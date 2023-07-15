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Бригады ДШВ получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF и шины для "Хамви". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко вместе с депутатом польского Сейма Павлом Ковалем побывал в Запорожской и Донецкой областях, где передал партию техники бригадам ДШВ.

Передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF, а также шины для американских автомобилей HMMWV (Хамви), являющиеся сейчас на фронте огромным дефицитом, получили подразделения, которые сейчас воюют на горячих участках фронта, пишет пресс-служба ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Порошенко, Павел Коваль, являющийся одним из крупнейших адвокатов интересов Украины в Европе, очень хотел побывать на фронте и пообщаться с нашими военными.

Бригады ДШВ получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF и шины для Хамви 01

"Он наш большой друг, который защищает интересы Украины не только у себя в стране, но и помогает нам отстаивать Украину во всей Европе. Где-то около месяца Павел хотел и искал возможность приехать в Украину и поехать вместе к тем, кто сдерживает российскую агрессию на границах НАТО, и вот он здесь", – отмечает Порошенко.

Бригады ДШВ получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF и шины для Хамви 02

Смотрите также: Итоговый документ саммита НАТО - ксерокопия Бухареста-2008, там отсутствует слово "гарантии", - Порошенко. ВИДЕО

Ровно год назад, в июле, Павел Коваль с Петром Порошенко приехали в Часов Яр Донецкой области, где после ракетного удара по жилому дому погибли десятки мирных жителей.

Польский политик говорит, что будет делать все возможное, чтобы Украина в конце года начала предвступительные переговоры с Евросоюзом, а в следующем – в Вашингтоне получила приглашение в НАТО.

Бригады ДШВ получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF и шины для Хамви 03

Порошенко отметил, что Вильнюсский саммит НАТО был успешен для ВСУ, ведь по его итогам объявлены новые мощные пакеты вооружения для нашей армии.

"Фактически запускается программа обучения на F16, и я думаю, что у нас будет коалиция F16. Вы знаете, насколько важна авиационная поддержка и господство в небе. И там, где мы нуждаемся в боеприпасах, боевых бронированных машинах, у нас появляются новые типы "Bushmaster, новая версия уже из Австралии. Это машины Bradley и Stryker, Marder. Только Германия дала нам на 700 млн своих позиций. Плюс французы дали нам ракеты SCALP с дальностью 250 км. Я думаю, это означает, что сегодня мир - с нами", – убежден Петр Порошенко.

Бригады ДШВ получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF и шины для Хамви 04

"Я горжусь нашими ребятами. Но вместе с тем я знаю, как им сейчас тяжело. И мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы увеличить их возможности для наступления. Много пришло новых людей, и надо их научить. Многие пришли с мобилизации. Сегодня есть серьезная работа по подготовке новых офицерских кадров - на уровне командира взвода, командира роты. И это наша общая задача. Поэтому мы приняли изменения в закон, чтобы мотивировать инструкторов, поэтому мы запретили, в том числе подразделения ТРО, без проведения необходимых учений отправлять прямо на фронт", – отмечает Порошенко.

Бригады ДШВ получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF и шины для Хамви 05

Автор: 

Польша (8540) помощь (7903) Порошенко Петр (19628)


