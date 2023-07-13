Обломки вражеского "Шахеда", сбитого на Сумщине. ФОТО

В Сумской области защитники неба сбили вражеский беспилотник типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Сегодня ночью в Роменском районе мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БпЛА.

"Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага. Обломки БпЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности", - говорится в сообщении.

"Благодаря бдительности и профессиональным действиям наших защитников удалось избежать жертв и разрушений. Спасибо каждому воину, преданно защищающему Сумщину и Украину! Вместе - к Победе!" – отметил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

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Напомним, что этой ночью российские захватчики совершили массированную атаку на Киев иранскими дронами. Взрывы раздались в нескольких районах столицы. Есть разрушение, погибший и раненый. В Киеве падение обломков было зафиксировано в 4 районах города. По данным Воздушных сил, в ночь на 13 июля 2023 уничтожено 20 ударных "Шахедов" и 2 "Калибра".