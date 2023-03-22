Момент попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован ракетный удар по жилому дому в Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи четко видна ракета за мгновение до попадания в дом и непосредственно сам взрыв.
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+52 Центр 820
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+44 Volodymyr Heviak #550925
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+33 Igor Uh #550980
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А мені здається хороший варіант.
можна ланцюжок, як ви до цього дійшли?
без його содєйствія хєр би там хто що захопив в 2014-му році
Еще раз для непонятливых:ЕСТЬ ФАКТ производства Украиной высокоточнвх крылатых ракет. Осталось сделать корпум больше чтобы туда вместились большие баки и запас хода был 1 тыс и более км. Чем меньше запас хода-тем большую взрывчатку туда можно всунуть и наоборот. Главное в крылатой ракете это двигатель и навигация-и еэто все есть. Потому Китайцы и хотели Моторсич купить-им нужна была технология производства двигателей для крылатых ракет
О_о...
А вы думаете Нептун с нуля разработали и двигатель к нему тоже)))? Старая советская разработка только с новой ЖПС навигацией
https://t.me/V_Zelenskiy_official
Він опублікував. Треба до суду подати. Або СБУ попередити.
Тому нехай ствалять в Запоріжжі NASAMS чи з IRIS-T і збивають їх і не розповідають байки, що їх збити не можна, якщо для Запоріжжя їм шкода буде поставити Patriot PAC-3 MSE, чи SAMP/T, які точно будуть нам потрібні, коли буде відбуватися контрнаступ і Запоріжжя почнуть обстрілювати ще більше, поки триватиме наша артпідготовка перед наступом, щоб кошмарити насленні в більшій мірі. І поки кілометрів на 40 не відкинуть с-300 від тих місць, звідки вони здійснюють запуски по Запоріжжю.
Навіть HAWK останніх версій, модернізовних по програмі ILM вистачить. Головне, щоб радар йшоо з ними правильний, як наприклад AN/MPQ-64 Sentinel.
Це називається піаром на крові.