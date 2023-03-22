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Момент попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован ракетный удар по жилому дому в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи четко видна ракета за мгновение до попадания в дом и непосредственно сам взрыв.

Также читайте: Зеленский об обстреле Запорожье: Ракета попала в многоэтажный дом, надо быстрее победить российский террор

Запорожье (2651) Зеленский Владимир (20343) обстрел (27114)


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Топ комментарии
+52
Підори кончені! Цих нелюдів потрібно знищувати не жаліючи. Москва і кремль повинні палати, так як зараз палають наші будинки!
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22.03.2023 13:22
+44
За мотивами справедливого китайського миру..
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22.03.2023 13:17
+33
Ні треба треба розслідувати, як бандюга з 90 став найбагатшим олігархом. Починаючи ще з Аліка Грека.
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22.03.2023 13:44
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Варвары радовались глядя на все это(с)из истории Древнего Рима)
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22.03.2023 13:15 Ответить
Я вже писав, що у будинку поруч в покрівлі торчить ще одна неспрацювавша.
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22.03.2023 13:17 Ответить
на с-300 не похожа, это какая ракета? Её надо показать всему миру
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22.03.2023 13:36 Ответить
Наши местные новости выдали инфу шо ударили с рсзо торнадо С, и как обычно с-300.
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22.03.2023 20:03 Ответить
то панель солнечная уже выяснили
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23.03.2023 02:31 Ответить
За мотивами справедливого китайського миру..
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22.03.2023 13:17 Ответить
публикуйте фамилии этих уродов, производивших подготовку и пуски
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22.03.2023 13:21 Ответить
Підори кончені! Цих нелюдів потрібно знищувати не жаліючи. Москва і кремль повинні палати, так як зараз палають наші будинки!
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22.03.2023 13:22 Ответить
Проблема в тому що знищувати немає чим! Ціна - 500 млн доларів. У Німеччині спустили на воду нову яхту Ахметова
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22.03.2023 13:33 Ответить
Треба "всьо забрать і подєліть"?
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22.03.2023 13:37 Ответить
Ні треба треба розслідувати, як бандюга з 90 став найбагатшим олігархом. Починаючи ще з Аліка Грека.
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22.03.2023 13:44 Ответить
треба вернуть Україні те, що вкрав падло-ахметов
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22.03.2023 13:47 Ответить
Є вирок чи рішення суду? Чого ляпать язиком як оті шарікови? Ми ж до Європи нібито хочемо?
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22.03.2023 14:07 Ответить
якщо взятися, то буде і суд, і вирок. ця путінська шавка нічого особливо й не ховала
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22.03.2023 14:14 Ответить
да пішов ти зі своїм судом. 32 роки ми вже на вирок чекали. тепер буде суд лінча.
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22.03.2023 14:18 Ответить
Шаріков, ти? Ага, суд лінча, ти будеш судити, пустозвон? А після цього нам Північна Корея буде допомогати, йолопе?
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22.03.2023 14:24 Ответить
Тобто варіант, що ахметка найшов гранату та хотів розібрати не розглядається?
А мені здається хороший варіант.
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22.03.2023 16:40 Ответить
Юра, будеш бовтатися на фонарі рядом з Ахмєткой за свій псєвдо-правовий піздьож
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23.03.2023 01:36 Ответить
так отож, тому треба слідство, суд, вирок і конфіскацію.
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22.03.2023 14:27 Ответить
Ну, без цього зараз просто Україні ніяк!
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22.03.2023 14:33 Ответить
Треба з Коломойського починати.
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23.03.2023 08:22 Ответить
ми і є Європа і завжди Європою були, і між іншім за кономічні злочини проти держави в Європі - кримінальна відповідальність, в США взагалі можуть на триста років посадити, тобто покинути в"язницю зможе тільки у вигляді пилу.
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22.03.2023 15:08 Ответить
Та ви що! Відкрию вам секрет - і в Україні є кримінальна відповідальність за економічні злочини, ціла низка статей КК. І що? Мені пофіг Ринат, але - який він (чи там Пінчук, Порошенко та інші) скоїв злочин? Про шо тут мова взагалі?
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22.03.2023 17:10 Ответить
цікава логіка. Кацапи вдарили по Запоріжжю - отже, треба розкуркулити Ахметова..
