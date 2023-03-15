Бойцы 92-й ОМБр захватывают позицию "вагнеровцев" вблизи Бахмута. ВИДЕО боя

Бойцы 3-го батальона 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка захватили вражескую позицию вблизи Бахмута и отбили попытки оккупантов вернуть утраченное.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя, сделанная камерой беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях.

"Мы выбили "вагнеровцев" с их позиций. Они попытались их вернуть, но мы не отдали. На кадрах видно, как окупантов буквально руками толкают вперед. Они убежали. Позицию удерживаем до сих пор. Отдавили их от трассы", - рассказывает в комментарии участник этого сражения.

