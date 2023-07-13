22-летний танкист 28 ОМБр Дэвид: В Харькове россияне расстреляли мою сестру с братом и семьей, поэтому будем воевать до конца. ВИДЕО

22-летний боец с позывным Дэвид уже командует танковым экипажем. С 2022 года экипаж под его командованием уничтожил около 30 боевых единиц врага.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

Командир танкового экипажа 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода с позывным Дэвид участвует в российско-украинской войне с 2020 года. Он имеет безумную мотивацию воевать: захватчики причинили много боли ему и его семье.

"В Харькове россияне во время эвакуации расстреляли мою сестру вместе с семьей, - рассказывает парень. - Также на этой войне у меня погибло много близких друзей. И я себе дал слово: пока война не закончится, я от поставленных задач не буду отказываться. Даже если это будет смерть", – рассказал он.

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Первой реакцией Дэвида на гибель близкого друга, бойца с позывным Чай, была агрессия. Парень рассказал, как он хотел ехать на танке прямо в российские окопы. Утрату родных, которых россияне расстреляли во время эвакуации из Харькова, парень преодолел быстро.

"Это был апрель, - вспоминает Дэвид. - Мы находились на Херсонщине, противник наступал. У нас было очень много работы. Днями не спали, и это все как-то быстро забывалось".

Танкист рассказал о случае, когда однажды "танкисты превратились в пехоту" - обычно такое происходит в случае потери танка. На Херсонском направлении в конце лета 2022 года российский артснаряд снес пол башни танка. Машина ехала, но стрелять уже не могла. Но поставленную задачу ребята выполнили: провели в село нашу пехоту.

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По опыту Дэвида, в Донецкой области танкисту воевать легче, чем на Херсонщине, из-за особенностей ландшафта. Возможная причина — наличие специфической техники у россиян на юге, которая считывает вибрации земли. Дэвид рассказал, что благодаря этой технике противник знал, где и в каком направлении двинется наша техника.

На Донбассе украинским танкам мешают "Ланцеты" (БПЛА российского производства). Серьезную опасность они не несут, но могут временно вывести машину из строя.

Как опытный боец Дэвид рассказал, как близким и друзьям лучше поддерживать военных. "Никогда не вспоминать войну, - говорит он. - Особенно с пехотинцами, именно они чувствуют на себе все тяготы войны. Попадая домой, они хотят просто расслабиться".

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