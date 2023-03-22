Момент попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован ракетный удар по жилому дому в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи четко видна ракета за мгновение до попадания в дом и непосредственно сам взрыв.

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