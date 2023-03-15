УКР
Бійці 92-ї ОМБр захоплюють позицію "вагнерівців" поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Бійці 3-го батальйону 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка захопили ворожу позицію поблизу Бахмуту та відбили спроби окупантів повернути втрачене.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою, зроблений камерою безпілотника, бійці опублікували у соцмережах.

"Ми вибили "вагнерівців" з їхніх позицій. Вони спробували їх повернути, але ми не віддали. На кадрах видно, як окупантів буквально руками штовхають вперед. Вони втекли. Позицію утримуємо до цього часу. Віддавили їх від траси", - розповідає у коментарі учасник цього бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий літак СУ-24 збили бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" поблизу Бахмуту. ВIДЕО



знищення (8285) Бахмут (1567) ПВК Вагнер (1547)
А якби у нас у лютому 2022 на виході з Криму були хоч такі окопи...
15.03.2023 14:42 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 14:49 Відповісти
Я ніяк не можу зрозуміти, чому не можна хлопців які ідуть на штурм окопів, прикривати дронами зі скидами- поки лаптеногі макакі намагались би відстрілюватись по хлопцям, дрони кидали би оркам на голови подарунк
15.03.2023 16:29 Відповісти
Ти відео й дивишся з дрону.
показати весь коментар
15.03.2023 23:01 Відповісти
Вони були. До 2020 року.
15.03.2023 14:45 Відповісти
Та ото ж. Потім одна коза вирішила запустити шаттли...
15.03.2023 15:06 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 15:45 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 16:12 Відповісти
Нанимают зеков в "чвк.а" сдалекой мыслей.... в перед ... чтобы нестроить новые лагеря и сделать "места" для новых несогласных с режимом путина.
15.03.2023 14:50 Відповісти
Дякую хлопці
15.03.2023 14:53 Відповісти
Мені здалося, чи на цьому відео 2 випадки "дружнього" вогню - один з боку противника (при чому вагнеревець вбив або поранив свого), і один з нашого боку (коли наш боєць кинув в свого гранату)?
15.03.2023 14:58 Відповісти
На ччёт нашего не заметил, но на 1:26 орк своему же "добавил" несколько пуль)) Наверное обиделся, бо перед боем не поделили бутылку водки))
15.03.2023 16:00 Відповісти
наш на 5:00
15.03.2023 16:54 Відповісти
прикро бачити як дрон лише дивиться і ніяк не допомагає.

а в кінці так взагалі в своїх гранату кинули.((

як там не було до піхоти ніяких претензій, адже вона не бачить нічого окрім біля себе, оператор повинен бути очима і направляти а не тільки очима.
15.03.2023 14:59 Відповісти
Саме так. Було б там ще кілька дронів (навіть з гранатами, не кажу про щось серйозніше), і нашим хлопцям було б набагато легше.
показати весь коментар
та достатньо лише наявности мізків у командира, який повинен був перемкнути оператора дрона на штурмову групу і вони б взнали що за 5 метрів від них ворог і взнали б що кидати гранати треба було в инший окоп а не в своїх.
показати весь коментар
***... ВЙО, ******, сюди, покеруєш! Й другого полудурка бери з собою! ЛОДЕЙ як раз бракує, ще й мудраґеля картавого забрала земакака вказівкою. ВЙО, пердяче одне з другим
показати весь коментар
Як з байки лебідь, рак і щука(((
показати весь коментар
Як не прикро, це з армійського життя :"Инициатива наказуема исполнением". От і "дружбани" з переляку і жбурнули гранату своєму.
показати весь коментар
Мало що зрозуміло з цього відео, крім того, що йде траншейна війна, як в І Світову. Тільки замість магазинних гвинтівок автоматична зброя.
показати весь коментар
таке враження що в 21 ст мінометів і гранатометів не придумали ще((
15.03.2023 15:22 Відповісти
В окопі з міномета не постріляєш, а от за допомогою кількох дронів можна було б ювелірно допомогти хлопцям.
показати весь коментар
Звичайно, але при штурмі окопів незамінна річ підствольний гранатомет вог25, Є і інші 6-ти зарядні., а так картинка сумна(
показати весь коментар
Какие нахрен минометы и гранатометы на дистанции 20 метров?
показати весь коментар
60 мм міномет і 40 мм підствольник. Ними можна прикривати з відстані.
Рєзнік, де міномети?
показати весь коментар
На 1.28 минуте, орк стреляет в спину другому орку "дружеский" огонь....
показати весь коментар
Потом, тот раненый орк, показывает рукой, направление где украинские войны

На 4.24 Трусливый и самый умный орк - бежит с поля боя
показати весь коментар
В піхотній війні у нас нема шансів. При першій небезпеці всі розбіглись зі своїх позицій. А весь бій фактично витягнув один боєць.
показати весь коментар
при такому оснащенні піхоти то так, як мінімум мали б бути підствольні гранатомети, радіозв'язок ну і командир адекватний
показати весь коментар
Великий насуп спочатку перетворився на повзучий, зараз вже на атріцатєльний
показати весь коментар
При наличии в подразделении всеохватывающей связи и слаживания, могла бы быть идеальная операция.