можна ланцюжок, як ви до цього дійшли?
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22.03.2023 20:29 Ответить
ланцюжок дуже простий: цей крємльовскій зіц-прєдсєдатєль сліл Дамбас під кацапів.
без його содєйствія хєр би там хто що захопив в 2014-му році
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23.03.2023 01:38 Ответить
Ну вы и упорный. Украина УЖЕ ПРОИЗВЕЛА КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ Нептун наземного старта с двигателем собственного производства который рассчитан на 2500 км. УЖЕ ПРОИЗВЕЛА И ИЗ СВОИХ КОМЛЕКТУЮЩИХ. А сделали Нептуин более мелкого размера и на 300 км только потому что это для целей в Черном море и там не нужна большая чем 300 км дальность и к тому-же тогда Укураина взяла обязательства не производить ракеты средней дп=альности-тоесть более 500 км.
Еще раз для непонятливых:ЕСТЬ ФАКТ производства Украиной высокоточнвх крылатых ракет. Осталось сделать корпум больше чтобы туда вместились большие баки и запас хода был 1 тыс и более км. Чем меньше запас хода-тем большую взрывчатку туда можно всунуть и наоборот. Главное в крылатой ракете это двигатель и навигация-и еэто все есть. Потому Китайцы и хотели Моторсич купить-им нужна была технология производства двигателей для крылатых ракет
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23.03.2023 09:36 Ответить
серьезно? а я думал,что без РФ и путина не было бы Лугандона. А оказывается, если судить по вашему высеру - путин прав, РФ не при чем и у нас гражданская война, финансированная Ахметовым?
О_о...
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23.03.2023 19:32 Ответить
правда? цей довбо...б так і не навчився вкладати гроші з розумом?
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22.03.2023 15:06 Ответить
За деньги сколько стоит эта яхта-Украина могла произвести 250 ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ крылатых ракет радиусом 2500 км покрывающих всю территорию Европейской части РФ и которые могли одним залпом уничтожить российские аэродромы,военные порты с которых взлетают,выходят в море ракектоносцы а так-же военные заводы парашки производящие ракеты. Имея Украина 250 крылатых ракет-путин-бы может и не напал. Учитывая какое малоэффективное ПВО на парашке и 30% этих ракет поразили-бы цели как это сделали 2 украинских Нептуна
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22.03.2023 17:16 Ответить
Где ж вы крылатую ракету большого радиуса действия за 2 млн. дол. построите?
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22.03.2023 17:54 Ответить
Украина при СССР делала (по моему в Харкове) один тип крылатых ракет. И двигатель для нее Запорожский который на 2500 км расчитан. Собственно Нептун-это уменьшенная реплика той советской ракеты с тем-же двигателем но с уменьшенными топливными баками чтобы ракета не входила за параметры договора об ограничении ракет средней дальности. Этот договор перестал действовать 3 года назад и Украина уже в 19 м году имела возможность и деньги вместо великого крадивництва наклепать штук 100 ракет за 3 года.
А вы думаете Нептун с нуля разработали и двигатель к нему тоже)))? Старая советская разработка только с новой ЖПС навигацией
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22.03.2023 22:31 Ответить
Вы ошибаетесь. Не было никогда в УССР замкнутого цикла производства крылатых ракет. Х-55 делали в Харькове из деталей, поставляемых из РСФСР. Южмаш выпускал баллистические ракеты.
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23.03.2023 00:23 Ответить
А от метінвест замість ракет передав ЗСУ бочки для проживання солдат під землею Не пам"ятаю скільки штук.Солдатам-бочки собі-яхту.
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22.03.2023 20:11 Ответить
Ахмєтов податки заплатив, на рік наперед. І гуманітарну допомогу надає. Коломойський лише відсуджує в України гроші і навіть гривнею не поділився. Зеленського бізнес весь в офшорах.
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23.03.2023 08:29 Ответить
МЗС Китаю хочемо почути ваш коментар стосовно події .
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22.03.2023 13:25 Ответить
Китай собі на умі. Завжди за усіма подіями спостерігає збоку, коментарії дає обтічні. І очікує, коли настане для нього зручний момент для власної користі.
