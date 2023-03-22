УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12110 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
45 479 79

Момент влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку в Запоріжжі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський опублікував відеозапис, на якому зафіксований ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі чітко видно ракету за мить до влучання в будинок і безпосередньо сам вибух. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2265) Зеленський Володимир (23810) обстріл (28435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
Підори кончені! Цих нелюдів потрібно знищувати не жаліючи. Москва і кремль повинні палати, так як зараз палають наші будинки!
показати весь коментар
22.03.2023 13:22
+44
За мотивами справедливого китайського миру..
показати весь коментар
22.03.2023 13:17
+33
Ні треба треба розслідувати, як бандюга з 90 став найбагатшим олігархом. Починаючи ще з Аліка Грека.
показати весь коментар
22.03.2023 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Варвары радовались глядя на все это(с)из истории Древнего Рима)
показати весь коментар
22.03.2023 13:15 Відповісти
Я вже писав, що у будинку поруч в покрівлі торчить ще одна неспрацювавша.
показати весь коментар
22.03.2023 13:17 Відповісти
на с-300 не похожа, это какая ракета? Её надо показать всему миру
показати весь коментар
22.03.2023 13:36 Відповісти
Наши местные новости выдали инфу шо ударили с рсзо торнадо С, и как обычно с-300.
показати весь коментар
22.03.2023 20:03 Відповісти
то панель солнечная уже выяснили
показати весь коментар
23.03.2023 02:31 Відповісти
За мотивами справедливого китайського миру..
показати весь коментар
22.03.2023 13:17 Відповісти
публикуйте фамилии этих уродов, производивших подготовку и пуски
показати весь коментар
22.03.2023 13:21 Відповісти
Підори кончені! Цих нелюдів потрібно знищувати не жаліючи. Москва і кремль повинні палати, так як зараз палають наші будинки!
показати весь коментар
22.03.2023 13:22 Відповісти
Проблема в тому що знищувати немає чим! Ціна - 500 млн доларів. У Німеччині спустили на воду нову яхту Ахметова
показати весь коментар
22.03.2023 13:33 Відповісти
Треба "всьо забрать і подєліть"?
показати весь коментар
22.03.2023 13:37 Відповісти
Ні треба треба розслідувати, як бандюга з 90 став найбагатшим олігархом. Починаючи ще з Аліка Грека.
показати весь коментар
22.03.2023 13:44 Відповісти
треба вернуть Україні те, що вкрав падло-ахметов
показати весь коментар
22.03.2023 13:47 Відповісти
Є вирок чи рішення суду? Чого ляпать язиком як оті шарікови? Ми ж до Європи нібито хочемо?
показати весь коментар
22.03.2023 14:07 Відповісти
якщо взятися, то буде і суд, і вирок. ця путінська шавка нічого особливо й не ховала
показати весь коментар
22.03.2023 14:14 Відповісти
да пішов ти зі своїм судом. 32 роки ми вже на вирок чекали. тепер буде суд лінча.
показати весь коментар
22.03.2023 14:18 Відповісти
Шаріков, ти? Ага, суд лінча, ти будеш судити, пустозвон? А після цього нам Північна Корея буде допомогати, йолопе?
показати весь коментар
22.03.2023 14:24 Відповісти
Тобто варіант, що ахметка найшов гранату та хотів розібрати не розглядається?
А мені здається хороший варіант.
показати весь коментар
22.03.2023 16:40 Відповісти
Юра, будеш бовтатися на фонарі рядом з Ахмєткой за свій псєвдо-правовий піздьож
показати весь коментар
23.03.2023 01:36 Відповісти
так отож, тому треба слідство, суд, вирок і конфіскацію.
показати весь коментар
22.03.2023 14:27 Відповісти
Ну, без цього зараз просто Україні ніяк!
показати весь коментар
22.03.2023 14:33 Відповісти
Треба з Коломойського починати.
показати весь коментар
23.03.2023 08:22 Відповісти
ми і є Європа і завжди Європою були, і між іншім за кономічні злочини проти держави в Європі - кримінальна відповідальність, в США взагалі можуть на триста років посадити, тобто покинути в"язницю зможе тільки у вигляді пилу.
показати весь коментар
22.03.2023 15:08 Відповісти
Та ви що! Відкрию вам секрет - і в Україні є кримінальна відповідальність за економічні злочини, ціла низка статей КК. І що? Мені пофіг Ринат, але - який він (чи там Пінчук, Порошенко та інші) скоїв злочин? Про шо тут мова взагалі?
