєму.
16.03.2023 00:32
Мало що зрозуміло з цього відео, крім того, що йде траншейна війна, як в І Світову. Тільки замість магазинних гвинтівок автоматична зброя.
15.03.2023 15:18
таке враження що в 21 ст мінометів і гранатометів не придумали ще((
15.03.2023 15:22
В окопі з міномета не постріляєш, а от за допомогою кількох дронів можна було б ювелірно допомогти хлопцям.
15.03.2023 15:50
Звичайно, але при штурмі окопів незамінна річ підствольний гранатомет вог25, Є і інші 6-ти зарядні., а так картинка сумна(
15.03.2023 16:08
Какие нахрен минометы и гранатометы на дистанции 20 метров?
15.03.2023 16:43
60 мм міномет і 40 мм підствольник. Ними можна прикривати з відстані.
Рєзнік, де міномети?
16.03.2023 02:28
На 1.28 минуте, орк стреляет в спину другому орку "дружеский" огонь....
15.03.2023 15:23
Потом, тот раненый орк, показывает рукой, направление где украинские войны

На 4.24 Трусливый и самый умный орк - бежит с поля боя
15.03.2023 15:31
В піхотній війні у нас нема шансів. При першій небезпеці всі розбіглись зі своїх позицій. А весь бій фактично витягнув один боєць.
15.03.2023 15:50
при такому оснащенні піхоти то так, як мінімум мали б бути підствольні гранатомети, радіозв'язок ну і командир адекватний
15.03.2023 16:11
Великий насуп спочатку перетворився на повзучий, зараз вже на атріцатєльний
15.03.2023 15:52
При наличии в подразделении всеохватывающей связи и слаживания, могла бы быть идеальная операция.

В северной, южной и восточной траншеях бойцы занимают позиции за поворотами перед перекрестком. Комвзвода сидит за монитором коптера и корректирует действия людей в окопе.
Дать продвигающемуся по западной траншее противнику максимально зайти в отрезок размещенный между тремя другими, далее в зависимости от направления движения(например в восточную ветку) дать команду на огонь тому на кого противник движется. При попытке отступить открыть перекрестный огонь с другого направления. Ну и наконец, после начала стрельбы, бойцам южного участка выйти из-за поворота и изготовится для встречи бегущих в панике назад в западную траншею.
Причем начать можно было бы с гранаты брошеной в нужный момент в тот кусок траншеи на перекрестке. Положили бы всех.
15.03.2023 16:37
не забувай про гранати у відповідь. просто сидіти на перехресті зможеш тільки до першого вогневого контакту, далі велика ймоврність прильоту гранати. і командир тут не допоможе.
16.03.2023 10:26
Можливо ти не все зрозумів бо там написано російською, отже спробую ще й українською.
Командир, який бачить на моніторі картинку з коптера, бачить всіх, їхнє розтошування один видносно одного, і якщо в него є зв'язок із своїми бійцями, то він може підказувати кожний крок.
Тож, наказавши бійцям сховатися за поворотами в траншеях і чекати на його команди, сам би він слідкував за пересуванням противника. Їх там було, здається, 6. Вони, начебто, напевно не знали про присутність бійців ВСУ у трьох суміжних траншеях і тому просувалися "навпомацки". Так ось коли, припустимо четверо, вже були б на тому відрізку, який знаходиться між трьома траншеями - верхньою, нижньою і правою (відповідно до відео), то дати команду кинути туди гранату з правої чи нижньої сторони. Після вибуху з трьох сторін вийти на пряму ділянку, у верхній і правій траншеях відкрити вогонь, у нижній теж якщо там відразу хтось є під прицілом, або тоді, коли той хто вижив побіжить назад. Про яку там гранату у відповід може йти мова, якщо б все відбувалося б саме так?
16.03.2023 14:28
А где та **** - командир, отправивший наших "вот так" захватывать позиции орков?
Сидит в подвале, пьет коньяк и смотрит видео с дрона - выживут или нет?
Расстрелять падлу!
15.03.2023 17:34
Ну, по ходу наш командир - это тот, кто в одиночку порешал всю русню на видео (он был в правой центральной траншее), и которому свои еще и гранату кинули.
В конце видео есть надпись - "командиры договариваются забрать 300х и 200х" - похоже на то, что переговоры ведет тот наш боец и кто-то со стороны зеков.
15.03.2023 18:28
Це вагінери штурмують наші позиції,а потім двох їхніх мінусуют і вони драпають.
15.03.2023 21:03
зовсім тупий, вагінери намагаються відбити втрачені позиції після того як наші хлопці їх зайняли
15.03.2023 21:43
Я це і написав,дурко.
16.03.2023 20:39
ти взагалі розумієш що пишеш?
17.03.2023 03:13
А ти відео і субтитри в ньому дивився?
17.03.2023 13:11
ні, тільки ж тут один зрячий
17.03.2023 18:54
Що то було -гра в хованки? Де гранати ?
15.03.2023 23:19
Нажаль, живий приклад як свої ж покинули 2-х своїх стримувати орків. Нажаль ці хлопці погинули. От вам і братство по-українськи.
16.03.2023 00:19
З чого ви взяли, що ці хлопці "погинули"? Ви відео дивилися уважно?
16.03.2023 02:48
не факт, что загинули украинские хлопци, позиция осталась за ЗСУ, поэтому если раненые, то имеют шанс на выживание, что не скажешь об оставленных орках. Надеюсь, уважаемый Бутусов, будет верен традиции, организует интервью и разбор данного боя с участниками и мы сможем лучьше понять, что произошло. Украинцы оборонялись с 3-х ветвей окопа, факт, что отошли с верхней и нижней - абсолютно верный- чтобы не попадать под "дружественный огонь".
16.03.2023 08:31
хотя рядом с украинским героем 2 раза взрывалась граната, и он на видео лежал неподвижен, если бой был длительным в реале - в траншее оставалось 4 орка командир и 1 орк сбежали после 5 мин начала боя, и 1 из орков сохранял боеспособность, то шанс у бойца ЗСУ небольшой - даже легкое ранение в бою если вовремя не обрабатывается- превращаетсяв среднее, а среднее - без мед помощи уже через 20 мин превращается в тяжелое....
16.03.2023 08:49
5.25-5.32 - два орка шевелятся, у одного из них оружие ...
16.03.2023 08:52
Деколи наYoutube попадають відео від кацапів, як они б'ють українців. Я ніколи цьому не вірив. Ось і живий приклад відзнятий самими ж українцями. Як тут видно то орки натупали, а не ураїнці. Українці будучи в більшості і займаючи вигідніші позиції утікли, тільки двоє в центальному окопі (один з котрих мабуть поранений, бо нічого не робив) а другий просто захищав його, щоби не віддати оркам на розтерзання. От і все "Ютубівське братство" і вся "мотивація" оювати, нажаль..
16.03.2023 14:44
"Як они" ...знову гугл перекладач підводить рашосвинчиків
16.03.2023 20:42
 
 