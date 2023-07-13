Артилеристи ефектним ударом знищують ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО
Українські артилеристи знищили ворожу САУ "Гіацинт-С" в населеному пункті Петрівка Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного та ефективного удару бійців-артилеристів опублікований в соцмережах.
"Екіпаж російської САУ "Гіацинт-С" добре відчув роботу української артилерії в населеному пункті Петрівка Запорізької області", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+10 Николай Водяной #551433
показати весь коментар13.07.2023 16:30 Відповісти Посилання
+9 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар13.07.2023 16:33 Відповісти Посилання
+8 Alessandro Moretti
показати весь коментар13.07.2023 16:36 Відповісти Посилання
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три топори ж ви мої три топори,
а як і не вони - то теж усе гаразд!
**ка нет слов.