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22.03.2023 13:28 Ответить
Це просто жах! І це жах відбувається в 21 сторіччі! Весь світ спостерігає виживе чи ні Україна і ніхто не зупинить тих чортів!
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22.03.2023 13:25 Ответить
Snova publikaija vidio privjaskoi k mesnosti... Eto ne narushenie Ukrainskix zakonov? Kto ponesjot otvetstveniji za eto?
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22.03.2023 13:29 Ответить
Оцей дядько:
https://t.me/V_Zelenskiy_official
Він опублікував. Треба до суду подати. Або СБУ попередити.
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22.03.2023 13:48 Ответить
Eto dolzni delat grazdani Ukraini, kak i specsluzbi Ukraini... Esli eto nedelat budet novie prljoti po privjaski mestnosti...
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22.03.2023 13:52 Ответить
ага, а то такий приліт можна приховати хоч би й від мацкалів. У них ця інформація була раніше ніж мешканці того будинку зрозуміли що сталося
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22.03.2023 14:15 Ответить
Vopros vtom, chto kakoi primer podojot prezident Ukraini, kotoriji dolzen sobbljudat teze zakoni, kakie i prostoi narod Ukraini...
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22.03.2023 14:20 Ответить
Мерзенна нелюдь... Нема слів.
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22.03.2023 13:30 Ответить
Как говорила знакомая которая убежала с Харькова, даже после окончания войны никогда не вернусь в город который находится на расстоянии ближе 100км от границы с рашкой. Чтобы каждый день не думать что рашистам в голову взбредет и не ждать неожиданного прилета снаряда.
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22.03.2023 13:33 Ответить
500 зданий не подлежат восстановлению, 4000 повреждены.
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22.03.2023 13:38 Ответить
А я ніколи не повернусь до міста, в якому, коли в магазині чи в транспорті спілкуєшся українською, тобі в спину шиплять: "сссукібіндєравскіє нєдабітиє... сссталіна на вас нет... вот путін прійдьопарядакнавєдьот..."
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22.03.2023 13:50 Ответить
це нікуди не годиться, це не пан має з міста тікати, а сукі, які завжди і всім не задоволені, не хочуть ні вчитися ні працювати, заздрісні, тупі людожери - вони мають тікати, на свою історичну родіну.
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22.03.2023 15:11 Ответить
ви серйозно вважаєте, що в Україні всі - незаздрісні янголи?
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22.03.2023 20:31 Ответить
Пан просто бздливий Он аж до Польщі втік
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23.03.2023 01:41 Ответить
Какие проблемы выбрать такого Президента Украины который с русскми мразями не пообещает договорится посредине, зато пообещает очистить Украину от изменников начав их жестко прессовать с помощью СБУ,суда и тюрем?
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22.03.2023 17:18 Ответить
вы еще от поляков не услышали про бандеровских сук? то ждите
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23.03.2023 00:42 Ответить
А в Польсце тобі шо в спину шиплять?
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23.03.2023 01:40 Ответить
Все зрозуміло: в будинках на кухні сиділи бійці "Азову" і збирались із гармат, що стирчали з вікон бамбіть Дамбас.
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22.03.2023 13:39 Ответить
не бачу приводу для ***********.
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22.03.2023 20:32 Ответить
Які ще тут ********** можуть бути?
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22.03.2023 20:38 Ответить
Нелюди, нехай їх земля не прийме і буде викидати на смітники, після того, як ми їх вб'ємо. Їм одне місце - у пеклі, разом з кремлівською вошою.
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22.03.2023 13:45 Ответить
По відео порахував: ракета десь 7,25 м довжиною, приблизно пройшла відстань 21 м на відео за 2 кадри, тобто за 0,066сек, відповідно швидкість ракети перед влучанням - десь 320 м/с. А такі цілі можна збивати за допомогою ППО навіть, а не ПРО. З висоти 20 км, якщо їх запускають по балістичній траекторії, як Точка-У, то вона буде летіти аж хвилину з такою швидкістю, або менше, якщо врахувати, що вона відносно швидко тормозиться атмосферою. Але секунд 30-40 вона точно летить. Треба рахувати по формулам це, для балістичних цілей, щоб точно вирахувати. Тому навіть з NASAMS чи з IRIS-T таку ціль можна перехопити, вона не заходить на ціль на швидкоксті 1,5 км/с, яка у неї умовно кажучи на марші.
