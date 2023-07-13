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Новости Видео Война
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22-летний танкист 28 ОМБр Дэвид: В Харькове россияне расстреляли мою сестру с братом и семьей, поэтому будем воевать до конца. ВИДЕО

22-летний боец с позывным Дэвид уже командует танковым экипажем. С 2022 года экипаж под его командованием уничтожил около 30 боевых единиц врага.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

Командир танкового экипажа 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода с позывным Дэвид участвует в российско-украинской войне с 2020 года. Он имеет безумную мотивацию воевать: захватчики причинили много боли ему и его семье.

"В Харькове россияне во время эвакуации расстреляли мою сестру вместе с семьей, - рассказывает парень. - Также на этой войне у меня погибло много близких друзей. И я себе дал слово: пока война не закончится, я от поставленных задач не буду отказываться. Даже если это будет смерть", – рассказал он.

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Первой реакцией Дэвида на гибель близкого друга, бойца с позывным Чай, была агрессия. Парень рассказал, как он хотел ехать на танке прямо в российские окопы. Утрату родных, которых россияне расстреляли во время эвакуации из Харькова, парень преодолел быстро.

"Это был апрель, - вспоминает Дэвид. - Мы находились на Херсонщине, противник наступал. У нас было очень много работы. Днями не спали, и это все как-то быстро забывалось".

Танкист рассказал о случае, когда однажды "танкисты превратились в пехоту" - обычно такое происходит в случае потери танка. На Херсонском направлении в конце лета 2022 года российский артснаряд снес пол башни танка. Машина ехала, но стрелять уже не могла. Но поставленную задачу ребята выполнили: провели в село нашу пехоту.

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По опыту Дэвида, в Донецкой области танкисту воевать легче, чем на Херсонщине, из-за особенностей ландшафта. Возможная причина — наличие специфической техники у россиян на юге, которая считывает вибрации земли. Дэвид рассказал, что благодаря этой технике противник знал, где и в каком направлении двинется наша техника.

На Донбассе украинским танкам мешают "Ланцеты" (БПЛА российского производства). Серьезную опасность они не несут, но могут временно вывести машину из строя.

Как опытный боец Дэвид рассказал, как близким и друзьям лучше поддерживать военных. "Никогда не вспоминать войну, - говорит он. - Особенно с пехотинцами, именно они чувствуют на себе все тяготы войны. Попадая домой, они хотят просто расслабиться".

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военнослужащие (6204) 28 отдельная механизированная бригада (190)


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Топ комментарии
+19
Я не пам'ятаю того тіктокера, але цього хлопця запам'ятаю назавжди. Залишайтесь живими
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13.07.2023 11:05 Ответить
+15
Бережи та допомагай тобі Господь, козаче
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13.07.2023 11:18 Ответить
+14
Моя пошана Герою ! Впевнений що такі Воїни після війни , за нової влади , будуть дуже важливим кадровим ресурсом .
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13.07.2023 11:06 Ответить
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Я не пам'ятаю того тіктокера, але цього хлопця запам'ятаю назавжди. Залишайтесь живими
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13.07.2023 11:05 Ответить
Колись радянський генерал Лебідь (якого "путіністи" убили за критику "сонцесяйного) сказав, що кращими солдатами є ті, що, приїхавши додому, бачать на місті будинку, де жила його сім"я - вирву від бомби Тоді він буде мстить до кінця, чітко розраховуючи свої дії, щоб його помста була довгою та якісною
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13.07.2023 11:35 Ответить
Моя пошана Герою ! Впевнений що такі Воїни після війни , за нової влади , будуть дуже важливим кадровим ресурсом .
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13.07.2023 11:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU
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13.07.2023 11:18 Ответить
Бережи та допомагай тобі Господь, козаче
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13.07.2023 11:18 Ответить
Співчуття, Девіде!
Хай тебе береже Бог у твоїй святій справі !
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13.07.2023 11:32 Ответить
Жаль хлопця... і його і десятки тисяч таких як він.
Війна закінчиться фактично, але у них ніколи.
Ці люди навряд чи (на превеликий жаль) знайдуть себе в мирному житті. Але такі воїни потрібні в професійній армії, і до них ВЖЕ потрібно придивлятися і відбирати.
Військо це їхнє середовище існування - військова форма, техніка, побратими, ризик...
Це тільки моє передбачення, бо особисто я б хотів, щоб ця дитина, у якої вкрали юність і відразу зробили старим воїном, знайшов себе в мирному житті, мав бізнес, сім'ю і мав для кого жити.
Лев тільки тоді лев, коли у нього є прайд, який потрібно захищати.
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13.07.2023 13:40 Ответить
Низький уклін. Нехай Господь береже тебе, синку.
Найщиріші співчуття з загибелі твоїх близьких.
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13.07.2023 15:01 Ответить
Раз у ЗСУ є такі танкісти, значить у наших танкових військах повний порядок.
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13.07.2023 18:11 Ответить
правильная мотивация, уничтожение биомусора
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14.07.2023 00:13 Ответить
 
 