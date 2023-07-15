Бригады ДШВ получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF и шины для "Хамви". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Петр Порошенко вместе с депутатом польского Сейма Павлом Ковалем побывал в Запорожской и Донецкой областях, где передал партию техники бригадам ДШВ.
Передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF, а также шины для американских автомобилей HMMWV (Хамви), являющиеся сейчас на фронте огромным дефицитом, получили подразделения, которые сейчас воюют на горячих участках фронта, пишет пресс-служба ЕС, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказал Порошенко, Павел Коваль, являющийся одним из крупнейших адвокатов интересов Украины в Европе, очень хотел побывать на фронте и пообщаться с нашими военными.
"Он наш большой друг, который защищает интересы Украины не только у себя в стране, но и помогает нам отстаивать Украину во всей Европе. Где-то около месяца Павел хотел и искал возможность приехать в Украину и поехать вместе к тем, кто сдерживает российскую агрессию на границах НАТО, и вот он здесь", – отмечает Порошенко.
Ровно год назад, в июле, Павел Коваль с Петром Порошенко приехали в Часов Яр Донецкой области, где после ракетного удара по жилому дому погибли десятки мирных жителей.
Польский политик говорит, что будет делать все возможное, чтобы Украина в конце года начала предвступительные переговоры с Евросоюзом, а в следующем – в Вашингтоне получила приглашение в НАТО.
Порошенко отметил, что Вильнюсский саммит НАТО был успешен для ВСУ, ведь по его итогам объявлены новые мощные пакеты вооружения для нашей армии.
"Фактически запускается программа обучения на F16, и я думаю, что у нас будет коалиция F16. Вы знаете, насколько важна авиационная поддержка и господство в небе. И там, где мы нуждаемся в боеприпасах, боевых бронированных машинах, у нас появляются новые типы "Bushmaster, новая версия уже из Австралии. Это машины Bradley и Stryker, Marder. Только Германия дала нам на 700 млн своих позиций. Плюс французы дали нам ракеты SCALP с дальностью 250 км. Я думаю, это означает, что сегодня мир - с нами", – убежден Петр Порошенко.
"Я горжусь нашими ребятами. Но вместе с тем я знаю, как им сейчас тяжело. И мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы увеличить их возможности для наступления. Много пришло новых людей, и надо их научить. Многие пришли с мобилизации. Сегодня есть серьезная работа по подготовке новых офицерских кадров - на уровне командира взвода, командира роты. И это наша общая задача. Поэтому мы приняли изменения в закон, чтобы мотивировать инструкторов, поэтому мы запретили, в том числе подразделения ТРО, без проведения необходимых учений отправлять прямо на фронт", – отмечает Порошенко.
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"Гуманітарним штабом" по розкраданю гуманітарки!
Є інші "досягненя' у допомозі населеню чи ЗСУ?
Бо допомагають не завдяки,а всупереч бажаням зезидента!
Бо в нього бажаня здриснути кудись з вкраденими ~ 2 мільярдами $ і десь давати концерти купуючи аплодуючих!
Окрім вилизуваня великої зеленої сраки там ніякої інформації.
Гамильтон. 1964г.
Остальное сьели мыши? Большие такие,зеленые.
хто б з зелених склав йому конкуренцію
хоч би на половину
а порох і так дохрена допомагає
В такому випадку ти - зедебіл.
ЗІ: Олексій в минулій військвій кампанії до свого депутатства воював командиром мінометного розрахунку, але під вигаданим прізвищем, зі зрозумілих причин. Не виключено, що і сьогодні - також по цій схемі. Після війни дізнаємось.
🥀Український аналог російського Діми Пєскова Діма Литвин озвучив культурну версію, котра полягає у знищенні опозиції.
Чума на тебе!
До речі, твій гугл-транслейт - касапський, *******!
бтр 3, який при "клятому баризі" в Нацгвардію прийняли на озброєння піхоті сьогодні допомагає. А нили тоді, що барига озброює Нацгвардію для своєї охорони. Так і тут "клятий барига" "піариться на війні". Побільше б таких піарників як він було б. Бо багатих людей в Україні багато.
- відправлення однакових текстових або графічних повідомлень (однакові картинки); Джерело:
Але тут особливий випадок - тоза+топроти продержавницької опозиції, так само стосовно влади ЄрЗе і її моноскотобільшості...
Сьогодні і зараз - "побільше б таких було б". Ну-ну, ще не вечір
А, ну, розкажи, як Порох разом з Бенею і рінахом виснажили економіку України? Що, примушували всю країну переплачувати за рошенівський шоколад?
Така ж сама стіна ефективно діє на кордоні поляків і фінів. Але не допоможе навалі орків. Навілі можуть протистояти лише збройні сили.
Ось та вчиняє справжній політик на міжнародній арені: публічно дякує союзнику і відзначає позитив (негатив, якщо є - то "в закритій" розмві). Негатив можна розказувати лише для своїх, і в жодному разі не можна публічно докоряти ним друзів та союзникків!
Ну, ви зрозуміли, на адресу кого оця моя шпилька...
А гроші де ділися впродовж 1,5 року??
Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових
кадрів. У відповідності до ст. 91 вказаного Закону продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в
терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Тобто, передбачено заходи з лазнево-прального забезпечення та виділені млн грн під такі заходи, але усе це лягло ВИКЛЮЧНО на плечі ВОЛОНТЕРІВ, а гроші під це, пішли в кишені!!!
Тому і смішно Резнікову з того, що у таку спеку влітку та в мороз взимку, незрозуміло йому, як там миються Захисники України, якщо він це не забезпечив, як Міністр !!! А бійці виручають вчергове, ВОЛОНТЕРИ !!
Матеріальне забезпечення військовослужбовців (речове, продовольче, інше забезпечення). Особливості під час воєнного стану!