показати весь коментар
22.03.2023 17:10 Відповісти
цікава логіка. Кацапи вдарили по Запоріжжю - отже, треба розкуркулити Ахметова..
можна ланцюжок, як ви до цього дійшли?
показати весь коментар
22.03.2023 20:29 Відповісти
ланцюжок дуже простий: цей крємльовскій зіц-прєдсєдатєль сліл Дамбас під кацапів.
без його содєйствія хєр би там хто що захопив в 2014-му році
показати весь коментар
23.03.2023 01:38 Відповісти
Ну вы и упорный. Украина УЖЕ ПРОИЗВЕЛА КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ Нептун наземного старта с двигателем собственного производства который рассчитан на 2500 км. УЖЕ ПРОИЗВЕЛА И ИЗ СВОИХ КОМЛЕКТУЮЩИХ. А сделали Нептуин более мелкого размера и на 300 км только потому что это для целей в Черном море и там не нужна большая чем 300 км дальность и к тому-же тогда Укураина взяла обязательства не производить ракеты средней дп=альности-тоесть более 500 км.
Еще раз для непонятливых:ЕСТЬ ФАКТ производства Украиной высокоточнвх крылатых ракет. Осталось сделать корпум больше чтобы туда вместились большие баки и запас хода был 1 тыс и более км. Чем меньше запас хода-тем большую взрывчатку туда можно всунуть и наоборот. Главное в крылатой ракете это двигатель и навигация-и еэто все есть. Потому Китайцы и хотели Моторсич купить-им нужна была технология производства двигателей для крылатых ракет
показати весь коментар
23.03.2023 09:36 Відповісти
серьезно? а я думал,что без РФ и путина не было бы Лугандона. А оказывается, если судить по вашему высеру - путин прав, РФ не при чем и у нас гражданская война, финансированная Ахметовым?
О_о...
показати весь коментар
23.03.2023 19:32 Відповісти
правда? цей довбо...б так і не навчився вкладати гроші з розумом?
показати весь коментар
22.03.2023 15:06 Відповісти
За деньги сколько стоит эта яхта-Украина могла произвести 250 ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ крылатых ракет радиусом 2500 км покрывающих всю территорию Европейской части РФ и которые могли одним залпом уничтожить российские аэродромы,военные порты с которых взлетают,выходят в море ракектоносцы а так-же военные заводы парашки производящие ракеты. Имея Украина 250 крылатых ракет-путин-бы может и не напал. Учитывая какое малоэффективное ПВО на парашке и 30% этих ракет поразили-бы цели как это сделали 2 украинских Нептуна
показати весь коментар
22.03.2023 17:16 Відповісти
Где ж вы крылатую ракету большого радиуса действия за 2 млн. дол. построите?
показати весь коментар
22.03.2023 17:54 Відповісти
Украина при СССР делала (по моему в Харкове) один тип крылатых ракет. И двигатель для нее Запорожский который на 2500 км расчитан. Собственно Нептун-это уменьшенная реплика той советской ракеты с тем-же двигателем но с уменьшенными топливными баками чтобы ракета не входила за параметры договора об ограничении ракет средней дальности. Этот договор перестал действовать 3 года назад и Украина уже в 19 м году имела возможность и деньги вместо великого крадивництва наклепать штук 100 ракет за 3 года.
А вы думаете Нептун с нуля разработали и двигатель к нему тоже)))? Старая советская разработка только с новой ЖПС навигацией
показати весь коментар
22.03.2023 22:31 Відповісти
Вы ошибаетесь. Не было никогда в УССР замкнутого цикла производства крылатых ракет. Х-55 делали в Харькове из деталей, поставляемых из РСФСР. Южмаш выпускал баллистические ракеты.
показати весь коментар
23.03.2023 00:23 Відповісти
А от метінвест замість ракет передав ЗСУ бочки для проживання солдат під землею Не пам"ятаю скільки штук.Солдатам-бочки собі-яхту.
показати весь коментар
22.03.2023 20:11 Відповісти
Ахмєтов податки заплатив, на рік наперед. І гуманітарну допомогу надає. Коломойський лише відсуджує в України гроші і навіть гривнею не поділився. Зеленського бізнес весь в офшорах.
показати весь коментар
23.03.2023 08:29 Відповісти
МЗС Китаю хочемо почути ваш коментар стосовно події .
показати весь коментар
22.03.2023 13:25 Відповісти
Китай собі на умі. Завжди за усіма подіями спостерігає збоку, коментарії дає обтічні. І очікує, коли настане для нього зручний момент для власної користі.
показати весь коментар
22.03.2023 13:28 Відповісти
Це просто жах! І це жах відбувається в 21 сторіччі! Весь світ спостерігає виживе чи ні Україна і ніхто не зупинить тих чортів!
