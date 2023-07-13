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Артиллеристы эффектным ударом уничтожают вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" в населенном пункте Петровка Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного и эффективного удара бойцов-артиллеристов опубликована в соцсетях.

"Экипаж российской САУ "Гиацинт-С" хорошо почувствовал работу украинской артиллерии в населенном пункте Петровка Запорожской области", – пишет в комментарии автор публикации.

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уничтожение (7390) Запорожская область (3249) САУ (217)


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Топ комментарии
+10
Экскалибур,схоже...
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13.07.2023 16:30 Ответить
+9
Работа снайперов-артиллеристов! Браво, хлопцы!
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13.07.2023 16:33 Ответить
+8
Sir Excalibur sent his respects 😁
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13.07.2023 16:36 Ответить
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Да -- чимось сериозним иого приголубили .
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13.07.2023 16:25 Ответить
Экскалибур,схоже...
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13.07.2023 16:30 Ответить
Работа снайперов-артиллеристов! Браво, хлопцы!
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13.07.2023 16:33 Ответить
оце добре влучив!
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13.07.2023 16:34 Ответить
Sir Excalibur sent his respects 😁
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13.07.2023 16:36 Ответить
Красиво написано про цю САУ : "152-мм самохідна гармата 2С5 виконана по відкритій безбашенній схемі. Поза сумнівом, це пояснюється тим, що велика дальність стрільби дозволяє не побоюватися удару супротивника".
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13.07.2023 16:44 Ответить
поіскі екіпажа продовжуються....
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13.07.2023 16:44 Ответить
Може... за водою побігли? Техніку рятувати треба.
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13.07.2023 17:03 Ответить
та да, всі разом - молекулярно....
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13.07.2023 17:06 Ответить
Нано-технології?
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13.07.2023 17:09 Ответить
вони...
три топори ж ви мої три топори,
а як і не вони - то теж усе гаразд!
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13.07.2023 17:11 Ответить
гиацинтщики - в пепел
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13.07.2023 16:46 Ответить
Добрий вечір ... ))
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13.07.2023 16:51 Ответить
...ми з України!
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13.07.2023 17:10 Ответить
У населеному пункті Шрамківка Черкаської області 21-річний молодий чоловік побив пораненого військового, який пересувався за допомогою милиць. Про цеhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bCYirq8Y583t1DDGBhybeHgUEvvC65dZkjQGRR2pTR2xAS5Zs6Rugac3tqDhVtEGl&id=100008487570790 розповіла волонтерка Тетяна Сила на своїй сторінці у Facebook, пише https://focus.ua/uk/*******-novosti/578594-cherez-vas-vijna-pid-cherkasami-21-richnij-cholovik-pobiv-vijskovogo-na-milicyah Фокус .

**ка нет слов.
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13.07.2023 17:05 Ответить
Можна було б відео і по довше зробити.
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13.07.2023 22:51 Ответить
 
 