В северной, южной и восточной траншеях бойцы занимают позиции за поворотами перед перекрестком. Комвзвода сидит за монитором коптера и корректирует действия людей в окопе.
Дать продвигающемуся по западной траншее противнику максимально зайти в отрезок размещенный между тремя другими, далее в зависимости от направления движения(например в восточную ветку) дать команду на огонь тому на кого противник движется. При попытке отступить открыть перекрестный огонь с другого направления. Ну и наконец, после начала стрельбы, бойцам южного участка выйти из-за поворота и изготовится для встречи бегущих в панике назад в западную траншею.
Причем начать можно было бы с гранаты брошеной в нужный момент в тот кусок траншеи на перекрестке. Положили бы всех.
показати весь коментар
не забувай про гранати у відповідь. просто сидіти на перехресті зможеш тільки до першого вогневого контакту, далі велика ймоврність прильоту гранати. і командир тут не допоможе.
показати весь коментар
Можливо ти не все зрозумів бо там написано російською, отже спробую ще й українською.
Командир, який бачить на моніторі картинку з коптера, бачить всіх, їхнє розтошування один видносно одного, і якщо в него є зв'язок із своїми бійцями, то він може підказувати кожний крок.
Тож, наказавши бійцям сховатися за поворотами в траншеях і чекати на його команди, сам би він слідкував за пересуванням противника. Їх там було, здається, 6. Вони, начебто, напевно не знали про присутність бійців ВСУ у трьох суміжних траншеях і тому просувалися "навпомацки". Так ось коли, припустимо четверо, вже були б на тому відрізку, який знаходиться між трьома траншеями - верхньою, нижньою і правою (відповідно до відео), то дати команду кинути туди гранату з правої чи нижньої сторони. Після вибуху з трьох сторін вийти на пряму ділянку, у верхній і правій траншеях відкрити вогонь, у нижній теж якщо там відразу хтось є під прицілом, або тоді, коли той хто вижив побіжить назад. Про яку там гранату у відповід може йти мова, якщо б все відбувалося б саме так?
показати весь коментар
А где та **** - командир, отправивший наших "вот так" захватывать позиции орков?
Сидит в подвале, пьет коньяк и смотрит видео с дрона - выживут или нет?
Расстрелять падлу!
показати весь коментар
Ну, по ходу наш командир - это тот, кто в одиночку порешал всю русню на видео (он был в правой центральной траншее), и которому свои еще и гранату кинули.
В конце видео есть надпись - "командиры договариваются забрать 300х и 200х" - похоже на то, что переговоры ведет тот наш боец и кто-то со стороны зеков.
показати весь коментар
Це вагінери штурмують наші позиції,а потім двох їхніх мінусуют і вони драпають.
показати весь коментар
зовсім тупий, вагінери намагаються відбити втрачені позиції після того як наші хлопці їх зайняли
показати весь коментар
Я це і написав,дурко.
показати весь коментар
ти взагалі розумієш що пишеш?
показати весь коментар
А ти відео і субтитри в ньому дивився?
показати весь коментар
ні, тільки ж тут один зрячий
показати весь коментар
Що то було -гра в хованки? Де гранати ?
показати весь коментар
Нажаль, живий приклад як свої ж покинули 2-х своїх стримувати орків. Нажаль ці хлопці погинули. От вам і братство по-українськи.
показати весь коментар
З чого ви взяли, що ці хлопці "погинули"? Ви відео дивилися уважно?
показати весь коментар
не факт, что загинули украинские хлопци, позиция осталась за ЗСУ, поэтому если раненые, то имеют шанс на выживание, что не скажешь об оставленных орках. Надеюсь, уважаемый Бутусов, будет верен традиции, организует интервью и разбор данного боя с участниками и мы сможем лучьше понять, что произошло. Украинцы оборонялись с 3-х ветвей окопа, факт, что отошли с верхней и нижней - абсолютно верный- чтобы не попадать под "дружественный огонь".
показати весь коментар
хотя рядом с украинским героем 2 раза взрывалась граната, и он на видео лежал неподвижен, если бой был длительным в реале - в траншее оставалось 4 орка командир и 1 орк сбежали после 5 мин начала боя, и 1 из орков сохранял боеспособность, то шанс у бойца ЗСУ небольшой - даже легкое ранение в бою если вовремя не обрабатывается- превращаетсяв среднее, а среднее - без мед помощи уже через 20 мин превращается в тяжелое....
показати весь коментар
5.25-5.32 - два орка шевелятся, у одного из них оружие ...
показати весь коментар
Деколи наYoutube попадають відео від кацапів, як они б'ють українців. Я ніколи цьому не вірив. Ось і живий приклад відзнятий самими ж українцями. Як тут видно то орки натупали, а не ураїнці. Українці будучи в більшості і займаючи вигідніші позиції утікли, тільки двоє в центальному окопі (один з котрих мабуть поранений, бо нічого не робив) а другий просто захищав його, щоби не віддати оркам на розтерзання. От і все "Ютубівське братство" і вся "мотивація" оювати, нажаль..
показати весь коментар
"Як они" ...знову гугл перекладач підводить рашосвинчиків
показати весь коментар
