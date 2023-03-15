Бойцы 92-й ОМБр захватывают позицию "вагнеровцев" вблизи Бахмута. ВИДЕО боя
Бойцы 3-го батальона 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка захватили вражескую позицию вблизи Бахмута и отбили попытки оккупантов вернуть утраченное.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя, сделанная камерой беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях.
"Мы выбили "вагнеровцев" с их позиций. Они попытались их вернуть, но мы не отдали. На кадрах видно, как окупантов буквально руками толкают вперед. Они убежали. Позицию удерживаем до сих пор. Отдавили их от трассы", - рассказывает в комментарии участник этого сражения.
а в кінці так взагалі в своїх гранату кинули.((
як там не було до піхоти ніяких претензій, адже вона не бачить нічого окрім біля себе, оператор повинен бути очима і направляти а не тільки очима.
Рєзнік, де міномети?
На 4.24 Трусливый и самый умный орк - бежит с поля боя
В северной, южной и восточной траншеях бойцы занимают позиции за поворотами перед перекрестком. Комвзвода сидит за монитором коптера и корректирует действия людей в окопе.
Дать продвигающемуся по западной траншее противнику максимально зайти в отрезок размещенный между тремя другими, далее в зависимости от направления движения(например в восточную ветку) дать команду на огонь тому на кого противник движется. При попытке отступить открыть перекрестный огонь с другого направления. Ну и наконец, после начала стрельбы, бойцам южного участка выйти из-за поворота и изготовится для встречи бегущих в панике назад в западную траншею.
Причем начать можно было бы с гранаты брошеной в нужный момент в тот кусок траншеи на перекрестке. Положили бы всех.
Командир, який бачить на моніторі картинку з коптера, бачить всіх, їхнє розтошування один видносно одного, і якщо в него є зв'язок із своїми бійцями, то він може підказувати кожний крок.
Тож, наказавши бійцям сховатися за поворотами в траншеях і чекати на його команди, сам би він слідкував за пересуванням противника. Їх там було, здається, 6. Вони, начебто, напевно не знали про присутність бійців ВСУ у трьох суміжних траншеях і тому просувалися "навпомацки". Так ось коли, припустимо четверо, вже були б на тому відрізку, який знаходиться між трьома траншеями - верхньою, нижньою і правою (відповідно до відео), то дати команду кинути туди гранату з правої чи нижньої сторони. Після вибуху з трьох сторін вийти на пряму ділянку, у верхній і правій траншеях відкрити вогонь, у нижній теж якщо там відразу хтось є під прицілом, або тоді, коли той хто вижив побіжить назад. Про яку там гранату у відповід може йти мова, якщо б все відбувалося б саме так?
Сидит в подвале, пьет коньяк и смотрит видео с дрона - выживут или нет?
Расстрелять падлу!
В конце видео есть надпись - "командиры договариваются забрать 300х и 200х" - похоже на то, что переговоры ведет тот наш боец и кто-то со стороны зеков.