Момент влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку в Запоріжжі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський опублікував відеозапис, на якому зафіксований ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі чітко видно ракету за мить до влучання в будинок і безпосередньо сам вибух.

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