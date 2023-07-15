Работа реактивной артиллерии 22-й ОМБр под Бахмутом. ВIДЕО
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу реактивной артиллерии на Бахмутском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео Сырский обнародовал в телеграм-канале.
"Бахмутское направление. Работает реактивная артиллерия 22-й ОМБр", - отметил Сырский.
По его словам, аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе. Залповым огнем из БМ-21 "Град" врага был уничтожен.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тит
показать весь комментарий15.07.2023 22:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Краус #556250
показать весь комментарий15.07.2023 22:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Краус #556250
показать весь комментарий15.07.2023 22:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.07.2023 02:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль