Бійці 92-ї ОМБр захоплюють позицію "вагнерівців" поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою
Бійці 3-го батальйону 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка захопили ворожу позицію поблизу Бахмуту та відбили спроби окупантів повернути втрачене.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою, зроблений камерою безпілотника, бійці опублікували у соцмережах.
"Ми вибили "вагнерівців" з їхніх позицій. Вони спробували їх повернути, але ми не віддали. На кадрах видно, як окупантів буквально руками штовхають вперед. Вони втекли. Позицію утримуємо до цього часу. Віддавили їх від траси", - розповідає у коментарі учасник цього бою.
Топ коментарі
+21 Дмитро Голомозий
показати весь коментар15.03.2023 15:11 Відповісти Посилання
+18 Чайка Київ
показати весь коментар15.03.2023 14:45 Відповісти Посилання
+16 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар15.03.2023 14:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а в кінці так взагалі в своїх гранату кинули.((
як там не було до піхоти ніяких претензій, адже вона не бачить нічого окрім біля себе, оператор повинен бути очима і направляти а не тільки очима.
Рєзнік, де міномети?
На 4.24 Трусливый и самый умный орк - бежит с поля боя
В северной, южной и восточной траншеях бойцы занимают позиции за поворотами перед перекрестком. Комвзвода сидит за монитором коптера и корректирует действия людей в окопе.
Дать продвигающемуся по западной траншее противнику максимально зайти в отрезок размещенный между тремя другими, далее в зависимости от направления движения(например в восточную ветку) дать команду на огонь тому на кого противник движется. При попытке отступить открыть перекрестный огонь с другого направления. Ну и наконец, после начала стрельбы, бойцам южного участка выйти из-за поворота и изготовится для встречи бегущих в панике назад в западную траншею.
Причем начать можно было бы с гранаты брошеной в нужный момент в тот кусок траншеи на перекрестке. Положили бы всех.
Командир, який бачить на моніторі картинку з коптера, бачить всіх, їхнє розтошування один видносно одного, і якщо в него є зв'язок із своїми бійцями, то він може підказувати кожний крок.
Тож, наказавши бійцям сховатися за поворотами в траншеях і чекати на його команди, сам би він слідкував за пересуванням противника. Їх там було, здається, 6. Вони, начебто, напевно не знали про присутність бійців ВСУ у трьох суміжних траншеях і тому просувалися "навпомацки". Так ось коли, припустимо четверо, вже були б на тому відрізку, який знаходиться між трьома траншеями - верхньою, нижньою і правою (відповідно до відео), то дати команду кинути туди гранату з правої чи нижньої сторони. Після вибуху з трьох сторін вийти на пряму ділянку, у верхній і правій траншеях відкрити вогонь, у нижній теж якщо там відразу хтось є під прицілом, або тоді, коли той хто вижив побіжить назад. Про яку там гранату у відповід може йти мова, якщо б все відбувалося б саме так?
Сидит в подвале, пьет коньяк и смотрит видео с дрона - выживут или нет?
Расстрелять падлу!
В конце видео есть надпись - "командиры договариваются забрать 300х и 200х" - похоже на то, что переговоры ведет тот наш боец и кто-то со стороны зеков.