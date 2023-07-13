Уламки ворожого "Шахеда", збитого на Сумщині. ФОТО
На Сумщині захисники неба збили ворожий безпілотник типу "Шахед"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, сьогодні вночі у Роменському районі мобільна група добровольців виявила ворожий БпЛА.
"Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога. Уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості", - йдеться у повідомленні.
"Завдяки пильності та професійним діям наших захисників вдалось уникнути жертв та руйнувань. Дякую кожному воїну, який віддано захищає Сумщину та Україну! Разом - до Перемоги!" - зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Нагадаємо, що цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений. У Києві падіння уламків зафіксували у 4 районах міста. За даними Повітряних сил, у ніч на 13 липня 2023 року знищено 20 ударних "Шахедів" та 2 "Калібри".
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але - НІТ, кріпакам зброя, а, особливо, самостійно, без команди чиновника з Монако чи дермаків-портновців боронити хату-землю не можна
Сам мисливець,скільки раз звертались до ВЦА з пропозиціями все до ж...,таке враження що Шахеди їм не заважають
https://m.censor.net/ua/video_news/3431326/prykordonnyky_vyyavyly_ta_znyschyly_zi_striletskoyi_zbroyi_vorojyyi_bpla_video
не можна робити в кожному місті України де є мисливці з нарізною зброєю,Дфтг з різною бойовою зброєю?
Можливо було б навіть призначити винагороду чи нагороду для цивільних які під контролем військових влучили в БПЛА,та мисливці зі своїми патронами будуть,навіть бк не треба витрачати!!!
Тільки організуйте людей!!