Тому нехай ствалять в Запоріжжі NASAMS чи з IRIS-T і збивають їх і не розповідають байки, що їх збити не можна, якщо для Запоріжжя їм шкода буде поставити Patriot PAC-3 MSE, чи SAMP/T, які точно будуть нам потрібні, коли буде відбуватися контрнаступ і Запоріжжя почнуть обстрілювати ще більше, поки триватиме наша артпідготовка перед наступом, щоб кошмарити насленні в більшій мірі. І поки кілометрів на 40 не відкинуть с-300 від тих місць, звідки вони здійснюють запуски по Запоріжжю.
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22.03.2023 13:48 Ответить
Залужному дзвонив?
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22.03.2023 13:57 Ответить
наші люди наївні просто, нічого не рахують по ходу і владу не тримають в тонусі, щоб вони краще працювали і більше вимагали від заходу ППО/ПРО.
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22.03.2023 14:05 Ответить
Швидкість реакції у NASAMS щось близько 10 секуд, відповідно, якщо правильно розмістити радар як AN/MPQ-64 Sentinel, в якого кут огляду щось до 55 градусів, то часу реакції вистачить, щоб перехопити таку ціль, особливо якщо це буде NASAMS3.
Навіть HAWK останніх версій, модернізовних по програмі ILM вистачить. Головне, щоб радар йшоо з ними правильний, як наприклад AN/MPQ-64 Sentinel.
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22.03.2023 14:06 Ответить
Вы площадь Украины знаете? А радиус действия радара NASAMS?
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22.03.2023 17:56 Ответить
MPQ-64F1 виявляє цілі, не кажуть з яким епр, на 120 км, щоб фіксувати с300 на завершальній стадії польоту на висоті близько 20 км, вистачить. І не треба всю Україну прикривати, вистачить тільки прикривати ті міста, які обстрілюють з с-300.
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22.03.2023 19:05 Ответить
Подлетное время С-300 от одной до трех минут.
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23.03.2023 00:11 Ответить
І нахай нам дадуть hawk, яких повно, модернізованих по програмі ILM, з радаром AN MPQ-64 Sentinel, і нам його теж може вистачити, якщо час реакції там достатній.
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22.03.2023 19:07 Ответить
******* ти жлоб! нехай тобі храще дадуть піздов
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23.03.2023 01:43 Ответить
хто тобі шо винен, чмо колгоспне? "нахай нам дадуть"
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23.03.2023 01:44 Ответить
))))) ти звідки пишеш, з ПНД, чи в тебе ПТСР може. Якщо щось з цього, чи разом одне і інше, то я розумію, особливо якщо ПТСР після бойових дій. Але якщо ти не пербуваєш на обліку в ПНД, то бажано тобі з'явитися, а то можеш бути небезпечним для оточуючих.
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23.03.2023 14:04 Ответить
А нічого, що IRIS в Україні є 1 штука.
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23.03.2023 08:37 Ответить
Уроды кацапские... Будете харкать кровью и видеть как ваши дети живьём горят!!! Аминь!
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22.03.2023 13:56 Ответить
це тільки карму псути собі, а їх це не переконає і не настрашить, вони так одне одного ненавидять що й самі би своїх дітей живцем палити раді. Ні, най буде за Гоголем, щоб вони подихали від заздрощів і бажання нам хоч якось насрати, і не могли цього зробити. Бо для таких нелюдів "немає більшого пекла як бажати помститися вбити, знищити. І не могти."
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22.03.2023 15:14 Ответить
Залиш мою карму мені...
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22.03.2023 15:35 Ответить
no problem. тільки тоді САМ займайся тим шо запопонував, а не закликай українців до злочинів.
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22.03.2023 20:34 Ответить
сиди в кацапському рабстві далі, "до злочинів"
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23.03.2023 01:45 Ответить
підари..
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22.03.2023 21:03 Ответить
Це що, Боневтік вже вичерпав свій акторський потенціал і публікує відео які йому не належать? А в той же час Дєрьмак єксклюзивно публікує світлини з обмінів військовополоненими.
Це називається піаром на крові.
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22.03.2023 21:28 Ответить
 
 