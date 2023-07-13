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"Один - "200", другий - "300": дрон атакує двох окупантів, що намагаються перепливти річку. ВIДЕО

Оператор українського дрона атакував двох окупантів, що намагалися перепливти річку на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників був знищений, коли вже дістався берега. Інший - поранений, стрімголов кинувся тікати, покинувши загиблого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 47-ї бригади під командуванням Олега Сенцова у захоплених російських окопах. ВIДЕО

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знищення (7696) дрони (5006)


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Топ коментарі
+33
Зараз раки стягнуть орка в воду. Буде гарна вечеря на тиждень.
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13.07.2023 14:06 Відповісти
+17
Плив-плив... А на березі втопився..."
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13.07.2023 15:50 Відповісти
+16
зато сдох чистенький
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13.07.2023 14:09 Відповісти
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Зараз раки стягнуть орка в воду. Буде гарна вечеря на тиждень.
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13.07.2023 14:06 Відповісти
там черепахи уже забили местяк , раки и так не голодают .
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13.07.2023 15:19 Відповісти
Черепахи - серьезные звери!
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14.07.2023 08:44 Відповісти
Плив-плив... А на березі втопився..."
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13.07.2023 15:50 Відповісти
Э не-е-е. Ему суждено было погибнуть от ба-бах. А может он мутант и у него жабры - выполз на берег и задохнулся (предположение)
- Руzzкие они такие странные, - подумала Демусика.
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13.07.2023 22:16 Відповісти
НЕ знаю Я не "анатом" і не "судмедексперт" Тому анатомію кацапів не вивчав
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14.07.2023 05:59 Відповісти
да и плыли они тоже как-то не очень, под дурью наверно
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14.07.2023 08:45 Відповісти
Той що не виліз тягнув за собою пральну машину.
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13.07.2023 14:07 Відповісти
І то він не 200-й, а просто втомився і вирішив трохи полежати, перевести дух. )
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13.07.2023 15:27 Відповісти
зато сдох чистенький
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13.07.2023 14:09 Відповісти
Очиститься рашоорки могут только в печи крематория.
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13.07.2023 14:18 Відповісти
Думаю, що він просто контужений або 300.
Розліт осколків не є точним. Прийде до тями і далі поповзе...
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13.07.2023 14:22 Відповісти
Ще одна свинособаки здохла, друга здохне завтра
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13.07.2023 14:13 Відповісти
Плив, плив і на березі всрався.
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13.07.2023 14:16 Відповісти
Згадалося напівзабуте дитяче:

Захотелось ишаку
(Топай, топай!)
Переплыть Москву-реку
Кверху жопой.

Но проклятая река
(Топай, топай!)
Утопила ишака
Кверху жопой.

...
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13.07.2023 14:23 Відповісти
А мені взагалі - старовинне згадалось - "Васілій Івановіч і Петька"
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13.07.2023 14:40 Відповісти
Порівняння підходить тільки, якщо вірити совіцькій пропаганді. Насправді, чапаєвський штаб, який знаходився в 60-ти км в тилу захопив посилений роз'їзд ген. Мамонтова. Чапаєвці всі, як один були вусмерть п'яні враховуючи караул. Декому з чапаєвців під покровом ночі вдалося вислизнути. Сам чапаєв був розстріляний мамонтівцями. Розстрілом командував поруччик Соколов. Потім НКВД в 30-і роки був спійманий і розстріляний совітами. Про це в газеті "Правда" з'явилася коротка замітка на 4-й сторінці, але тираж був вилучений, а головний редактор отримав 10 років.
Якось так
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13.07.2023 15:03 Відповісти
Я взагалі то не про фактичну історію, а про символи згадав.
Але молодець - якщо напишеш мені про щорса - буду вдячний.
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13.07.2023 15:20 Відповісти
Дуже багато писанини. Та й навіщо, коли на 5-му каналі є багатосерійний документальний фільм-розслідування про ВБИВСТВО щорса.
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13.07.2023 15:29 Відповісти
https://youtu.be/G7LO2UhvQUQ https://youtu.be/G7LO2UhvQUQ

https://youtu.be/yhvluFJaMQI
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13.07.2023 15:34 Відповісти
Сам чапаєв був розстріляний мамонтівцями.Щиро дякую пану Амандрапапупа за цікаву інфу. Мабуть так все і було. Чапаєвці любили бухати пойло
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13.07.2023 16:54 Відповісти
А мені згадалася пісня "Рушники" від ВІА "Пісняри". Трохи змінив.

Стала цiха-цiха на усёй зямлi...
Па рацэ далёка москалі плылi.
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13.07.2023 15:30 Відповісти
Петька! Остановись!!!
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13.07.2023 14:29 Відповісти
Перший раз в житті вирішили помитися... і знову обісралися.
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13.07.2023 14:45 Відповісти
Редкий Чапаев доплывет до середины Днепра... Не вчили Гоголя в школі.
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13.07.2023 16:44 Відповісти
Если пингвин - птица редкая, значит, до середины Днепра долететь должна.
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13.07.2023 19:32 Відповісти
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13.07.2023 17:14 Відповісти
Хмм, наверное надо было их на берегу бомбануть. Тогда им бы больше осколоков досталось.
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13.07.2023 17:28 Відповісти
Може він не здох а прикинувся, треба ще один вернічок було зробит
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13.07.2023 18:31 Відповісти
Гриша по нырянью - чемпион планеты,
Прыгнул пьяный в реку - третий месяц нету!
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13.07.2023 21:57 Відповісти
Один - 200, другий - 300: два веселих гуся!
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14.07.2023 09:42 Відповісти
 
 