Бригады ДШВ получили передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF и шины для "Хамви". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Порошенко вместе с депутатом польского Сейма Павлом Ковалем побывал в Запорожской и Донецкой областях, где передал партию техники бригадам ДШВ.

Передвижные авторемонтные мастерские, банно-прачечные комплексы, грузовики DAF, а также шины для американских автомобилей HMMWV (Хамви), являющиеся сейчас на фронте огромным дефицитом, получили подразделения, которые сейчас воюют на горячих участках фронта, пишет пресс-служба ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Порошенко, Павел Коваль, являющийся одним из крупнейших адвокатов интересов Украины в Европе, очень хотел побывать на фронте и пообщаться с нашими военными.

"Он наш большой друг, который защищает интересы Украины не только у себя в стране, но и помогает нам отстаивать Украину во всей Европе. Где-то около месяца Павел хотел и искал возможность приехать в Украину и поехать вместе к тем, кто сдерживает российскую агрессию на границах НАТО, и вот он здесь", – отмечает Порошенко.

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Ровно год назад, в июле, Павел Коваль с Петром Порошенко приехали в Часов Яр Донецкой области, где после ракетного удара по жилому дому погибли десятки мирных жителей.

Польский политик говорит, что будет делать все возможное, чтобы Украина в конце года начала предвступительные переговоры с Евросоюзом, а в следующем – в Вашингтоне получила приглашение в НАТО.

Порошенко отметил, что Вильнюсский саммит НАТО был успешен для ВСУ, ведь по его итогам объявлены новые мощные пакеты вооружения для нашей армии.

"Фактически запускается программа обучения на F16, и я думаю, что у нас будет коалиция F16. Вы знаете, насколько важна авиационная поддержка и господство в небе. И там, где мы нуждаемся в боеприпасах, боевых бронированных машинах, у нас появляются новые типы "Bushmaster, новая версия уже из Австралии. Это машины Bradley и Stryker, Marder. Только Германия дала нам на 700 млн своих позиций. Плюс французы дали нам ракеты SCALP с дальностью 250 км. Я думаю, это означает, что сегодня мир - с нами", – убежден Петр Порошенко.

"Я горжусь нашими ребятами. Но вместе с тем я знаю, как им сейчас тяжело. И мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы увеличить их возможности для наступления. Много пришло новых людей, и надо их научить. Многие пришли с мобилизации. Сегодня есть серьезная работа по подготовке новых офицерских кадров - на уровне командира взвода, командира роты. И это наша общая задача. Поэтому мы приняли изменения в закон, чтобы мотивировать инструкторов, поэтому мы запретили, в том числе подразделения ТРО, без проведения необходимых учений отправлять прямо на фронт", – отмечает Порошенко.