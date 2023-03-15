Бійці 92-ї ОМБр захоплюють позицію "вагнерівців" поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Бійці 3-го батальйону 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка захопили ворожу позицію поблизу Бахмуту та відбили спроби окупантів повернути втрачене.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою, зроблений камерою безпілотника, бійці опублікували у соцмережах.

"Ми вибили "вагнерівців" з їхніх позицій. Вони спробували їх повернути, але ми не віддали. На кадрах видно, як окупантів буквально руками штовхають вперед. Вони втекли. Позицію утримуємо до цього часу. Віддавили їх від траси", - розповідає у коментарі учасник цього бою.

