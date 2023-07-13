Уламки ворожого "Шахеда", збитого на Сумщині. ФОТО

На Сумщині захисники неба збили ворожий безпілотник типу "Шахед"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, сьогодні вночі у Роменському районі мобільна група добровольців виявила ворожий БпЛА.

"Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога. Уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки пильності та професійним діям наших захисників вдалось уникнути жертв та руйнувань. Дякую кожному воїну, який віддано захищає Сумщину та Україну! Разом - до Перемоги!" - зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

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Нагадаємо, що цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений. У Києві падіння уламків зафіксували у 4 районах міста. За даними Повітряних сил, у ніч на 13 липня 2023 року знищено 20 ударних "Шахедів" та 2 "Калібри".