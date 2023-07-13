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Обломки вражеского "Шахеда", сбитого на Сумщине. ФОТО

В Сумской области защитники неба сбили вражеский беспилотник типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Сегодня ночью в Роменском районе мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БпЛА.

"Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага. Обломки БпЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности", - говорится в сообщении.

"Благодаря бдительности и профессиональным действиям наших защитников удалось избежать жертв и разрушений. Спасибо каждому воину, преданно защищающему Сумщину и Украину! Вместе - к Победе!" – отметил председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

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Обломки вражеского Шахеда, сбитого на Сумщине 01
Обломки вражеского Шахеда, сбитого на Сумщине 02

Напомним, что этой ночью российские захватчики совершили массированную атаку на Киев иранскими дронами. Взрывы раздались в нескольких районах столицы. Есть разрушение, погибший и раненый. В Киеве падение обломков было зафиксировано в 4 районах города. По данным Воздушных сил, в ночь на 13 июля 2023 уничтожено 20 ударных "Шахедов" и 2 "Калибра".

Сумская область (3403) уничтожение (7390) дроны (4201)


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гівно гівном, а-ля радянський союз, але дієве та виснажує наше ппо..., в нас таких теж повинно бути хоч греблю гати, сотні тисяч..., якщо нема ракет, то ворога треба закидувати хоч таким гівном...., можна не чіпляти ніяких гранат, а просто легкозаймисту суміш доставляти та пуляти скрізь...
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13.07.2023 11:44 Ответить
Безкарність на кордоні веде до більших злочинів. Це дуже заохочує ворога. А переселення населення звісно показує ворогу, що його тактика ПРАЦЮЄ.
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13.07.2023 11:56 Ответить
..уявіть картину: в Україну залітають дрони і на кордонах кОжного українського села починають працювати мисливці-добровольці за шахедами-кр.ракетами(?) з дробовиками-нарізним (у кого шо є) і хвиля пострілів супроводжує БПЛА доти доки його не зіб'ють, десь у степу, далеко до цілі...
але - НІТ, кріпакам зброя, а, особливо, самостійно, без команди чиновника з Монако чи дермаків-портновців боронити хату-землю не можна
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13.07.2023 12:43 Ответить
Плюсую!
Сам мисливець,скільки раз звертались до ВЦА з пропозиціями все до ж...,таке враження що Шахеди їм не заважають
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16.07.2023 00:14 Ответить
Чому так
https://m.censor.net/ua/video_news/3431326/prykordonnyky_vyyavyly_ta_znyschyly_zi_striletskoyi_zbroyi_vorojyyi_bpla_video
не можна робити в кожному місті України де є мисливці з нарізною зброєю,Дфтг з різною бойовою зброєю?
Можливо було б навіть призначити винагороду чи нагороду для цивільних які під контролем військових влучили в БПЛА,та мисливці зі своїми патронами будуть,навіть бк не треба витрачати!!!
Тільки організуйте людей!!
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16.07.2023 00:15 Ответить
 
 