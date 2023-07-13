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Уламки ворожого "Шахеда", збитого на Сумщині. ФОТО

На Сумщині захисники неба збили ворожий безпілотник типу "Шахед"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, сьогодні вночі у Роменському районі мобільна група добровольців виявила ворожий БпЛА.

"Захисники відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили ударний дрон ворога. Уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки пильності та професійним діям наших захисників вдалось уникнути жертв та руйнувань. Дякую кожному воїну, який віддано захищає Сумщину та Україну! Разом - до Перемоги!" - зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі та вранці окупанти здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини, є влучання в об’єкт інфраструктури, - ОВА

Уламки ворожого Шахеда, збитого на Сумщині 01
Уламки ворожого Шахеда, збитого на Сумщині 02

Нагадаємо, що цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений. У Києві падіння уламків зафіксували у 4 районах міста. За даними Повітряних сил, у ніч на 13 липня 2023 року знищено 20 ударних "Шахедів" та 2 "Калібри".

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Сумська область (3957) знищення (7696) дрони (5006)


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гівно гівном, а-ля радянський союз, але дієве та виснажує наше ппо..., в нас таких теж повинно бути хоч греблю гати, сотні тисяч..., якщо нема ракет, то ворога треба закидувати хоч таким гівном...., можна не чіпляти ніяких гранат, а просто легкозаймисту суміш доставляти та пуляти скрізь...
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13.07.2023 11:44 Відповісти
Безкарність на кордоні веде до більших злочинів. Це дуже заохочує ворога. А переселення населення звісно показує ворогу, що його тактика ПРАЦЮЄ.
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13.07.2023 11:56 Відповісти
..уявіть картину: в Україну залітають дрони і на кордонах кОжного українського села починають працювати мисливці-добровольці за шахедами-кр.ракетами(?) з дробовиками-нарізним (у кого шо є) і хвиля пострілів супроводжує БПЛА доти доки його не зіб'ють, десь у степу, далеко до цілі...
але - НІТ, кріпакам зброя, а, особливо, самостійно, без команди чиновника з Монако чи дермаків-портновців боронити хату-землю не можна
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13.07.2023 12:43 Відповісти
Плюсую!
Сам мисливець,скільки раз звертались до ВЦА з пропозиціями все до ж...,таке враження що Шахеди їм не заважають
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16.07.2023 00:14 Відповісти
Чому так
https://m.censor.net/ua/video_news/3431326/prykordonnyky_vyyavyly_ta_znyschyly_zi_striletskoyi_zbroyi_vorojyyi_bpla_video
не можна робити в кожному місті України де є мисливці з нарізною зброєю,Дфтг з різною бойовою зброєю?
Можливо було б навіть призначити винагороду чи нагороду для цивільних які під контролем військових влучили в БПЛА,та мисливці зі своїми патронами будуть,навіть бк не треба витрачати!!!
Тільки організуйте людей!!
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16.07.2023 00:15 Відповісти
 
 