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Топ комментарии
+28
Менше кацапоботів та ригоботів приповзе.
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15.07.2023 19:28 Ответить
+28
От цей Порох,не заспокоеться))))Норм люди по монаках...чи хоч по буковелях.....А цей марадьор...возить..возить))))
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15.07.2023 19:35 Ответить
+24
знов клятий порох піариться
хто б з зелених склав йому конкуренцію
хоч би на половину
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15.07.2023 19:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чому в заголовку не згадали Порошенка? Вбачаєте щось нечисте??
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15.07.2023 19:20 Ответить
Менше кацапоботів та ригоботів приповзе.
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15.07.2023 19:28 Ответить
Падлякіців та ******** зефілітиків
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15.07.2023 19:34 Ответить
То я до ригоботів відношу
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15.07.2023 19:35 Ответить
А чим же відзначились зезидент і його ОПа?
"Гуманітарним штабом" по розкраданю гуманітарки!
Є інші "досягненя' у допомозі населеню чи ЗСУ?
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15.07.2023 19:26 Ответить
Забув згадати найсвіжіше-в про**і саміту!
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15.07.2023 20:05 Ответить
То вже така дрібниця.на фоні інших досягнень!
Бо допомагають не завдяки,а всупереч бажаням зезидента!
Бо в нього бажаня здриснути кудись з вкраденими ~ 2 мільярдами $ і десь давати концерти купуючи аплодуючих!
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15.07.2023 20:42 Ответить
Скумбрия по 8 пиарится, раздавая ноутбуки в школы. На ноутбуке наклейка - за спрыяння фонда Зеленської. Но я думаю что она ни копейки не вложила, разве что только на наклейки. Скорее всего раздают гуманитарные ноутбуки, зарабатывая политические баллы. Так что это другое по сравнению с паром Порошенко (сарказм).
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15.07.2023 22:56 Ответить
на наклейки теж з бюджету взяла - теж не свої гроші вклала... там з ноутами ще й скандальчик вийшов - нам іноземні фірми подарували їх для шкіл 50 тис.шт. а Скумбрія наліпила "від О.Зеленської" і роздала 39 тис.. а куди поділось ще 11 тисяч (тисяч!!!) гуманітарних ******** дорогущих ноутів? щезли без сліду.... ніхто кінців знайти не може... і знову такий сором перед іноземними благодійниками, що капець просто...
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16.07.2023 01:05 Ответить
О, вже 39.000?! В мене є тільки за 20.000.
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16.07.2023 11:11 Ответить
на марахвоні тиждень про 39 тис. ноутів "від Зеленської" розпинались і ледь не плакали від такої милоти та щедрості в кожних новинах кожну годину, аж поки фірма НР не поцікавилась. а де ж ще 11 тис ділось, бо вони ж 50 тис подарували? пішов розголос по соцмережах...тоді зразу якось цю новину замяли і почали хвалити шість разів на день якісь мужські ботінки Скумбріїї (ах, які модні, який у неї смак!") і т.д., про ноути більше - ні слова... а як воно там насправді було - хз, може вона 20 тис роздала, а на марахвоні вдвічі прибрехали, щоб вислужитися? в цьому клоунарії фіг шо поймеш...
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17.07.2023 00:35 Ответить
Марафет не дивлюся,шкода часу витраченого на це блюзнирство.
Окрім вилизуваня великої зеленої сраки там ніякої інформації.
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17.07.2023 02:35 Ответить
а в мене була робота на компі і я спецом крутив паралельно марахвон в закладках - це реально дніще дна... не уявляю, як воно людям таке дивитись чи слухати 24/7 півтора року без альтернативи отримувати інформацію з інших джерел... радіо і тб зомбує людей по повній - всюди тільки марахвон...а люди бояться війни, бояться майбутнього, без новин не можуть жити, шукають і жадібно всотують в себе кожне слово, потім діляться зі знайомими та сусідами тим, що чують в марахвоні, бо іншої альтернативи тупо не мають, інтернета або немає, або не по карману, або не вміють користуватись... у мене мама так живе в Київській обл. і брат в Херсоні ... але брат після партизанщини, полону (з усіма наслідками, весь переламаний, важить 50 кг при зрості 185) зразу бачить, що то все брехня і піар зебидла на чужій крові, а ось маму постійно доводиться до тями приводити після зе-марафону... тож вирішив подивитись і послухати. чим людей за бюджетні гроші обидлячують зелені медійні орденоносці... насправді це дуже сумно і несправедливо щодо справжніх героїв, у нас воюють тільки зе з єрмаком, всякі монатіки, мосейчучки і якесь бидло типу опівських дуполизів...прізвище Залужного я чув тільки раз в контексті зустрічі з зе... про Пороха і його допомогу теж ніколи ні слова... навіть про Патрона пса не згадують, щоб рейтинг зе не перебивав...наступні вибори мене лякають... .
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17.07.2023 03:05 Ответить
"Они пересмотрели телевизор,и последние мозги в нем оставили".
Гамильтон. 1964г.
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17.07.2023 11:11 Ответить
А если спросить где еще 30.000 ноутов? Как гуманитарку прислали производители США - 50.000. Роздали 20.000.
Остальное сьели мыши? Большие такие,зеленые.
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16.07.2023 11:10 Ответить
Дебільні заголовки.Хіба не можна написати: " Порошенко та Справа Громад передали....".Чи віра не дозволяє? Тьху!
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15.07.2023 19:30 Ответить
та чого? наприклад я відразу здогадався...
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15.07.2023 23:08 Ответить
Так Порох жеж ті гроші вкрав. Ну, це на моя думка, а Боневтіка Янелоховича Оманського. Про наживатися на війні. Правильно? Отже, щоб не розхитувати човна, не можна у заголовку використовувати фамілію Порошенка, так? Хоча не ясно за чиї кошти оте усьо було придбано. Отже, якщо не за кошти Пороха, то мабуть вже можна втиснути у заголовок "Через те, що Зеленський не втік, Порошенко скористався можливістю попіаритися на війні і передати воїнам те, те і те"
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15.07.2023 19:31 Ответить
так і є, всі мої знайомі Зе, називають допомогу від По піаром, і завершують - нічё, сучёныш еще ответит за всё..) говорити нема сенсу, очі в них з капілярами розширеними стають, піна навкруги рота, шерсть підіймається. По то червона ганчірка. Виводить з рівноваги навіть якщо їм добре і вже давно не По. То чорна мітка
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15.07.2023 20:18 Ответить
наслідки зомбування беніним Г+Г і зеленим телемарафетом.
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15.07.2023 20:22 Ответить
Може й так. Але будуть вибори... колись... і кандидата "ЗСУ" в бюллетені не буде.
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15.07.2023 20:31 Ответить
Є пес Патрон, а на фото пес Storm Shadow
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15.07.2023 19:31 Ответить
От цей Порох,не заспокоеться))))Норм люди по монаках...чи хоч по буковелях.....А цей марадьор...возить..возить))))
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15.07.2023 19:35 Ответить
Зустрічали? Покажіть фотку, любитель-(ка) конспірологічних ідей!
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15.07.2023 20:33 Ответить
знов клятий порох піариться
хто б з зелених склав йому конкуренцію
хоч би на половину
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15.07.2023 19:36 Ответить
а мене більше цікавить, як на ноль відправити зе і всю його братію
а порох і так дохрена допомагає
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15.07.2023 20:28 Ответить
якщо ти думаєш, що, якби не могли знайти Олексія Порошенка і не могли вручити йому повістку на мобілізацію - то на зеленому телемарафеті промовчали би?
В такому випадку ти - зедебіл.

