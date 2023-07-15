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Работа реактивной артиллерии 22-й ОМБр под Бахмутом. ВIДЕО

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу реактивной артиллерии на Бахмутском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео Сырский обнародовал в телеграм-канале.

"Бахмутское направление. Работает реактивная артиллерия 22-й ОМБр", - отметил Сырский.

По его словам, аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе. Залповым огнем из БМ-21 "Град" врага был уничтожен.

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Автор: 

Бахмут (1605) 22 отдельная механизированная бригада (12)


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Дуже сумнівна влучність Асфальт так стіляти не винен
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15.07.2023 22:02 Ответить
З дивану воно видніше.
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15.07.2023 22:04 Ответить
Гарно!
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15.07.2023 22:03 Ответить
Вєйєром розлетілося... пів-пакета ліворуч, ну а пів... Куди там хімарсам)
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16.07.2023 02:04 Ответить
 
 