показати весь коментар
22.03.2023 13:25 Відповісти
Snova publikaija vidio privjaskoi k mesnosti... Eto ne narushenie Ukrainskix zakonov? Kto ponesjot otvetstveniji za eto?
показати весь коментар
22.03.2023 13:29 Відповісти
Оцей дядько:
https://t.me/V_Zelenskiy_official
Він опублікував. Треба до суду подати. Або СБУ попередити.
показати весь коментар
22.03.2023 13:48 Відповісти
Eto dolzni delat grazdani Ukraini, kak i specsluzbi Ukraini... Esli eto nedelat budet novie prljoti po privjaski mestnosti...
показати весь коментар
22.03.2023 13:52 Відповісти
ага, а то такий приліт можна приховати хоч би й від мацкалів. У них ця інформація була раніше ніж мешканці того будинку зрозуміли що сталося
показати весь коментар
22.03.2023 14:15 Відповісти
Vopros vtom, chto kakoi primer podojot prezident Ukraini, kotoriji dolzen sobbljudat teze zakoni, kakie i prostoi narod Ukraini...
показати весь коментар
22.03.2023 14:20 Відповісти
Мерзенна нелюдь... Нема слів.
показати весь коментар
22.03.2023 13:30 Відповісти
Как говорила знакомая которая убежала с Харькова, даже после окончания войны никогда не вернусь в город который находится на расстоянии ближе 100км от границы с рашкой. Чтобы каждый день не думать что рашистам в голову взбредет и не ждать неожиданного прилета снаряда.
показати весь коментар
22.03.2023 13:33 Відповісти
500 зданий не подлежат восстановлению, 4000 повреждены.
показати весь коментар
22.03.2023 13:38 Відповісти
А я ніколи не повернусь до міста, в якому, коли в магазині чи в транспорті спілкуєшся українською, тобі в спину шиплять: "сссукібіндєравскіє нєдабітиє... сссталіна на вас нет... вот путін прійдьопарядакнавєдьот..."
показати весь коментар
22.03.2023 13:50 Відповісти
це нікуди не годиться, це не пан має з міста тікати, а сукі, які завжди і всім не задоволені, не хочуть ні вчитися ні працювати, заздрісні, тупі людожери - вони мають тікати, на свою історичну родіну.
показати весь коментар
22.03.2023 15:11 Відповісти
ви серйозно вважаєте, що в Україні всі - незаздрісні янголи?
показати весь коментар
22.03.2023 20:31 Відповісти
Пан просто бздливий Он аж до Польщі втік
показати весь коментар
23.03.2023 01:41 Відповісти
Какие проблемы выбрать такого Президента Украины который с русскми мразями не пообещает договорится посредине, зато пообещает очистить Украину от изменников начав их жестко прессовать с помощью СБУ,суда и тюрем?
показати весь коментар
22.03.2023 17:18 Відповісти
вы еще от поляков не услышали про бандеровских сук? то ждите
показати весь коментар
23.03.2023 00:42 Відповісти
А в Польсце тобі шо в спину шиплять?
показати весь коментар
23.03.2023 01:40 Відповісти
Все зрозуміло: в будинках на кухні сиділи бійці "Азову" і збирались із гармат, що стирчали з вікон бамбіть Дамбас.
показати весь коментар
22.03.2023 13:39 Відповісти
не бачу приводу для ***********.
показати весь коментар
22.03.2023 20:32 Відповісти
Які ще тут ********** можуть бути?
показати весь коментар
22.03.2023 20:38 Відповісти
Нелюди, нехай їх земля не прийме і буде викидати на смітники, після того, як ми їх вб'ємо. Їм одне місце - у пеклі, разом з кремлівською вошою.
показати весь коментар
22.03.2023 13:45 Відповісти
По відео порахував: ракета десь 7,25 м довжиною, приблизно пройшла відстань 21 м на відео за 2 кадри, тобто за 0,066сек, відповідно швидкість ракети перед влучанням - десь 320 м/с. А такі цілі можна збивати за допомогою ППО навіть, а не ПРО. З висоти 20 км, якщо їх запускають по балістичній траекторії, як Точка-У, то вона буде летіти аж хвилину з такою швидкістю, або менше, якщо врахувати, що вона відносно швидко тормозиться атмосферою. Але секунд 30-40 вона точно летить. Треба рахувати по формулам це, для балістичних цілей, щоб точно вирахувати. Тому навіть з NASAMS чи з IRIS-T таку ціль можна перехопити, вона не заходить на ціль на швидкоксті 1,5 км/с, яка у неї умовно кажучи на марші.
