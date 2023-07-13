"Один - "200", другий - "300": дрон атакує двох окупантів, що намагаються перепливти річку. ВIДЕО

Оператор українського дрона атакував двох окупантів, що намагалися перепливти річку на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників був знищений, коли вже дістався берега. Інший - поранений, стрімголов кинувся тікати, покинувши загиблого.

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