ЗІ: Олексій в минулій військвій кампанії до свого депутатства воював командиром мінометного розрахунку, але під вигаданим прізвищем, зі зрозумілих причин. Не виключено, що і сьогодні - також по цій схемі. Після війни дізнаємось.
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15.07.2023 20:37 Ответить
Навіщо? У Янєлоха є єдиний телеЛохоФон - "лохів" обробляти й його "янєлоха" піарити.... на то він "янєлох" щоб свої кошти не витрачати.....
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16.07.2023 03:08 Ответить
очікую висерів зеботів на кшалт "це піар на крові, але йому все-одно не бути президентом", відповідно до виданої їм методички:



🥀Український аналог російського Діми Пєскова Діма Литвин озвучив культурну версію, котра полягає у знищенні опозиції.
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15.07.2023 19:37 Ответить
А чому вона закінчилася б, Бабця Ванга? Розкрийте неофітам.
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15.07.2023 19:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fwuOfFlLn88 так нам же Зе обіцяв в 2019-му, як тільки він стане Президентом - війна одразу закінчиться! Бо він подивиться в очко ***** - і погодяться десь посередині!
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15.07.2023 20:04 Ответить
Цей літвін часом не родич того курви-літвіна що був ГВР ?
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15.07.2023 20:34 Ответить
армія НАТО
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15.07.2023 19:37 Ответить
Порошенко з початку війни ,нема той неділі,щоб він щось на передок не привіз.І нарешті в цензорі це помітили...
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15.07.2023 19:39 Ответить
Ти дурний кацапський валянок.

Чума на тебе!
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15.07.2023 19:42 Ответить
А який у Вас аргумент?! Якщо піде окупантів бити, війна, може, і закінчиться. Але не факт. Прийдеться ще одну ворожку шукати
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15.07.2023 20:22 Ответить
О!, перший зебіл висрався!

