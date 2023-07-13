Обломки вражеского "Шахеда", сбитого на Сумщине. ФОТО
В Сумской области защитники неба сбили вражеский беспилотник типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Сегодня ночью в Роменском районе мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БпЛА.
"Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага. Обломки БпЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности", - говорится в сообщении.
"Благодаря бдительности и профессиональным действиям наших защитников удалось избежать жертв и разрушений. Спасибо каждому воину, преданно защищающему Сумщину и Украину! Вместе - к Победе!" – отметил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Напомним, что этой ночью российские захватчики совершили массированную атаку на Киев иранскими дронами. Взрывы раздались в нескольких районах столицы. Есть разрушение, погибший и раненый. В Киеве падение обломков было зафиксировано в 4 районах города. По данным Воздушных сил, в ночь на 13 июля 2023 уничтожено 20 ударных "Шахедов" и 2 "Калибра".
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але - НІТ, кріпакам зброя, а, особливо, самостійно, без команди чиновника з Монако чи дермаків-портновців боронити хату-землю не можна
Сам мисливець,скільки раз звертались до ВЦА з пропозиціями все до ж...,таке враження що Шахеди їм не заважають
https://m.censor.net/ua/video_news/3431326/prykordonnyky_vyyavyly_ta_znyschyly_zi_striletskoyi_zbroyi_vorojyyi_bpla_video
не можна робити в кожному місті України де є мисливці з нарізною зброєю,Дфтг з різною бойовою зброєю?
Можливо було б навіть призначити винагороду чи нагороду для цивільних які під контролем військових влучили в БПЛА,та мисливці зі своїми патронами будуть,навіть бк не треба витрачати!!!
Тільки організуйте людей!!