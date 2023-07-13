"Один - "200", другий - "300": дрон атакує двох окупантів, що намагаються перепливти річку. ВIДЕО
Оператор українського дрона атакував двох окупантів, що намагалися перепливти річку на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників був знищений, коли вже дістався берега. Інший - поранений, стрімголов кинувся тікати, покинувши загиблого.
Топ коментарі
+33 Саша Пончик
показати весь коментар13.07.2023 14:06 Відповісти Посилання
+17 Яр Холодний
показати весь коментар13.07.2023 15:50 Відповісти Посилання
+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.07.2023 14:09 Відповісти Посилання
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- Руzzкие они такие странные, - подумала Демусика.
Розліт осколків не є точним. Прийде до тями і далі поповзе...
Захотелось ишаку
(Топай, топай!)
Переплыть Москву-реку
Кверху жопой.
Но проклятая река
(Топай, топай!)
Утопила ишака
Кверху жопой.
...
Якось так
Але молодець - якщо напишеш мені про щорса - буду вдячний.
https://youtu.be/yhvluFJaMQI
Стала цiха-цiха на усёй зямлi...
Па рацэ далёка москалі плылi.
Прыгнул пьяный в реку - третий месяц нету!