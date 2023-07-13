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Артилеристи ефектним ударом знищують ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО

Українські артилеристи знищили ворожу САУ "Гіацинт-С" в населеному пункті Петрівка Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефектного та ефективного удару бійців-артилеристів опублікований в соцмережах.

"Екіпаж російської САУ "Гіацинт-С" добре відчув роботу української артилерії в населеному пункті Петрівка Запорізької області", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Один - "200", другий - "300": дрон атакує двох окупантів, що намагаються перепливти річку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7696) Запорізька область (3780) САУ (233)


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Топ коментарі
+10
Экскалибур,схоже...
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13.07.2023 16:30 Відповісти
+9
Работа снайперов-артиллеристов! Браво, хлопцы!
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13.07.2023 16:33 Відповісти
+8
Sir Excalibur sent his respects 😁
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13.07.2023 16:36 Відповісти
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Да -- чимось сериозним иого приголубили .
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13.07.2023 16:25 Відповісти
Экскалибур,схоже...
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13.07.2023 16:30 Відповісти
Работа снайперов-артиллеристов! Браво, хлопцы!
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13.07.2023 16:33 Відповісти
оце добре влучив!
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13.07.2023 16:34 Відповісти
Sir Excalibur sent his respects 😁
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13.07.2023 16:36 Відповісти
Красиво написано про цю САУ : "152-мм самохідна гармата 2С5 виконана по відкритій безбашенній схемі. Поза сумнівом, це пояснюється тим, що велика дальність стрільби дозволяє не побоюватися удару супротивника".
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13.07.2023 16:44 Відповісти
поіскі екіпажа продовжуються....
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13.07.2023 16:44 Відповісти
Може... за водою побігли? Техніку рятувати треба.
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13.07.2023 17:03 Відповісти
та да, всі разом - молекулярно....
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13.07.2023 17:06 Відповісти
Нано-технології?
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13.07.2023 17:09 Відповісти
вони...
три топори ж ви мої три топори,
а як і не вони - то теж усе гаразд!
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13.07.2023 17:11 Відповісти
гиацинтщики - в пепел
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13.07.2023 16:46 Відповісти
Добрий вечір ... ))
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13.07.2023 16:51 Відповісти
...ми з України!
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13.07.2023 17:10 Відповісти
У населеному пункті Шрамківка Черкаської області 21-річний молодий чоловік побив пораненого військового, який пересувався за допомогою милиць. Про цеhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bCYirq8Y583t1DDGBhybeHgUEvvC65dZkjQGRR2pTR2xAS5Zs6Rugac3tqDhVtEGl&id=100008487570790 розповіла волонтерка Тетяна Сила на своїй сторінці у Facebook, пише https://focus.ua/uk/*******-novosti/578594-cherez-vas-vijna-pid-cherkasami-21-richnij-cholovik-pobiv-vijskovogo-na-milicyah Фокус .

**ка нет слов.
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13.07.2023 17:05 Відповісти
Можна було б відео і по довше зробити.
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13.07.2023 22:51 Відповісти
 
 