Тому нехай ствалять в Запоріжжі NASAMS чи з IRIS-T і збивають їх і не розповідають байки, що їх збити не можна, якщо для Запоріжжя їм шкода буде поставити Patriot PAC-3 MSE, чи SAMP/T, які точно будуть нам потрібні, коли буде відбуватися контрнаступ і Запоріжжя почнуть обстрілювати ще більше, поки триватиме наша артпідготовка перед наступом, щоб кошмарити насленні в більшій мірі. І поки кілометрів на 40 не відкинуть с-300 від тих місць, звідки вони здійснюють запуски по Запоріжжю.
показати весь коментар
22.03.2023 13:48 Відповісти
Залужному дзвонив?
показати весь коментар
22.03.2023 13:57 Відповісти
наші люди наївні просто, нічого не рахують по ходу і владу не тримають в тонусі, щоб вони краще працювали і більше вимагали від заходу ППО/ПРО.
показати весь коментар
22.03.2023 14:05 Відповісти
Швидкість реакції у NASAMS щось близько 10 секуд, відповідно, якщо правильно розмістити радар як AN/MPQ-64 Sentinel, в якого кут огляду щось до 55 градусів, то часу реакції вистачить, щоб перехопити таку ціль, особливо якщо це буде NASAMS3.
Навіть HAWK останніх версій, модернізовних по програмі ILM вистачить. Головне, щоб радар йшоо з ними правильний, як наприклад AN/MPQ-64 Sentinel.
показати весь коментар
22.03.2023 14:06 Відповісти
Вы площадь Украины знаете? А радиус действия радара NASAMS?
показати весь коментар
22.03.2023 17:56 Відповісти
MPQ-64F1 виявляє цілі, не кажуть з яким епр, на 120 км, щоб фіксувати с300 на завершальній стадії польоту на висоті близько 20 км, вистачить. І не треба всю Україну прикривати, вистачить тільки прикривати ті міста, які обстрілюють з с-300.
показати весь коментар
22.03.2023 19:05 Відповісти
Подлетное время С-300 от одной до трех минут.
показати весь коментар
23.03.2023 00:11 Відповісти
І нахай нам дадуть hawk, яких повно, модернізованих по програмі ILM, з радаром AN MPQ-64 Sentinel, і нам його теж може вистачити, якщо час реакції там достатній.
показати весь коментар
22.03.2023 19:07 Відповісти
******* ти жлоб! нехай тобі храще дадуть піздов
показати весь коментар
23.03.2023 01:43 Відповісти
хто тобі шо винен, чмо колгоспне? "нахай нам дадуть"
показати весь коментар
23.03.2023 01:44 Відповісти
))))) ти звідки пишеш, з ПНД, чи в тебе ПТСР може. Якщо щось з цього, чи разом одне і інше, то я розумію, особливо якщо ПТСР після бойових дій. Але якщо ти не пербуваєш на обліку в ПНД, то бажано тобі з'явитися, а то можеш бути небезпечним для оточуючих.
показати весь коментар
23.03.2023 14:04 Відповісти
А нічого, що IRIS в Україні є 1 штука.
показати весь коментар
23.03.2023 08:37 Відповісти
Уроды кацапские... Будете харкать кровью и видеть как ваши дети живьём горят!!! Аминь!
показати весь коментар
22.03.2023 13:56 Відповісти
це тільки карму псути собі, а їх це не переконає і не настрашить, вони так одне одного ненавидять що й самі би своїх дітей живцем палити раді. Ні, най буде за Гоголем, щоб вони подихали від заздрощів і бажання нам хоч якось насрати, і не могли цього зробити. Бо для таких нелюдів "немає більшого пекла як бажати помститися вбити, знищити. І не могти."
показати весь коментар
22.03.2023 15:14 Відповісти
Залиш мою карму мені...
показати весь коментар
22.03.2023 15:35 Відповісти
no problem. тільки тоді САМ займайся тим шо запопонував, а не закликай українців до злочинів.
показати весь коментар
22.03.2023 20:34 Відповісти
сиди в кацапському рабстві далі, "до злочинів"
показати весь коментар
23.03.2023 01:45 Відповісти
підари..
показати весь коментар
22.03.2023 21:03 Відповісти
Це що, Боневтік вже вичерпав свій акторський потенціал і публікує відео які йому не належать? А в той же час Дєрьмак єксклюзивно публікує світлини з обмінів військовополоненими.
Це називається піаром на крові.
показати весь коментар
22.03.2023 21:28 Відповісти
 
 