До речі, твій гугл-транслейт - касапський, *******!
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15.07.2023 19:43 Ответить
Он в новині від сьогодні
бтр 3, який при "клятому баризі" в Нацгвардію прийняли на озброєння піхоті сьогодні допомагає. А нили тоді, що барига озброює Нацгвардію для своєї охорони. Так і тут "клятий барига" "піариться на війні". Побільше б таких піарників як він було б. Бо багатих людей в Україні багато.
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15.07.2023 19:41 Ответить
Ні. Не скінчилася б. В другій світовій сини Сталіна воювали один загинув в полоні. Сини Джозефа Кеннеді воювали один загинув над Атлантикою в повітряному бою. Другий ледь не втопився в Тихому океані через атаку японців, але став президентом потім. Але закінчення війни це не наблизило ніяк.
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15.07.2023 19:46 Ответить
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
- відправлення однакових текстових або графічних повідомлень (однакові картинки); Джерело:
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15.07.2023 19:48 Ответить
Другий зебіл!
Але тут особливий випадок - тоза+топроти продержавницької опозиції, так само стосовно влади ЄрЗе і її моноскотобільшості...
Сьогодні і зараз - "побільше б таких було б". Ну-ну, ще не вечір
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15.07.2023 19:48 Ответить
Це сарказм. Чому ніхто з інших багатіїв не "піариться на війні". Коломойський, інші олігархи? Роками виснажували країну як віруси якісь. А
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15.07.2023 19:53 Ответить
О!, точно, ще вечір не настав!
А, ну, розкажи, як Порох разом з Бенею і рінахом виснажили економіку України? Що, примушували всю країну переплачувати за рошенівський шоколад?
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15.07.2023 20:18 Ответить
Брешеш. В тому контексті ьрешеш, що яценюкова стіна - ніби проти орків; а насправді - проти касапів-нелегалів та контрабасу.
Така ж сама стіна ефективно діє на кордоні поляків і фінів. Але не допоможе навалі орків. Навілі можуть протистояти лише збройні сили.
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15.07.2023 20:30 Ответить
У вас зебілодетектор зламався. Жаль що інші багатії мільярдери не тратять на армію гроші як Петро Олексійович. Було б набагато краще якби тратили гроші на армію "піаритися на війні". Можливо і без західної допомоги б обійшлося, або набагато менше б просили в Заходу, а просто б купували все.
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15.07.2023 20:27 Ответить
А на чому окрім відосиків піариться зелезадий?
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15.07.2023 20:33 Ответить
Это на обращение Зеленского?

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15.07.2023 19:54 Ответить
А чого б не "паржать" державним коштом?
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15.07.2023 23:24 Ответить
Починаю читати так заголовки, і вже знаю, хто це поставив. Не Рєзніков, або хтось з зельоних СЛУГ.
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15.07.2023 20:07 Ответить
Знову ''Порох'' макнув ЗЄбуїнів у ****.)
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15.07.2023 20:08 Ответить
Що цікаво, в цій інфі разом з поляком (з поляком, друзі, не з британцем!) Порошенко заявляє "вільнюський саміт НАТО був успішним для ЗСУ, адже за його підсумками оголошені нові потужні пакети озброєння для нашої армії". А в сусідній інфі - так критикує результати самміту: ""

Ось та вчиняє справжній політик на міжнародній арені: публічно дякує союзнику і відзначає позитив (негатив, якщо є - то "в закритій" розмві). Негатив можна розказувати лише для своїх, і в жодному разі не можна публічно докоряти ним друзів та союзникків!
Ну, ви зрозуміли, на адресу кого оця моя шпилька...
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15.07.2023 20:15 Ответить
А десь в бункері тупає ніжками та катається по підлозі від люті Єв@ейський хлопчик в зеленій футболці…
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15.07.2023 20:19 Ответить
Це і є черговий приклад забезпечення військових на фронті виключно, Силами Волонтерів, та таких людьми, як Порох, усим тим, під, що з Державного бюджету млн грн уже ВИДІЛИЛИ, але саме таке ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, відсутнє!!!
А гроші де ділися впродовж 1,5 року??
Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових
кадрів. У відповідності до ст. 91 вказаного Закону продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в
терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Тобто, передбачено заходи з лазнево-прального забезпечення та виділені млн грн під такі заходи, але усе це лягло ВИКЛЮЧНО на плечі ВОЛОНТЕРІВ, а гроші під це, пішли в кишені!!!
Тому і смішно Резнікову з того, що у таку спеку влітку та в мороз взимку, незрозуміло йому, як там миються Захисники України, якщо він це не забезпечив, як Міністр !!! А бійці виручають вчергове, ВОЛОНТЕРИ !!
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15.07.2023 20:32 Ответить
https://jurkniga.ua/contents/materialne-zabezpechennya-viyskovosluzhbovtsiv-rechove-prodovolche-inshe-zabezpechennya-osoblivosti-pid-chas-voiennogo-stanu.pdf

Матеріальне забезпечення військовослужбовців (речове, продовольче, інше забезпечення). Особливості під час воєнного стану!
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15.07.2023 20:35 Ответить
Кацю , ПАПа пригожин в Білорусі , ти країни, і сайти перепутав .
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15.07.2023 21:48 Ответить
 
 