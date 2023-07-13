Артиллеристы эффектным ударом уничтожают вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО
Украинские артиллеристы уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" в населенном пункте Петровка Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного и эффективного удара бойцов-артиллеристов опубликована в соцсетях.
"Экипаж российской САУ "Гиацинт-С" хорошо почувствовал работу украинской артиллерии в населенном пункте Петровка Запорожской области", – пишет в комментарии автор публикации.
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+10 Николай Водяной #551433
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+9 Сергей Гусаченко #510886
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три топори ж ви мої три топори,
а як і не вони - то теж усе гаразд!
**ка нет слов.